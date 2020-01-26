武漢肺炎：無症狀傳播恐增加疫情控制難度

你的器材不支持播放多媒體材料 武漢肺炎：BBC記者探訪疫情籠罩下的湖北

武漢肺炎仍在繼續擴散。到目前為止，這種新型冠狀病毒引發的肺炎疫情已經導致56人死亡，近2000人受到感染。

除中國外，美國已有2起確診，泰國5起，日本、越南與韓國各有2例，尼泊爾1例。法國三例。

同時，香港已有6例確診病例、澳門5例、台灣3例。

新加坡在周五（24日）確認第三起確診病例，據悉這名病患為另一名確診病患的兒子。而馬來西亞稱該國出現3起確診病例，都是新加坡首起病例的親屬。

病毒新特點

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專家說，這種新型冠狀病毒的特點是它可以在被感染者未出現任何症狀之前把病毒傳染給他人。

有中國專家表示，武漢肺炎的潛伏期為4-10天，平均為7天。但最長潛伏期可長達2周，即14天。

這種無症狀傳播也為診斷和控制疫情的擴散增添了難度。

也就是說，沒有症狀的人可能不知道自己已經感染了病毒，但確能把病毒傳染給別人。

圖片版權 AFP/getty Image caption 源起武漢的新型冠狀病毒仍未受到有效控制。

BBC健康與科學事務記者詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）表示，這是人們對這一新病毒了解的一個重大發展。

而過去的薩斯（也稱沙士或非典，SARS）以及埃博拉都是在症狀出現後才具有傳染性。因此，控制疫情也相對容易些。

中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉周日（26日）在國新辦發佈會上承認，「疫情傳播速度比較快，病毒傳播力有所增強」。

他還說 「現在疫情進入一個比較嚴重、複雜時期。」

圖片版權 EPA Image caption 就連參加倫敦農曆年慶祝活動的人也戴起了口罩。

與此同時，英國帝國理工的科學家說，要阻斷60%以上的傳播率才能比較有效地控制疫情。而目前開來，比較困難。

倫敦帝國理工MRC全球傳染病中心的研究人員還通過計算估計，每個感染者還將會把這種病毒傳染給兩個或三個人。

美英撤僑

Image caption 在武漢的英國人格里菲思對現狀表示擔憂。

面對武漢嚴重的疫情，美國已經宣佈，下周二（28日）組織包機，撤離美國在武漢領事館的所有僱員和美國公民。

英國政府目前也在考慮，是否應該用專機把困阻在武漢的英國公民空運回國。

周六（1月25日），多家中國媒體報道從即日起全國旅行團隊遊全部暫停，北京從1月27日起暫停包括出境遊在內的所有旅遊團隊業務和機票加酒店服務。

世界衛生組織（WHO）本周選擇暫不將這次疫情定性為「國際緊急事態」，部分原因是由於目前中國境外確診案例仍為較低水平。

但WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，未來疫情仍可能會發展成國際緊急事態。

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