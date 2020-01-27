武漢肺炎：疫情陰影中的中國人怎樣過鼠年春節

圖片版權 AFP Image caption 新型肺炎疫情令中國人過上一個十分不一樣的春節。

農曆新年是華人社會最重要和團圓的節日，但持續升級的新型冠狀病毒疫情讓中國今年的節日氣氛格外冷清。

北方的廟會關門、南方的花市也無人問津。電影票房更是慘淡，大年初一的單日票房僅為去年的千分之一。

對疫情的恐慌在中國農村地區更加普遍。上傳到社交媒體的圖片和視頻顯示，人們封堵了村莊通往外界的道路，並用大喇叭號召村民舉報陌生訪客。

嚴厲的防疫措施受到一些民眾的支持，但有大量網友和市民批評交通停擺會癱瘓社會活動，很多人也開始擔憂對湖北人的特殊措施會滋生「恐鄂」情緒。

圖片版權 AFP Image caption 武漢市民爭相外出購買糧食，當地人透露目前食物供應尚算充足。

隔離中的新年

湖北是此次疫情的爆發地，也是目前感染者數量最多的地區。這座六千萬人口的中部省份已近乎"封省"，除了襄陽市仍允許公路和火車過境以外，所有其他城市均暫停了公交運輸。

今年21歲的周女士居住在武漢的武昌區。她對BBC說，相比於往年過年全家相互拜年、打麻將，今年的過年「是從小到大最特別的一年」。

「大家完全沒有拜年了，現在就是各自蹲在家裏，"周女士說。「幾乎每天就是看新聞和聊天，沒有心情去追劇。」

「我會經常從陽台上往街上看看，因為還是很好奇封城是什麼樣子，而且我能看到很多窗戶裏，都有人在往外看，」她說。

湖北省會武漢市率先從周四（1月23日）宣佈「封城」，停止對外的公路、航運，並關閉市內的公交和地鐵線路。私家車後續也被禁止上路，一些民眾批評對生活造成不便。

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「剛開始那幾天真的是非常恐慌，我們去買口罩和酒精都要排隊兩個小時，」今年32歲的盧女士對BBC說。她家位於武漢漢口，距離最初爆發疫情的華南海鮮批發市場不過3公里。

盧女士說，她幾天前突然發燒並感到四肢疼痛，因此懷疑自己是不是患上了這種病毒，現在雖然有所好轉，但仍一個人在家中「自我隔離」，丈夫和孩子去了母親家暫住。

「大年三十那天晚上，就是我愛人把飯送到門口，我去拿，非常簡單吃了點，"她說。「現在沒有外賣，什麼交通都停了，只能兩天送一次東西。」

盧女士說，她沒有去醫院，因為擔心交叉感染。「排幾個小時隊，沒病也有病了。現在看來這個選擇是對的，昨天開始已經沒什麼症狀了，」她說。

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公共活動暫停

除了湖北，中國其他地區往年熱鬧非凡的公共活動也多數遭到取消。首都北京在周四（1月23日）便宣佈取消廟會等群體活動，故宮等景點也暫停開放。

在南方城市廣州，傳統的花市也宣佈提前休市。一段社交媒體上的視頻顯示，有損失慘重的商家將賣剩的鮮花砸毀。

在香港，標誌性的迪士尼樂園以及海洋公園也宣佈從周日（1月26日）起無限期暫停開放。

受疫情影響，包括武漢、廣州、上海等多地影院宣佈春節期間停業，原定於春節上映的七部大片集體宣佈退出春節檔。

據票房平台「貓眼」的數據，大年初一（1月25日），中國全國範圍內的電影票房僅有181萬元，而去年該數據為14.58億元，曾創造中國大陸影史最高單日票房紀錄。

外出活動受到影響，窩在家裏的中國人也同樣能感受到和往年春節截然不同的氣氛。

中國中央電視台一年一度的春節聯歡晚會（即「春晚」）被稱為是世界上收視率最高的節目之一。今年的「春晚」雖然如期進行，但在節目中臨時插入了有關武漢的朗誦節目和片段。

一些電視台也紛紛取消了往年春節播放的娛樂節目。諸如湖南衛視著名真人秀節目《快樂大本營》在內的娛樂節目被替換成了《眾志成城抗大疫》。

中國官方周日（1月26日）宣佈將適當延長春節假期，調整學校開學時間。蘇州市明確規定，學校開學時間不得早於2月18日。

避免「恐鄂」

圖片版權 XINHUA Image caption 中國解放軍三支醫療隊共計450人分別從上海、重慶、西安三地出發，前往武漢地區接診病例較多的醫院支援。

武漢等城市在春節前以《傳染病防治法》宣佈「封城」後，官方媒體說，這意味著人員逃離疫區、造成病毒傳播等嚴重後果，可能最高被判七年徒刑。

在這種情況下，中國各地春節期間都加強了對湖北，尤其是武漢流入人員的排查力度。一些電信運營商對從武漢入境的用戶數進行統計，還有很多地方被要求排查轄區內掛有武漢地區牌照的車輛。

中國並未規定私家車輛只能在牌照所屬地區行駛。一些懸掛武漢牌照，但長期在武漢市外停留的車主，紛紛在車身上貼出標語，希望防止「誤傷」。

「淮南土著，未去武漢，」在一張社交媒體廣為流傳的圖片上，一名武漢牌照的車主在車身上寫道。車主解釋說，因為該車輛根據污染物排放標凖被限購，因此才異地上牌。

這種緊張氣氛在一些農村地區絲毫不減。在中國媒體《梨視頻》發佈的片段中，天津市薊州區的一處村莊則用大喇叭，反覆規勸民眾不要外出串門。

「你不要以為你上人家去，人家就很歡迎你，你別太自信了！」

圖片版權 Weibo Image caption 中國媒體宣傳河南採取措施嚴控武漢返鄉人員

據中國媒體報道，一些河南省的農村民宅的門前，被貼上了「本戶有武漢返鄉人員，請勿相互來往"「帶病回村，不肖子孫"的告示。

很多村莊還在村口道路設立路障和勸返點，禁止非本地人員入內。

此外，一些賓館也據稱拒絶湖北人入住，甚至還有從武漢回家的人員的信息遭到洩露。

中國媒體《新京報》評論稱，「抗疫"不能成為「恐鄂」以及趁機蠻乾的借口。

「越是在非常時刻，就越需要恪守法律法規、越是要敬畏個體的權利，」評論寫道。