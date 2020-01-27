武漢肺炎：香港專家估計逾4萬人感染5月「見頂」

你的器材不支持播放多媒體材料 武漢肺炎：BBC記者探訪疫情籠罩下的湖北

香港大學醫學院院長梁卓偉表示，根據研究模型分析，目前新型冠狀病毒疫情每6.2天會倍增，預估武漢市已有4.4萬人感染，整體疫情會在4、5月「見頂」，至6、7月慢慢減退。

香港大醫學院周一（27日）下午舉行記者會，說明新型肺炎最新疫情，梁卓偉在會中作以上估算。

他說，截至周六（25日），估算武漢應有不少於2.5萬人確診，加上仍處於潛伏期、未發病的個案，預料武漢已有4.4萬人感染。而病毒的基本繁殖率為2.13，相當於疫情每6.2日就會倍增。

研究人員警告說，中國大陸的其他大城市有可能成為「疫情暴發中心」，其中包括北京，上海，廣州，深圳和重慶。這意味著病毒在當地蔓延。重慶因為與武漢交通聯繫密切，有可能疫情最嚴重。

梁卓偉表示，武漢是華中地區主要交通樞紐，估計部分遭感染人士早在周六（25日）前經各交通工具前往其他省市，最少有18宗個案已進入青島，最高有318宗已進入重慶。

他認為，武漢確診人數將在近期繼續上升，目前還不能說早前的封關措施沒有效用，但隨著部分個案較早前已輸出至其他省市，有關地區疫情將出現大變化，未來幾周會持續出現確診個案。

梁卓偉預計，疫情將會在4、5月陸續在重慶、北京、上海、廣州及深圳「見頂」。其中，重慶與武漢交通連接最頻繁，出入境人流最多，將較其他省市早一至兩周達至頂峰，至6、7月疫情將慢慢減退。

他表示，會將研究結果發給世界衛生組織（WHO）、中國國家疾控中心和香港特區政府參考。

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病毒新特點

專家說，這種新型冠狀病毒的特點是它可以在被感染者未出現任何症狀之前把病毒傳染給他人。

有中國專家表示，武漢肺炎的潛伏期為4-10天，平均為7天。但最長潛伏期可長達2周，即14天。

這種無症狀傳播也為診斷和控制疫情的擴散增添了難度。

也就是說，沒有症狀的人可能不知道自己已經感染了病毒，但卻能把病毒傳染給別人。

與此同時，英國帝國理工的科學家說，要阻斷60%以上的傳播率才能比較有效地控制疫情。而目前看來，恐怕比較困難。

倫敦帝國理工MRC全球傳染病中心的研究人員還通過計算估計，每個感染者還將會把這種病毒傳染給兩個或三個人。

圖片版權 AFP/getty Image caption 源起武漢的新型冠狀病毒仍未受到有效控制。

面對武漢嚴重的疫情，美國已經宣佈，下周二（28日）組織包機，撤離美國在武漢領事館的所有僱員和美國公民。

英國政府目前也在考慮，是否應該用專機把困阻在武漢的英國公民空運回國。

周六（1月25日），多家中國媒體報道從即日起全國旅行團隊遊全部暫停，北京從1月27日起暫停包括出境遊在內的所有旅遊團隊業務和機票加酒店服務。

世界衛生組織（WHO）本周選擇暫不將這次疫情定性為「國際緊急事態」，部分原因是由於目前中國境外確診案例仍為較低水平。

但WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，未來疫情仍可能會發展成國際緊急事態。