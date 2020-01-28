武漢肺炎死亡病例過百 中國收緊管控措施

圖片版權 AFP Image caption 中國已有30個省份啟動重大突發尾聲公共事件一級響應，並加強對公共交通與公共場所的管控。

中國國家衛健委28日公布數據稱，截至1月27日24時，中國境內30個省（區、市）累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例4515例，死亡病例106例，重症病例976例，出院60例，疑似病例6973例。

26日至27日一天時間內，中國確診病例從2744例激增1771例，顯示疫情仍在迅速傳播。中國香港大學醫學院周一舉行記者會表示，預計近期武漢確認人數仍將繼續上升，而疫情將在4、5月達到頂峰，並在6、7月慢慢消退。

與此同時，中國春運假期進入尾聲，各地陸續出台多種措施管控人員流動，以期控制疫情進一步擴散。

中國如何應對

新型冠狀病毒在中國大陸、

香港和澳門的感染病例數字 病例數目 0 1-5 6-20 21-100 >100 選擇一個地區 中國 報告確診病例: 4524 死亡人數: 107 中國大陸及港澳地區共4524人感染，107人死亡 資料來源：中國國家衛健委、各省市衛健委和香港政府 截至北京時間2020年1月28日早上10:40

根據中國政府通知，中國各單位已將春節假期延長至2月2日，2月3日起正常上班。同時北京、上海等特大城市的不少機構與公司要求員工復工後自我隔離兩周時間，期間在家辦公。

中國當局要求，要對疫情中心湖北武漢的人員實行嚴格管控，要求各地方進行「網格化、地毯式管理」，從武漢前往各地的人員應到社區登記並居家醫學觀察14天。

中國已有30個省份啟動重大突發尾聲公共事件一級響應，並加強對公共交通與公共場所的管控。

而在過去24小時內，中國各地還相繼出台下列措施：

北京、上海兩地要求來自湖北的人員進行14天居家醫學觀察

推遲各地高校、中小學校、幼兒園等學校春季開學時間，具體時間尚未確定

中國鐵路集團有限公司對多個鐵路線路進行大調整，目前湖北境內始發、終到列車已經全部停運或調整

中國國家移民管理局建議內地居民合理安排出國出境時間，如無特殊需要建議推遲出行時間

另有多個大中型城市限制市內或跨域交通。北京已經停止大多數前往河北省的客運巴士服務，靠近北京的河北唐山市28日宣佈暫停所有市內公交服務。

武漢市長周先旺周日表示，因春節返鄉與疫情影響，已有500萬武漢居民離開該市。

圖片版權 AFP Image caption 北京、上海等特大城市的不少機構與公司要求員工復工後自我隔離兩周時間，期間在家辦公。圖為1月28日，北京某地鐵車廂內十分空曠。

在當局要求下，中國多地大型活動與會議也被取消。雲南省方面宣佈，為響應上級對防疫工作的號召，推遲2020年雲南"兩會"會議，具體召開時間另行通知。

香港特區政府周一（1月27日）宣佈，除香港居民外，禁止所有湖北省居民及14天內去過湖北的人士進入香港。 此前香港已宣佈，中小學、幼兒園及特殊學校開學日期延至2月17日。特區政府周二（28日）還要求，除提供緊急及必須的公共服務人士，1月29日起全港公務員可在家辦公至2月2日，同時呼籲私人機構在可行情況下作類似安排。

澳門政府26日已宣佈，拒絶來自湖北省和14天內曾去過湖北的旅客入境，除非他們能提交文件證明沒有感染武漢肺炎。

經濟影響

圖片版權 AFP Image caption 受春節及疫情影響，中國多個城市出現菜肉價格上漲的情況。圖為武漢一賣肉戶戴口罩營業。

受春節及疫情影響，中國多個城市出現菜肉價格上漲的情況。有網民在「微博」上反應，北京等地蔬菜價格上漲幅度較大。

受中國各地出台的出行限制影響，全球投資者普遍擔心短期內會對經濟產能帶來衝擊。周二亞洲股市繼續下跌勢頭，全球投資者選擇拋售人民幣、購入澳元規避風險。

由於擔心疫情會對經濟帶來更大範圍影響，全球油價創下近三個月來新低。美國標普500指數則在周一收盤時下跌近1.6%。

中國的鄰國日本與韓國均表示，將關注疫情對本國經濟帶來的後果。

2003年「非典」疫情期間，亞洲航空客運需求下跌45%。目前全球旅遊業更加依賴中國遊客，而且中國在全球經濟中的份額也增長了三倍。一些歐洲旅行社已經取消赴中國的團隊遊行程，也有躲過政府正在商議從武漢撤僑計劃。

Facebook也要求企業員工如非必要不要前往中國大陸旅行，並要求去過中國的員工在家工作。