武漢肺炎：香港宣佈大幅削減來往中國大陸交通服務

圖片版權 Reuters Image caption 香港政府過去數周防止新型冠狀病毒疫情的工作備受批評。

香港特首林鄭月娥召開記者會，公布進一步防範新型冠狀病毒傳播的措施，包括從周四（1月30日）起，關閉高鐵西九龍站，暫停所有來往香港和中國大陸的高速鐵路服務。

林鄭月娥在周二（1月28日）的記者會同時宣佈，來往北京、上海、廣州及紅磡的慢速直通車服務也會暫停，來往中國大陸和香港的渡輪服務也會暫停，但港澳渡輪服務維持正常。

陸路和飛機方面，來往香港和中國大陸的公車和航班服務也會減少一半，直至另行通知。她同時宣佈，位於中港邊境的沙頭角和文錦渡陸路口岸乘客通關服務也會暫停，但貨運通關服務如常。

她又透露北京政府已經同意暫時停止簽發中國大陸居民個人遊的簽注（俗稱「自由行」），而繼早前香港政府禁止湖北省的居民入境，林鄭月娥說香港政府沒有掌握目前在港的湖北旅客數字，但這些旅客大多只持有效七天的入境簽注，因此預期湖北旅客的人數會不斷減少。

她指出，目前中國大陸到香港的人士當中，約一半以「自由行」簽注到港，20%以旅行團到港，其餘的都是商務、探親或照顧有關要親友而到港，認為已宣佈的建議已經可以盡量減少不必要的兩地人流交往。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港政府宣佈將於1月30日起暫停來往香港和中國大陸的高鐵服務。

林鄭月娥在記者會中提及，她已經與鄰近香港的廣東省當局聯絡，雙方將會做好聯防聯控工作。

她又透露目前收到約107宗香港居民在湖北省的求助個案，牽涉約200人，主要是因為當地公共交通停運而滯留當地，香港駐當地的經貿辦公室正設法協助。

林鄭月娥又指出，暫停部份出入境關口服務後，政府可以將人手集中在仍然開放的關口，對旅客作出更詳細的健康檢查或查詢他們過往在香港以外的行程。

香港社會連日來要求政府「全面關閉出入境檢查站」，她在記者會期間多次重申這樣做的影響「非常深遠」，同時也會令許多仍然在外地的香港人無法返港。

至於為什麼選擇多等候一天多才實施這些關閉部份出入境檢查站的措施，負責管理交通政策的運輸及房屋局局長陳帆指出，香港政府呼籲在中國大陸的香港居民盡快回港後，需要給他們一點時間安排交通，或者計劃在沒有高鐵服務、航班減半的情況下返回香港。