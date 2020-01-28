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周末去了趟劍橋。依然是滿街的中國遊客，操著各地的方言。一個新特徵是，許多人戴上了口罩，在人群中頗醒目。

武漢市長周先旺26日透露：「受春節和疫情影響，目前有 500 多萬人離開武漢，還有 900 多萬人留在城裏。」

我暗自思忖，這街上的中國人，有沒有來自武漢的？湖北的？跟武漢沾親帶故有鏈接的？

這種心理活動是下意識的情不自禁。但英國私校協會發出的一項呼籲和警告，讓我心裏咯噔一下。

警惕「排斥敵視中國學生跡象」

28日，英國私立寄宿學校協會（BSA）特別針對武漢肺炎在英國公眾中引起的關注和擔憂，發佈了一份新的指導原則。

新的指導原則要求其會員學校「對任何敵視排外情緒的跡象保持高度警惕，無論是學生之間的或來自校外的，無論是當面的或是在社交媒體上的。」

英國寄宿學校協會發表聲明說，「決不容忍」排斥歧視中國學生的行為，對任何有這樣行為的人，校方「將會採取措施」。

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圖片版權 EPA Image caption 英國寄宿學校協會表示，部分學校已經謝絶中國學生的家長在目前來學校探親。

中國學生受關注

英國媒體對武漢肺炎報道的幅度、深度和持續性，遠遠超過近年來任何有關中國的報道，包括最近的香港抗議的報道。

英國高校有12萬多名來自中國的留學生，私立中學的中國學生也過萬。中國學生是英國海外留學生中的最大群體，武漢肺炎的報道每天佔據英國媒體的顯要位置，自然也讓中國留學生受到關注。

英國私立寄宿學校協會有會員學校550家，其中包括著名的伊頓公學和哈羅公學。

英國寄宿學校協會表示，部分學校已經實施了謝絶中國學生的家長來學校探親、暫停中國招生代理來校訪問和中國報考學生到校參觀等措施，這些雖然都是必要的防疫措施，但由此也可能引起誤解恐慌，因此有必要事先「打預防針」。

英國私立寄宿學校協會強調，他們尚未接到有中國留學生受到排斥敵視行為的報告。

英國撤僑安排遭批

Image caption 傑森和索菲是住在武漢的兩位英語教師，他們已經困在公寓裏5天了。

在關注留英中國學生境遇同時，被困武漢英國僑民的命運也開始引發爭議。在中國不同地方的英僑對政府迄今未能拿出具體明確的撤僑方案抱怨紛紛。

日本，美國等多個西方國家已經安排包機飛往中國或擬定了撤僑計劃，而在武漢和中國其它受疫情影響城市的英國人說，相比之下，他們什麼消息也不知道。

英國首相府唐寧街10號28日最新說法是，「正在緊急商討」英國在華公民的撤離方案。最新聲明與英國外交部，內政部過去幾天來的表態相比沒有什麼實質性的新信息，用中國人的說法是仍在「研究研究」。

被困在武漢和湖北地區的英國人約有300人，但這只是個估計數字。英國內政部呼籲任何想離開受疫情影響地區的英國人撥打內政部設的24小時專線，或與在中國各地的英國領事館聯繫，把自己的名字加入撤僑名單。

BBC詢問英國交通大臣夏普斯何時拿出撤僑方案，夏普斯說，還在摸清到底有多少受困的英國人，撤離計劃「我們正在制訂」。

雖然仍未公布具體的撤離方案，但內政部警告撤離行動「可能是突然迅速的」。

你的器材不支持播放多媒體材料 武漢居民高樓上許多人打開窗戶，高呼加油互相鼓勵，有人放聲高唱。

「不要去湖北」

傑森和索菲（Jason Neil and Sophie Hunt)是住在武漢的兩位英語教師，他們已經困在公寓裏5天了。

他們說，他們一直在發電郵，打電話試圖聯繫武漢的英國領事館尋求幫助，但得到的只是完全無用的自動回復，建議他們「不要前往湖北」。

在武漢已經生活了兩年的凱瑟琳（Kathleen Bell)說，今天的武漢市讓人感覺詭異，「一切都封鎖了，連橋都不讓過了，整個城市幾乎沒有任何流動」。

凱瑟琳說，昨天晚上看到高樓上有居民打開窗戶，高呼口號互相鼓勵，放聲高唱。

自1月10日以來，已經有超過1400人從武漢回到了英國。英國政府的建議是，讓這些人從離開中國那天算起，在家自我隔離14天。