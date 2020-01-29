圖片版權 News1 Image caption 1月28日，韓國仁川機場，許多旅客已經開始佩戴口罩。

新型冠狀病毒引起的肺炎疫情已經擴散到全球十多個國家。

在中國鄰國韓國，目前已出現四例確診病例，已經引起不少擔憂。尤其是其中兩例沒有在機場檢疫時被檢查出異樣，在韓國國內進行一系列活動後才入院隔離，更是讓一些韓國人恐慌。

請願禁止中國人入境

1月26日，一名50多歲的男性在韓國被確診，成為韓國第三例確診病例。

據報道，在確診之前這名男性已有發熱等初期症狀，且曾在首爾江南區一帶及京畿道高陽市一山地區活動。

這一消息在韓國網上引起不少爭議，許多人稱他這種行為「自私」，對他有不少指責。

圖片版權 청와대 국민청원 Image caption 目前請願書已在韓國青瓦台網站獲得超過50萬聯署。

在恐慌擴散的同時，一些韓國人開始提出，應該禁止中國人入境。

1月23日，韓國總統府青瓦台官方網站的「國民請願」出現一則請願書，題為「請禁止中國人入境」。截至1月28日，這封請願書已獲得超過53萬5000人聯署，而青瓦台規定超過20萬人以上的請願需要給予答覆。

現在這則請願被歸類到「待答覆」一欄。

除此以外，青瓦台網站上還有多則「攔截患有武漢肺炎的中國遊客」，「禁止中國人入境」，「關閉機場與港口」等標題的請願書。

韓國疾病管理本部27日表示，世界衛生組織（WHO）尚未宣佈疫情為全球公共衛生危機，即使宣佈，韓國也不會禁止人際間交流往來，並稱根據目前「較難判斷」現階段危險達到需要對中國全域進行入境封鎖的程度。

「No China」的登場

28日開始，一些含有抵制中國貨的「No China」字句開始在韓國一些社交網絡平台出現。

一些網民將此前韓國「抵制日貨」時使用的標識和字句稍加改變，在中國國旗五星紅旗下方貼出「不想死」，「不想要」等字句。他們在用這種方式表達，因為擔心新冠病毒傳播，不想接受中國人入境。

也有一些人對此表示反對。

圖片版權 圖片來自韓國網絡

韓國最大門戶網站Naver上，一名用戶留言表示，「這樣不太好吧。跟日本因為經濟戰所以抵制日貨，但對因為疾病遭受苦痛的國家這樣做，讓人無語」。還有一名網友稱，「又不是閉關鎖國……你們知道現在（韓國）對中國的出口佔總出口的多少嗎」。

但還是有不少網民留言，對抵制表示贊同。他們留言稱，「先有Sars，又有霧霾，驅逐中國」，「中國式險惡政權瞞報真正感染者數字，隱瞞真實傳播情況，當然要No China」。

與此同時，一些沒有得到確認的信息也在韓國互聯網上傳播，引發一些混亂。比如針對第三名確診者的外部活動，網上出現一些消息列出他曾前往哪些具體場所，但後來都被韓國當局否定。

韓國廣播通信委員會28日稱，正在重點監控針對新冠病毒的假新聞，如果發現會按照相應規定進行處理。

春節返鄉的朝鮮族受關注

這一疫情也在影響韓國人對在本國工作的朝鮮族群體的態度。

其中尤其是一些家庭對家中朝鮮族幫傭表示擔憂。在一個網絡上的媽媽群組上有人稱，家中幫傭是朝鮮族，平時跟他們一家人一起住，現在在中國好像有往來親戚間串門，不知道會不會感染肺炎，十分擔憂。還有人表示，以防萬一自家選擇聘用韓國人做幫傭。

而在韓國醫院及療養院裏，不少看護人員是朝鮮族。中國疫情爆發後，不少人開始擔心這些朝鮮族護工是否會在春節返鄉期間感染疾病，給韓國的住院人士帶來影響。

有網民表示，韓國醫院裏的大多護工是朝鮮族，不知道是否能對他們進行正確的防疫工作，也擔心本身抵抗力就差的病人會有被感染的風險。

但也有一些韓國人表示，這些反應已經過分了。

推特上有韓國網民呼籲，不要因為新冠病毒而產生「反中」情緒，稱這種情緒不應該被允許。

「比起在武漢傳播的新型冠狀病毒，這個社會的憎惡情緒更危險，」有網友這樣留言說道。

韓語語言班停課

1月27日，韓國政府將對新冠疫情的警戒登記由「注意」提升到「警戒」。

在這之後，開設韓語語言班的韓國各大學紛紛宣佈，為防止與中國留學生有所接觸，停止語言班課程。

韓國延世大學韓語語言班28日宣佈，將臨時暫停語言班運行。西江大學也表示將暫停運行語言班4天。

韓國漢陽大學、高立大學、首爾大學、釜山大學等也宣佈將臨時暫停語言培訓課程。