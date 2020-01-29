新型冠狀病毒疫情：中港「一國兩制」下的醫護鏡像

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自中國武漢新型冠狀病毒疫情爆發以來，站在一線的醫護群體成為外界關注的對象。在中央集權的社會主義中國，醫護人員被塑造成「無私無畏」的高尚群體，他們的言論自由被「訓誡」，他們無權拒絶調配否則被吊銷執照；然而在高度自治的香港，景象則完全不同：醫護群體步步緊逼港府，要求港府回應「全面封關」的訴求以降低病毒傳播風險，否則罷工。

截至1月29日（周三）中國確診感染新型冠狀病毒病例為5974例，死亡病例132例，疑似9239例。香港則確診8例。如果按照香港大學的預測，有4萬多人感染，4、5月的疫情爆發高峰還未到來。

港府在1月28日（周二）宣佈「局部封關」的管制和防禦措施：即從周四凌晨（1月30日）起，關閉高鐵西九龍站，暫停所有來往香港和中國大陸的高速鐵路服務。所有來港航班縮減一半；暫停「自由行」簽證。

「政府無能靠自救」

圖片版權 Getty Images Image caption 香港一直被喻為公共防禦的老手，但在港府宣佈「局部封關」前被應對本次病毒批評反應遲緩。

香港醫護界工會組織「醫管局員工陣線」仍不滿港府措施，稱會按法律要求召開特別會員大會，決定2月3日是否罷工。他們要求港府「全面封關」，如果2月3日晚得不到港府回應，則會在2月4日起罷工4日。

親北京的《大公報》批評醫護「罷工」「置港人生死不顧」，其「全面封關」禁止所有中國國內遊客訪港的訴求是「挑撥中港兩地矛盾」。

截至1月28日中午「醫管局員工陣線」有1.2萬會員，申請入會的人數還在增加。全香港約有5.2萬名護士和約1.4萬醫生。「醫管局員工陣線」的主席餘慧明稱希望給香港醫管局壓力，讓政府回應封關訴求。

香港政府醫管局則回應說，明白大家的擔心，但罷工的傷害很大。也稱不想用道德壓力要求同事配合，只想同事安心應對疫情。

在「醫管局員工陣線」的臉書主頁，有人批評5天後的罷工太遲，到時疫情或許已經失控。但「醫管局員工陣線」說，按照合法程序，2月3日的罷工是最早時間。只有按合法程序來，參與罷工的醫護人員的權益才會受到保障，即高度自治的香港保障公民集會和罷工的權利。「醫管局員工陣線」的支持者認為「港府無能」，所以要靠自救。也有支持者聲稱，「政府用道德來綁架醫護人員的生命安全，絶對可恥！」

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香港醫護的擔心不無道理。在毗鄰中國沿海大省廣東，武漢疫情大爆發後確診人數直線上升，成為除湖北外疫情最嚴重的省份。2003年「非典」後港府經濟受重挫，開放「自由行」簽證給中國內地遊客刺激經濟，而廣東深圳的各大關口則是直接的訪客入口；春節期間，連接香港和大灣區的港珠澳大橋免費讓車輛通行；被詬病破壞「一國兩制」的香港西九龍高鐵站在春節期間客流量增大無疑增加防控風險；除此之外，香港機場亦是全球最繁忙的機場之一，不少前往第三國的乘客選擇在香港轉機。

而在宣佈「局部封關」前，港府反應被批評遲緩，作為公共衛生防禦的老手，比鄰居澳門還要慢一步。

與此同時在工會向港府施壓時，香港兩家醫院的護士請病假作無聲抗議，港府宣佈局部封關的同一天，1月28日，香港東區醫院有15名護士請病假。再往前的2天，香港另外一家醫院有4名護士請病假。醫院則稱調派人手補缺，正常運轉不受影響。

你的器材不支持播放多媒體材料 武漢肺炎：醫療資源依然緊張，患者家屬親述 「住院難」

「被訓誡的言論自由」

罷工和病假在疫情重災區的武漢簡直是癡心妄想，連基本的言論自由也要被「訓誡」。

一名一線醫生因在去年12月底，即武漢政府嚴密管控疫情信息期間在微信群發佈病毒消息被訓誡後感染病毒住進重症室。

1月27日晚中國媒體《北京青年報》一篇在中國國內廣為轉發和流傳但隨即被刪除的文章稱，這名醫生在發佈信息的第二天，被醫院監察科要求寫一份對於不實信息外傳的反思。隨後他被叫到派出所簽了一份《訓誡書》。消息發佈11天後，這位醫生被患者感染武漢肺炎感染住進重症監護室，目前為止尚未出院。

圖片版權 Getty Images Image caption 1月4日港府宣佈啟動應變計劃，將應變級別從「戒備」提升至「嚴重」。（資料照片）

「不服來辯」結果無人來辯

早期疫情的信息被中國嚴格控制，中國的醫學專家大多持審慎態度，記者們很難找到願意說話和能說話的受訪者為公眾答疑解惑。中國國內的醫生說話不行，香港的專家願意站出來說話結果被攻擊。

香港大學的新發傳染性疾病國家重點實驗室主任管軼是病毒學研究領域專家，他和團隊率先分離鑒定出「非典」病毒並證明果子狸等市場野生動物是「非典」的直接來源，通過建議政府取締野生動物市場，遏止了SARS的再次爆發及流行。

在病毒學領域具有很高的權威性。但中國媒體《財新》在1月23日發表管軼題為《這次我害怕了》的專訪文章，質疑武漢封城實際效果，批評武漢防疫措施不足，並且預估武漢肺炎感染規模也要比SARS多得多。

管軼的調子顯然與中國國內不符。於是中國官方媒體開始在社交媒體上質疑管軼的公信力。官方媒體記者們分享管軼在中國掛名的實驗室2005年被處罰的舊聞，找出管軼在信息黑洞情況下，於1月15日發表的疫情可控言論。

引發中國爭議的管軼專訪一文的作者，《財新》記者王端在微信上回應質疑時說道：「新聞的任務不是被報道的那個人你認同不認同，而是各種聲音你聽不聽得到。希望有更多專家站出來駁斥論述，而非人身攻擊，但問了一圈沒人出來。」

強制履責的「白衣天使」

圖片版權 Getty Images Image caption 全世界都知道武漢一線的醫療物資極度匱乏，再加之信息不透明和防護不力，1月23日前後一線醫生和護士感染情況有所增加。

當然與表達真實感情說「害怕」的管軼相比，中國媒體為奔赴一線的醫護人員高奏「白衣天使」凱歌，將他們描述稱最無私和最勇敢的一群人。

全世界都知道武漢一線的醫療物資極度匱乏，再加之信息不透明和防護不力，1月23日前後一線醫生和護士感染情況有所增加。

武漢當地的一名護士透過鏡頭哭訴擔心，但也表示這是職責所在要有自己的使命感。因為"使命感使然"，也是在1月23日，中國的社交媒體上爆出許多省份醫護主動請戰的截圖，其中包括「非典時期」曾奔赴小湯山的中國南方醫院醫護人員請戰。陸續上海、重慶等外省市的醫療隊組建成功支援湖北。

中國媒體鋪天蓋地宣傳這群醫護的勇敢和敬業，不斷重覆「煽情」。而第二天的1月24日，中國海南一位姓朱的醫生因擔心被感染，拒絶到發燒門診和隔離病房當值，隨後向所在醫院辭職。但中國的法律規定醫生必須服從調配。在「發生自然災害、傳染病流行、突發重大傷亡事故以及其他嚴重威脅人民生命安全健康的緊急情況時，不服從衛生行政部門調遣的」，將由行政部門給予警告，或責令暫停6個月以上1年以下執業活動，情節嚴重者吊銷執業證書。

被調配到一線的醫護超時工作，口罩、防護服、護目鏡等防護物資極缺。1月25日的年三十除夕，武漢一線醫生年夜飯只有方便麵和餅乾的一條視頻引爆中國的互聯網。公眾對武漢醫療物資匱乏感到憤怒，後勤保障缺位虧待醫生。而在同一天，湖北省省長王曉東稱武漢物資儲備和市場供應充足。

朱醫生主動提出辭職兩天後的年初一，所在醫院發佈通知將其開除並向有關部門申請吊銷其執業醫生資格。

新型冠狀病毒在中國大陸、

香港和澳門的感染病例數字 病例數目 0 1-5 6-20 21-100 >100 選擇一個地區 中國 報告確診病例: 5970 死亡人數: 133 中國大陸及港澳地區共5970人感染，133人死亡 資料來源：中國國家衛健委、各省市衛健委和香港政府 截至北京時間2020年1月29日早上9:30