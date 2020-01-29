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新型冠狀病毒在全球蔓延，各國媒體都爭相報道，相關的假消息也隨著病毒蔓延。

從「蝙蝠湯」，到「病毒是政府製造出來的生物武器」，這些假消息在網絡不斷傳播。BBC國際媒體觀察部（BBC Monitoring ） 選出了其中一些假消息，探究它們的來源，也分析它們有多可信。

「蝙蝠湯」

疫情初期，外界曾遍都在探討病毒的來源，其中最廣泛傳播的訊息不乏指控武漢人吃蝙蝠等野味，令這種病毒感染人類。

其中一段錄影顯示，一名中國女子拿著一隻已經煮過的蝙蝠，形容蝙蝠吃起來「很像雞肉」，引起網絡上反彈，批評中國一些人吃野味的習慣，就是引起新型冠狀病毒的原因。

但這個片段其實不是在武漢拍攝，而是中國著名旅遊節目主持汪夢雲2016年在西太平洋島國帕勞拍攝的旅遊節目。新型冠狀病毒疫情爆發後， 一些人把舊片段翻出來，重新上傳到網絡。

汪夢雲在片段再次被上傳之後道歉，解釋她當時只是想向觀眾解釋帕勞人的生活習慣，並不知道蝙蝠可能會散佈病毒。

最新的官方研究顯示，新型冠狀病毒的源頭，大概是從武漢華南海鮮市場買賣的野味傳出。蝙蝠被認為可能是病毒的源頭之一，但蝙蝠湯在中國並不流行。

「故意製造出來的疫情」

美國上周確診當地第一宗新型冠狀病毒個案之後，社交網站流傳數張專利註冊文件，聲稱專家早在數年前已經知道這種新型冠狀病毒存在。

其中一名最早轉發這些文件的人，是多次提出陰謀論的美國網絡紅人塞特（Jordan Sather）。他在自己的社交網站帳號分享了英國珀布賴特研究所（Pirbright Institute）2015年的一份文件，為一種毒性已被減弱的冠狀病毒申請專利，可能用來研發防止或治療呼吸道疾病的疫苗。

塞特同時指出，美國科技巨頭微軟的創辦人蓋茨旗下的慈善基金曾經向珀布賴特研究所捐款，又曾經向另一些研究疫苗的機構捐款，聲稱現時爆發的新型冠狀病毒是研究所故意製造出來，目的是為了研發新型疫苗籌集資金。

但珀布賴特研究所申請的專利與現時爆發的新型冠狀病毒並沒有關係，而是與禽鳥支氣管感染病毒（avian infectious bronchitis virus）有關，是一種只會感染禽鳥的冠狀病毒。

美國新聞網站Buzzfeed早前也引述珀布賴特研究所發言人指出，蓋茨旗下的慈善基金並沒有資助珀布賴特研究所有關禽鳥支氣管感染病毒的研究。

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「病毒是一種生化武器」

另一宗在網絡流傳的假新聞聲稱，這種新型冠狀病毒其實是中國當局研發的一種生化武器，從武漢病毒研究所洩漏出來，引起疫情。

大多相關報道都援引美國《華盛頓時報》（Washington Times，與《華盛頓郵報》Washington Post無關）兩篇文章，而這兩篇文章就引述一名前以色列情報官員作出相關報道。

但兩篇報道都沒有提供相關證據，而文章中的以色列情報官員也指出目前「沒有證據或跡象"顯示，武漢病毒研究所曾經發生這種洩漏。BBC已經向《華盛頓時報》查詢，但未得到回復。

英國《每日星報》上星期也發表過類似的文章，聲稱這種病毒在一個「秘密實驗室"培植， 但之前修改文章，證清沒有證據證明這種說法。

新型冠狀病毒在中國大陸、

香港和澳門的感染病例數字 病例數目 0 1-5 6-20 21-100 >100 選擇一個地區 中國 報告確診病例: 5970 死亡人數: 133 中國大陸及港澳地區共5970人感染，133人死亡 資料來源：中國國家衛健委、各省市衛健委和香港政府 截至北京時間2020年1月29日早上9:30

「間諜活動」

加拿大公營廣播機構CBC去年7月報道，當地一名在國家微生物實驗室（National Microbiology Laboratory ）工作的華裔科學家邱香果（Qiu Xiangguo）、她的丈夫和為她工作的一些學生因為「政策違規」被停職調查。當地警方當時向CBC表示調查對公共安全「不構成威脅」。

另外有報道指出，邱香果過去兩年共四次造訪武漢的國家生物安全實驗室。

網絡上流傳一種說法，指出邱香果與她的丈夫其實是中國間諜，向武漢的國家生物安全實驗室發送病原體，而她的丈夫同時是「冠狀病毒研究專家」。這個說法沒有根據，但在社交網站相關的帖文被轉發超過12,000次，也得到超過13,000個「點讚」。

CBC的報道沒有提到這些「間諜論」，報道更沒有「間諜」或「冠狀病毒」等的字眼，之後CBC報道指出這些說法沒有根據。

「中國確診患者超過90,000人」

一條網絡上聲稱由武漢一名護士拍攝的錄影片段說，中國大陸確診新型冠狀病毒的患者超過90,000人，遠比官方的說法要多。這個視頻最初由一名韓國用戶上傳到視頻網站YouTube，配有英文字幕。

字幕指片段的女主角在一家武漢醫院當護士，但其實她以普通話發言期間，沒有表明過自己的身份。字幕中指她曾經表明身份的字句，似乎是上傳錄影片段的人估計的內容。

她在片段內穿上全套防護服，但是服裝的款色與湖北醫護人員使用裝備的不同。她除了聲稱確診數字達90,000人外，還聲稱病毒已經發生「二次變種」，一個人可以感染14人，但世界衛生組織早前公布估計病毒的傳播率約為一傳1.4至2.5人。

中國網絡雜誌《中參館》編輯肅木義向BBC形容，視頻女主角說話的方式顯示她似乎「沒有接受過醫護訓練」。

但澳洲華裔異見藝術家巴丟草認為視頻女主角「有機會在說真話，因為根本沒有人知道真相」。巴丟草接受BBC訪問時說，官方的不透明令外界只能「猜測，變得驚恐」。

圖片版權 Getty Images Image caption 全世界都知道武漢一線的醫療物資極度匱乏，再加之信息不透明和防護不力，1月23日前後一線醫生和護士感染情況有所增加。

真假新聞之爭

類似的假新聞在香港示威浪潮中也曾經多次發生，網絡上充斥著示威者有收取酬勞才參加遊行、警察喬裝成示威者帶頭破壞等傳言，但大多沒有提供實際證據。

香港嶺南大學社會學及社會政策系副教授陳效能早前接受BBC中文訪問時認為，要辨別一宗新聞的真實性，最基本的做法是先了解發出這宗消息媒體的背景，也要嘗試多看不同媒體相關的報道，不應只看屬於同一陣營的媒體。

現今社交網絡普遍，許多時候讀者為合乎自己立場的資料「讚好」後，這些社交網站就會開始只顯示立場差不多的內容，令他們只能接觸與自己立場一致的內容，無法看到另一方的想法，這種現象通常稱作活在自己的「同溫層」內。

陳效能認為，如果想多了解事情的先因後果和複雜性，讀者「必須迫自己跳出同溫層，嘗試看一些會令自己不舒服的事情，然後自行加以判斷」。

「當然這是一個十分高的要求，畢竟不是每個人都有這麼多時間，因此才出現今天的局面。」