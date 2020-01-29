武漢肺炎：為何台灣口罩禁令會掀起兩岸論戰

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新型冠狀病毒疫情延燒，台灣政府1月24日起禁止口罩出口一個月，以確保台灣有足夠口罩供應。

台灣前總統馬英九批評此措施失策、沒人性，並稱基於人道原則，應趕快運送口罩到大陸去，但後來改口稱「供應無虞下再出口」。歌手范瑋琪則在私人臉書針對該措施抨擊台灣行政院長是「狗官」，事後刪除文章並對情緒發言公開道歉，在兩岸網友間引發迴響。

有台灣學者撰稿指出，當中國處處打壓台灣，政治人物和歌手范瑋琪並未挺身而出，當台灣為了應付內需而禁止出口就大肆批評政府，是「虛偽」行為。

中國《中評網》稱，日本311大地震時台灣就能愛心澎湃，全台出錢出力，遇到與自身息息相關的大陸疫情就如此冷漠，「一片口罩都不肯給，這是什麼樣的可怕心態？」

圖片版權 Getty Images Image caption 歌手范瑋琪透過私人臉書批評行政院長禁止口罩出口

口罩禁令與兩岸關係

台灣行政院長蘇貞昌日前宣佈禁止口罩出口一個月，認為「自救才能救人」，希望能確保足夠口罩。此措施一公布，引發大陸網友抨擊台灣不願賣口罩給中國，「沒愛心」。

《中評社》1月27日發表評論稱，「台灣口罩產能供應充足，卻針對性的禁止出口馳援大陸，民進黨政府連抗疫都要染上這麼強烈的政治色彩，後續兩岸關係堪憂。」

一紙口罩禁令引發了兩岸論戰，且出現「台灣政府沒愛心」的論述，但事實上台灣的口罩主要出口國是日本，而中國則是台灣最大的口罩進口國。

台灣經濟部工業局發言人楊志清曾對媒體表示，日本才是台灣口罩出口最大市場，台灣生產的口罩中每10片就有6片是銷往日本，疫情最嚴重的中國，卻是台灣進口口罩的主要來源。

不過，會引發「沒愛心」論戰的另個原因是台灣外交部1月14日曾公布，澳洲野火肆虐，外交部發言人歐江安14日表示，初步規劃將捐贈10萬個口罩給澳洲。

前國民黨立委蔡正元在臉書上批評「澳洲大火，蔡英文宣佈捐贈口罩，大陸武漢肺炎，蔡英文宣佈禁止口罩出口」，引發不少人認同。前總統馬英九1月28日在受訪時針對口罩禁出口表示，世界都在援助，若再不做以後回頭來看會發現「政府實在沒有人性」。

馬英九在1月29日改口稱，應該在台灣供應無虞的情況下出口。另外，歌手范瑋琪透過私人臉書批評行政院長禁止口罩出口是件「低俗、沒人格的臭流氓行為」，事後立刻針對情緒發言道歉，但仍引起熱議。

台灣文化大學光電物理學系副教授鄧鴻源向媒體投書表示，當中國政府在外交上百般打壓台灣之國際生活空間，在國防上以武力促統，以戰機、戰艦或航母繞台威嚇台灣，或在政治上以「九二共識」與「一國兩制」逼迫台灣承認一中，或是阻止台灣參加WHO時，范瑋琪與馬英九們，可曾敢對中國領導人或其退將說過類似的話？

他指出，台灣不是沒有愛心，是中國沒有感恩圖報，禮尚往來，畢竟以前幾次天災人禍時，台灣各界已經大力出錢又出力援助中國，結果中國政府有感恩嗎？

台灣外交部發言人歐江安1月29日向BBC中文表示，1月22日已捐贈6000枚口罩運抵澳洲，但因台灣出現數名武漢肺炎確診兵力因此「未來將視疫情管控情形及澳洲實際需求，與澳方協商提供後續所需口罩。」

台灣遭受打壓

台灣輿論對馬英九及范瑋琪批評政府口罩禁令的激烈反應，或許可以歸咎於台灣面對武漢疫情，因為大陸打壓、以及被國際組織拒於門外的憤怒情緒。

隨著武漢疫情嚴峻，各國派出專機從武漢撤出僑民，但因著兩岸關係緊張，溝通機制中斷，兩地官方針對派機從武漢撤回台灣人，有不同說法。

目前武漢約有300位台灣人，陸委會表示正透過各種管道，包括海基會在內跟對岸協商，希望包機接回這些人，國台辦卻稱未收到。

行政院長蘇貞昌表示：「對方沒有跟我們直接聯絡，不過有公開表示所謂，他們會了解、照顧等等，我們還是會持續溝通。」

中國國台辦表示有收到海基會來函，但這幾天對台灣所稱，已就各種管道與對岸協調，都與事實不符，還強調在湖北的台胞都有得到妥善照顧，目前也沒人染病。

台灣媒體稱，國台辦對「撤僑」隻字未提，說明時也只稱「台胞」是因為撤僑是國與國間的外交手段，若大陸答應，將等於承認台灣是獨立國家。

兩岸關係也影響台灣在國際組織上的參與度，隸屬聯合國的國際民航空組織（ICAO），拒絶與台灣任何機場及航空公司分享任何於武漢肺炎的疫情資訊，引發專家討論，並在其官方推特上留言。

未料該組織卻封鎖支持台灣言論的推特帳戶，其中包括美國官員、學者及親身測試的記者。台灣外交部對此已表達抗議，嚴正譴責ICAO迎合中國打壓，喪失專業中立且漠視言論自由。

另外，當台灣出現首例武漢肺炎疫情時，《華爾街日報》1月21日撰文指出，台灣官員表示，此事凸顯北京意圖將台灣排除在世界衛生組織（WHO）之外，有礙國際社會有效因應公衛危機。

2009年至2016年兩岸關係較為緩和期間，台灣曾經連續8年以觀察員的身分，出席世界衛生組織大會，但是蔡英文2016年5月上任後，台灣已連續3年無法參加該組織大會。