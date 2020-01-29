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英國航空公司表示，由於冠狀病毒的爆發，英航已暫停飛行往返中國大陸的所有直接航班。

在此之前，英國外交部建議表示，除非必須前往中國，暫時不要前往中國旅行。

該病毒已造成100多人死亡，並蔓延到中國和至少16個其他國家。數以百計的外國人已經從疫情爆發的中心城市武漢撤離。

隨著多國展開武漢撤僑行動，英國媒體近日來一直在呼籲政府採取措施。

英國政府正計劃從武漢和周圍的湖北省撤離英國公民，據信該地區有多達300名英國人。

澳大利亞計劃在聖誕節島（距離其大陸約2000公里）隔離其600名撤返的公民，為期兩周。

日本，美國和其他歐盟國家也正在遣返其在武漢的公民。

英國航空公司每天運營從希思羅機場飛往上海和北京的航班，該公司宣佈決定「立即」中止往返中國大陸的航班。

聲明說：「對於由此給您帶來的不便，我們深表歉意，但我們始終將乘客和機組人員的安全放在第一位。」

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還有哪些國際航空公司正在暫停飛中國大陸航班？

其他航空公司，包括美國聯合航空，加拿大航空和國泰航空，已經取消了一些飛往中國的航班。

由於需求急劇下降，聯合航空已於2月1日至8日取消了24個美國飛往北京，香港和上海的航班。

國泰航空表示將從1月30日至3月底減少飛往中國的航班，而加拿大航空公司也減少了航班數量。

印度尼西亞的獅航表示，將從周六開始暫時中止航班飛行，這將影響飛往15個中國城市的數十條航班。

俄羅斯的烏拉爾航空（Ural Airlines）表示，由於疫情爆發，已暫停了一些飛往歐洲的航班，這些航班在中國遊客中頗受歡迎，包括巴黎和羅馬。 其他航空公司正在採取旨在減少傳播病毒機會的措施。

新加坡航空公司允許機組人員在中國航班上戴口罩。

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那些國家從武漢撤僑？

新西蘭將與堪培拉合作，將其53名公民與澳大利亞撤離者一起撤回。

約有200名日本公民從武漢起飛，降落在東京羽田機場。

大約有650人說，他們想撤離武漢，日本政府說正在計劃派出新的航班。

據日本媒體報道，幾名返回者出現發燒或咳嗽症狀。無論是否出現症狀，所有患者都將被送往醫院檢查。

同樣在星期三，包括武漢美國領事館的員工在內的240名美國人離開了這座城市。

據美國有線電視新聞網CNN報道，撤離人員可能不得不在機場機庫中隔離兩個星期。

另外，歐盟計劃安排兩架飛機將公民送回國，第一架飛機將有250名法國國民離開。

韓國表示，本周約有700名公民將乘4班飛機離開。馬來西亞和菲律賓也都表示將撤離武漢及其周邊地區的居民。