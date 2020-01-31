武漢肺炎：英國證實兩人確診病毒感染

圖片版權 Getty Images Image caption 英國就如何防止新病毒蔓延正在與世界衛生組織開展合作。

英國首席醫學官周五（31日）宣佈，英國有兩個人的冠狀病毒檢測呈陽性反應。

受到新型冠狀病毒感染的兩位人士來自同一家庭，目前正在接受治療。

當局沒有披露這兩人的身份以及他們如何接受治療。

中國各地的新型冠狀病毒累計死亡病例已有213例，確診病例9692例，西藏也出現首例確診病例，這意味著病毒已傳播到中國全部省份及行政區。在中國以外，病毒已蔓延至18個國家。

英國首席醫學官克里斯·惠蒂教授說：「國家醫療服務系統已做好充分凖備，並有管控傳染病的經驗，我們正在迅速開展工作以查出患者與患者是任何接觸的，以防止進一步傳播。」

他還表示，「我們一直在為應對英國出現新型冠狀病毒病例做凖備，並採取了強有力的控制病毒傳染的措施，以便做出迅速反應。」

惠蒂教授說，隨著中國疫情的蔓延，英國正在與世界衛生組織以及國際社會開展密切合作，以「確保我們為各種可能出現的情況做好凖備」。

圖片版權 Getty Images Image caption 新型冠狀病毒會對肺部造成嚴重傷害。

世界衛生組織（WHO）緊急委員會周四（1月30日）召開會議，宣佈中國新型冠狀病毒疫情構成國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）。

武漢肺炎疫情在中國肆虐。世衛組織公布全球衛生緊急狀態後不久，美國把對中國旅遊警示上調到最高級別，呼籲美國人不要前往中國旅遊。

在新型冠狀病毒疫情爆發後被困中國武漢的83名英國人和27名外國公民正乘坐航班飛往英國。

英國外交部表示，航班專門安排了醫護人員，這架飛機將於格林尼治標凖時間周五（1月31日）13時抵達英國牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。

隨後，英國乘客將被安頓在威勒爾區（Wirral）的阿羅公園醫院（ Arrowe Park Hospital ）隔離兩個星期。在隔離期間，他們將接受定期體檢，14天後身體無恙的英國僑民就可以回家。

英國衛生部說，最新發現的兩個新冠狀病毒感染病例並不在威勒爾區。