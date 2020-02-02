圖片版權 Anthony Kwan Image caption 香港政府處理新型冠狀病毒的手法備受批評，其中市面口罩供不應求更令市民怨聲載道。

一個新成立的香港醫護人員工會「醫管局員工陣線」日前通過決議，為表對香港政府處理新型冠狀病毒疫症手法的不滿，如果政府拒絶完全禁止旅客經中國大陸入境香港，他們凖備發起罷工。工會約18,000名會員中約一半簽署了宣言，聲言會參加行動。

工會代表原定周日（2月2日）與資方談判，同時要求香港特首林鄭月娥出席會議，但未獲對方答應，工會宣佈談判破裂。

但罷工的決定遭到香港官員的批評，認為醫護人員不應該以罷工表達意見，指出香港目前除了需要應付新型冠狀病毒疫情外，也正處於流行性感冒的病發高峰期，擔心罷工行為會影響對市民的服務。

但工會代表指出，面對天災香港的醫護人員會願意履行責任，但面對「人禍」香港政府卻沒有做好防疫工作，包括無法確保香港市面有足夠的口罩供應，擔心2003年非典型肺炎疫情期間醫護人員因為照顧病人而染病死亡的情形會重演。

你的器材不支持播放多媒體材料 武漢疫情持續：香港市面「一罩難求」

中國國家衛健委的最新數字顯示，截至周日零時，中國大陸共有約14,000新型冠狀病毒的確診個案，304人死亡。而世界衛生組織的數字就指，除中國大陸及港澳台地區外，全球至今共有132宗確診個案。

世界衛生組織早前就型冠狀病毒疫情，頒布「全球衛生緊急狀態」，但強調各國不應實施旅遊限制。

但多國無視世衛的建議，先後針對中國大陸居民實施不同程度入境限制，美國、菲律賓、越南、新加坡和澳洲先後宣佈將會拒絶持中國護照或近期曾經到訪中國大陸的外國人入境，台灣早前也禁止中國大陸居民入境

截止周日，香港共有14宗確診個案，其中8人都是中國大陸居民，其餘大都是曾經到訪過武漢的香港人或懷疑本地感染的香港人。

為避免病毒從中國大陸傳入香港，林鄭月娥上周宣佈一系列措施減少兩地之間人流，包括拒絶報稱過去14天曾經到過湖北省的旅客入境、從1月30日起暫停跨境鐵路服務、關閉部份關口等。中國政府也宣佈暫停簽發大陸居民前往香港和澳門的簽注。

近日入境香港人士大多是香港居民 香港政府30日起關閉部份連接中國大陸的管制站，入境香港的人流減少，但大部份都是香港居民。

但醫管局員工陣線認為，全面關閉連接中國大陸的邊境，並暫時拒絶旅客經中國大陸入境，才是阻止疫情進一步傳到香港的最好方法。

這個建議獲得一些資深學者同意，包括2003年曾經協助香港政府處理非典型肺災疫情的香港大學微生物學系講座教授袁國勇。他認為雖然全面封閉邊境影響很大，但可以阻截疫情隨人流擴散，形容醫管局員工陣線的建議不無道理。

新型冠狀病毒在中國大陸、

香港和澳門的感染病例數字 病例數目 0 1-5 6-20 21-100 >100 選擇一個地區 中國 報告確診病例: 11763 死亡人數: 259 中國大陸及港澳地區共11763人感染，259人死亡 資料來源：中國國家衛健委、各省市衛健委和香港政府 截至北京時間2020年1月31日早上24:00

香港獨立股評人韋伯（David Webb）發表網志批評，如果香港政府不盡快加強限制中國大陸居民入境香港， 其他國家可能會將限制入境措施擴展到持有香港特區護照的訪客。

但一些學者質疑罷工的決定。香港中文大學醫學院教授胡志遠說，罷工的後果是影響病人的治療，工會最終可能失去香港市民的支持。

香港特首林鄭月娥早前回應時，將「完全封關」的建議解讀為禁止中國大陸居民進入香港，批評這種做法違反世界衛生組織的呼籲，對中國大陸居民構成歧視。她又認為，香港政府削減兩地交通的做法已經開始盡量減少跨境人口流動。

食物及衛生局局長陳肇始也表示，擔心醫護人員發動工業行動會影響為病人的治療，同時也擔心醫護人員的情緒。

Getty 香港2003年非典疫情造成八名醫護人員死亡 4 名醫生

1 名護士

3名病房助理 資料來源：香港政府

非典型肺炎的教訓

除了旅遊限制，一些支持全面禁止旅客經中國大陸入境香港的醫護人員也指出，經過香港2003年爆發非典型肺炎的教訓，政府應該加強防範新型冠狀病毒的疫情。

香港當時確診1700宗非典型肺炎個案，造成299人死亡，包括八名醫護人員，其中包括治療非典型肺炎病人而自己染病的醫生謝婉雯。

醫管局員工陣線主席餘慧明宣佈啟動罷工計劃時，批評香港政府的處理疫理的做法造成「人禍」，質問是不是要再有醫護人員染病死亡才願意改意做法。