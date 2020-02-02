圖片版權 Getty Images Image caption 新型冠狀病毒已經導致300多人死亡。中國防控疫情進一步擴散面臨巨大壓力。

中國周日（2月2日）宣佈，將動用1.2萬億元人民幣，「維護疫情防控特殊時期銀行體系流動性合理充裕和貨幣市場平穩運行」。中國人民銀行將在周一（2月3日），也就是中國春節假期過後金融市場開市的第一天開展史上最大規模的「公開市場逆回購操作投放資金」。通俗來說，即中國為了穩定金融市場注入巨額資金，希望給市場一顆「定心丸」。

中國內外的經濟學家普遍預計，疫情將重創中國今年第一季度的經濟，疫情持續的時間過長勢必對中國以及世界經濟造成嚴重影響。

分析人士表示，中國防控疫情蔓延決定多個城市封城、交通停頓、停產、停工等措施，很可能對經濟造成深重影響，首當其衝的包括中國各地的餐飲、娛樂、酒店、旅遊、影視、交通、商貿等行業。

去年，由於與美國的貿易戰等因素，中國經濟增長已經出現了30年來的最低水平——6.1%。

牛津大學中國中心的經濟學者馬格訥斯（George Magnus）向BBC表示，中國人民銀行向經濟注資的規模，反映中國決策者們對經濟狀況的擔心。

境外死亡病例

圖片版權 Reuters Image caption 上周菲律賓證實出現第一例感染病例後，民眾搶購口罩。

2月2日，菲律賓官方宣佈，新型冠狀病毒導致的肺炎在菲律賓造成一人死亡。這是迄今為止在中國大陸以外地區的第一例死亡病例。

死者是一名44歲的男性，來自中國湖北武漢。世界衛生組織說，死者在到達菲律賓之前似乎已感染了病毒。

菲律賓衛生部表示，該男子從武漢經香港前往菲律賓。與他同行的一名38歲女性上周也確診感染。

菲律賓衛生部門官員說，他在首都馬尼拉住院治療，病情轉為惡性肺炎。據信，他在感染病毒去世之前，已經有其他健康狀況。

世界衛生組織駐菲律賓的代表拉賓德拉·阿比亞辛赫（Rabindra Abeyasinghe）呼籲人們保持鎮定：「這雖然是在中國以外的第一宗死亡病例，但是我們需要記住的是這並不是在菲律賓本地感染的病例，這個病人來自疫情爆發的中心城市。」

菲律賓衛生部長弗朗西斯科·杜克（Francisco Duque III ）透露，該病人一直「病情穩定，而且顯示好轉的跡象」，但是病情在24小時內卻急轉惡化。

你的器材不支持播放多媒體材料 武漢疫情持續：香港市面「一罩難求」

他還表示，死者將很快火化，「我們正在與中國大使館合作，確保根據我國和國際標凖控制疾病，同時確保對死者遺體莊重處理。」

目前菲律賓衛生部門正在追蹤與該男子同機抵達菲律賓的其他乘客，以及諸如酒店工作人員等其他可能與他們接觸過的人，以便採取隔離措施。

在菲律賓衛生部門宣佈該男子死亡病例之前，菲律賓剛剛決定禁止任何來自中國的外國公民入境。

穩定壓倒一切

根據中國官方的統計數字，疫情目前已經造成300多人死亡，全國感染病毒的人數超過1.4萬， 但絶大部分都在湖北境內。

美國、澳大利亞和越來越多的國家已經禁止來自中國的外國人士入境，同時要求從中國回國的本國公民隔離觀察。

中國政府在面對日益增加的確診病例，防病治病物資緊缺的巨大壓力同時，還面對春節後大量人員返回工作崗位，恢復生產，恢復居民生活、維持經濟運轉、維持社會平穩的巨大難題。

官方新華社評論文章承認「本次疫情防控形勢極端複雜，時間過去近2個月，感染人數和死亡人數仍在上升，短期內能否出現拐點仍具不確定性，再加上網絡上各種輿情迭出，社會恐慌情緒尚未得到有效遏制，加劇了抗擊疫情的難度。」

中共黨報《人民日報》警告說，人心安定了，社會才會安定。

分析認為，在防疫基本物資之一口罩都仍然非常緊缺的當口，要使民眾安心安定談何容易。中國工信部官員2月2日透露，中國口罩產能每天2000萬隻，目前產能恢復率60%左右。