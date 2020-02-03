圖片版權 CNS Image caption 火神山醫院專門收治確診新型冠狀病毒的患者，不設門診。

中國官方公布數字顯示，全國新型冠狀病毒感染人數增至17,205人，死亡人數增至361人，超越2003年的非典型肺炎（「沙士」）疫情，武漢確診個案超過5000宗。中國以外地區感染個案超過170宗，菲律賓周日出現首宗死亡病例，死者是來自武漢的44歲中國男子。

美國、澳洲、新西蘭、菲律賓、新加坡等多個國家針對曾到訪中國大陸的外籍人士實施入境限制，韓國、日本等則禁止曾到訪湖北的人入境。多國加速從武漢撤僑的同時，多間航空公司已停飛或減少來往中國的航班。

為了應付疫情，中國十天內興建的「火神山醫院」周一（3日）啟用，這所醫院總建築面積約3.4萬平方米，預料可以提供1000張牀位，內設普通病區、重症病區、重症監護病區，以及多個科室共419間病房。當局強調，這所醫院主要救治確診患者，不設門診，呼籲民眾不要自行前往火神山醫院。

另一所新建醫院, 「雷神山醫院」亦將會在周三交付使用，可以提供約1300張牀位。

你的器材不支持播放多媒體材料 武漢急建「火神山」醫院

「中國速度」

新華社形容火神山醫院是「凝聚各方力量，詮釋中國速度」的醫院，動用全國4000多車輛和幾千人興建，有利盡快遏制疫情。

火神山醫院將由解放軍總醫院衛勤部部長張思兵出任院長，公開資料顯示，他曾參與2003年非典抗疫及參與援建小湯山醫院。

中國解放軍將從全軍各醫療單位調派1400名醫護人員進駐火神山醫院，其中，聯勤保障部隊所屬醫院抽組950人，先期抵達的陸軍軍醫大學、海軍軍醫大學、空軍軍醫大學450人納入統一編組。據新華社報道，不少這些軍醫人員曾參與2003年非典抗疫，和支援非洲伊波拉疫情，「有豐富的傳染病救治經驗」。

圖片版權 CNS Image caption 中國解放軍調派1400名醫護人員進駐火神山醫院

圖片版權 Getty Images Image caption 中國再一次在疫症時期短時間內建造醫院，引發海外關注。

中國國家衛生健康委員會醫政醫管局副局長焦雅輝表示，武漢市亦會緊急徵用華中科技大學同濟醫院新院區、武漢大學人民醫院東院區等14家醫院，還能夠騰退出6000餘張牀位，連同原有牀位加在一起一萬多張，可以收治現在的疑似病例和確診病例，包括發熱留觀待排查的病例。

湖北省多所醫院出現人手不足及醫護人員工作量過大的情況，據美國《華盛頓郵報》報道，一些醫護人員因為沒有時間去洗手間，要使用尿布，一些醫院亦在社交網站表示，醫療物資短缺，社交媒體上亦流傳醫院排長長人龍的視頻，其中一段視頻顯示，一名武漢人在當地醫院需要排隊十小時才能見醫生。

根據武漢市衛生健康委員會的數字，牀位出現供不應求的情況，截至周二晚上11時，武漢市26家定點醫院共開放7259張牀位，但部分醫院因應情況加牀，已用牀位為7332張，還有131張空牀位。

香港大學估算，武漢確診感染人數將超過7.5萬。

新型冠狀病毒在中國大陸、

香港和澳門的感染病例數字 病例數目 0 1-5 6-20 21-100 >100 選擇一個地區 中國 報告確診病例: 17210 死亡人數: 361 中國大陸及港澳地區共17210人感染，361人死亡 資料來源：中國國家衛健委、各省市衛健委和香港政府 截至北京時間2020年2月3日早上10:30

目前武漢市及湖北多個省市已封城，而浙江溫州、義烏、溫嶺等多地亦把加大管控措施，其中，溫州市嚴格控制民眾出行至2月8日，每戶家庭每兩天可指派一名家庭成員出門採購生活物資。

在國新辦3日舉辦的新聞發佈會上，工信部總工程師田玉龍稱，2月1日，用於檢測病毒的試劑日產量已經達到了77.3萬人份，是疑似患病者的40倍，已經基本滿足要求。而口罩方面，田玉龍說全國每天生產約2千多萬隻，總體來說足夠保證供應。

國家發展改革委副主任連維良表示，到2月2日晚，已經按需求一倍以上規模凖備原料、組織產能，啟動增產增工，企業不用擔心疫情過後產能過剩，疫情後富餘的產能將由政府收儲。

連維良3日介紹，從目前情況看，武漢市和湖北省的生活必需品總量是有保障的，價格在階段性上升後也開始回落，全國其他地區供應也是相對充裕和有保障的。

圖片版權 XINHUA

鍾南山：不應因死亡率較低而放鬆警惕

中國官方公布數字顯示，星期日（2日）新增了2858宗確診病例，令全國新型冠狀病毒感染人數增至17,205人，死亡人數增至361人，超越2003年的非典型肺炎疫情，以死亡率計算，新型冠狀病毒在中國的死亡率約2.1%，比非典時期的7%為低。但武漢市5142宗確診個案中，有265人死亡，死亡率約5.2%。

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，不應對新病毒的死亡率，相對較低而放鬆警惕，新病毒比H7N9甲型流感、中東呼吸道綜合症及H5N1禽流感的死亡率較低，但較普通流感要高。

鍾南山2日接受新華社訪問時透露了更多有關病毒的訊息，他表示，流行病研究表明新型冠狀病毒感染患者年齡中位數為59歲，56％為男性，病毒感染平均潛伏期為5.2天，病毒傳播力平均值在2.2，即一個人可能感染2.2個人。

這個病毒與「非典」有79.5%的相似性，而與蝙蝠來源的病毒有96%的相似性，基本支持此次病毒來源於蝙蝠，但是否存在中間宿主目前還需要研究。

他指出，政府和相關部門，在全國推行的延長假期、交通管制、公共場所體溫檢測排查、積極宣講少聚集、個人防護知識等措施，均有效阻斷傳染源，大大減少二代、三代傳染。

「我們判斷此次疫情有望在未來10天至兩周左右出現高峰，但我們仍需加強防控，不可放鬆警惕，」他說。

他表示，新興建的火神山醫院和雷神山醫院，大大緩解患者救治問題，但目前，基層醫院病原體診斷力量不足，導致無法對患者進行分流，使得發熱患者在沒有分流的情況下集中至有限的定點醫院中，造成相關醫院面臨巨大壓力，也嚴重影響了患者救治和疫情防控。

他指出，武漢等地患者激增，相對醫療資源短缺，極易導致醫院內發生感染事件，威脅醫務人員和群眾安全，需要優化流程管理，切實保障一線醫院防控設施、設備及相關物資配給。