圖片版權 Getty Images Image caption 香港2千多名醫護人員參與罷工，要求針對曾到訪大陸的旅客實施入境限制。

針對新型冠狀病毒疫情，香港行政長官林鄭月娥在周一（3日）公布，從4日零時開始，再關閉香港4個口岸，包括連接中港兩地的羅湖及落馬洲鐵路、皇崗陸路口岸和連接澳門的港澳碼頭，令連接中港兩地的關口剩下香港機場、深圳灣口岸和港珠澳大橋，希望做到減少人流防疫，停運的關口人員會調派到剩餘口岸，做好醫療檢測和健康申報工作。

她強調一定不會同市民作對，不全面封關是因為中港情況特殊，兩地來往有合理需求，例如港人在深圳工作，或是有港人在深圳居住、於香港工作，亦有持雙程證的母親未有居港資格，要往返兩地照顧在香港的子女。

香港公營機構醫護人員工會「醫管局（醫院管理局）員工陣線」發起5天罷工，要求港府實施措施，禁止任何旅客經由中國入境，以及確保有足夠配套給予前線醫護人員。工會表示，周一約有2500名非緊急服務的醫護人員響應罷工。

林鄭月娥批評有人用極端手段威迫政府，做一些「理性上不應該」、「對公眾利益有害無益」的事情，這些人是「不會得逞」，強調這次新措施和罷工無關。

工會發言人餘慧明認為，罷工令港府逐步封關，但批評政府未有完全回應罷工醫護的訴求，會繼續爭取，不排除把行動升級。

進一步關閉口岸

中國目前有超過1.7萬宗新型冠狀病毒確診個案，361名患者死亡。香港則有15宗新型冠狀病毒確診個案，大部分經由大陸傳入，但最新一宗個案是沒有外遊紀錄的72歲女子，相信是本地人傳人感染個案。

大陸多個省市也停發「自由行」、深圳「一周一行」等赴港簽注。港府上個月禁止湖北省居民入境，並大幅度削減來往中港兩地的交通，包括曾經傳入多宗個案的高鐵西九龍站。

圖片版權 Getty Images Image caption 林鄭月娥在記者會上沒有帶口罩。

這次再關閉4個口岸是林鄭月娥不足一周內，再度推行的防疫措施。她認為，有關措施可以進一步減少來往兩地的人流。她強烈勸喻香港市民「不要前往有疫情的地方，包括內地」。

根據香港政府數字，2月2日有14萬人入境香港，當中12.2萬人為香港居民，1.1萬人為內地訪客，目前餘下的3個口岸，機場、深圳灣口岸和港珠澳大橋，約有7千名內地訪客。

要求「封關」

香港有1.8萬名會員的醫護人員工會「醫管局員工前線」發起罷工，要求「封關」，不過，他們對「封關」的意思，並非完全關閉邊境，而是要求港府針對曾到訪大陸的人實施更嚴格的入境限制，包括禁止曾到訪中國大陸的非香港籍旅客入境，並對曾到訪大陸的香港居民實施隔離，以從源頭堵截病毒在香港社區傳播。

他們亦要求政府要確保口罩供應充足、暫停非緊急服務、有足夠隔離病房和提供足夠配套予醫護人員。

根據香港媒體報道，有香港醫護人員投訴口罩、保護衣等醫療物資供應開始緊張。

早前，林鄭月娥曾就香港口罩供應問題致函中國國務院求助，但中國外交部發言人在3日亦表明，中國目前急需醫療口罩、防護衣和護目鏡。根據中國工信部的資料，大陸目前每天最多只能生產2000萬片口罩，正加緊從歐洲、日本和美國進口口罩。

林鄭月娥在記者會上首度承認，由於全球爭奪防疫裝備，物資存在短缺，不是短時間內可以處理，會優先把物資提供予香港醫護人員，為了確保醫護人員有足夠供應，不能夠向香港市民派發口罩等物資。

圖片版權 Reuters Image caption 香港市民在超級市場搶購糧食和日用品。

這次醫護人員罷工的行動在香港引發廣泛爭議，反對一方認為，目前處於抗疫的關鍵時期，罷工影響整體醫療服務，漠視市民的福祉。香港醫院管理局表示，截至中午有2千多人參與罷工，批評罷工影響醫療服務，令部分專科門診服務要縮減，例如放射科有較多人參與工業行動，影響到一些緊急服務，例如照X光片、電腦掃瞄等等，而隔離病房缺勤情況嚴重，需要尋找其他同事臨時調入隔離病房，這是有風險的動作。

根據香港民意研究所1月31日公布的民意調查，超過六成受訪者支持醫護罷工。支持的一方認為醫護人員並非出於私利而罷工，而是希望從源頭阻止病毒傳入香港，以及確保自身安全去工作，以免發生好像非典時期出現的醫護人員感染問題，影響往後救治病人的問題。工會強調，一旦出現社區爆發疫情，會考慮擱置罷工。