武漢肺炎：專訪不搭專機回台灣，留在中國的台商

圖片版權 Hsu cheng-wen Image caption 經台灣陸委會及民間單位協調，2月3日晚間，200多名台灣人將搭乘中國東方航空包機返台。

新冠狀病毒爆發地武漢封城後，美、韓、日、印尼等國相繼派出包機撤僑，台灣則因為兩岸特殊的政治關係，導致遲遲無法派機撤離台灣人。

經台灣陸委會及民間單位協調，2月3日晚間，200多名台灣人將搭乘中國東方航空包機返台，2月5日預計將有班機撤離另一批人，所有人下機後將分別被隔離14天。

據統計，大部分返鄉的台灣人是到武漢出差、旅遊或探親，少部分台商因事業在中國，又或因大陸妻子沒有入台證等因素決定留在武漢。

僅一成商店營業

現居武漢的台灣人描述，市區店家僅有一成開業，大部分是販賣民生用品的超市或便利商店，提供生活必須的糧食物資，餐廳則幾乎都歇業。

當地人避免出門，政府也積極宣導人們盡量待在室內，空蕩蕩的街道上行人、車輛稀少，人人戴著口罩。出門的民眾幾乎是要到超市採買蔬菜和水果，至於社區保安則會穿著全身防護衣，居民進出社區必須測量體溫。

Image caption 現居武漢的台灣人描述，市區店家僅有一成開業。

2月1日，湖北滯留台胞後援會代表徐正文與有親人受困在武漢的家屬共同召開記者會，他們焦急期盼政府協助派專機將他們的親人接回台灣。甚至有滯留在武漢的一名台灣母親，通過電話向媒體表示，「小孩有癲癇疾病，必須每天服藥，現在藥物剩下不到兩天的劑量」。

徐正文告訴BBC中文，武漢是食品加工業重鎮，有多個台灣人在當地經商。他統計，湖北共有503位台灣人滯留，武漢市則有233人，86%是探親、出差、旅遊，因封城而無法返回台灣。

台灣衛福部強調，若已經確診武漢肺炎，不會被登記返台，疑似個案則和其他乘客分流，所有人下機後必須由專車接送至安置地點個別隔離，並必須配戴隔離衣、N95口罩，防止交叉感染可能。

「買不到雞燉補」

雖然大部分的台灣人急於返鄉，但也有台商決定留下。今年36歲的台商魏偵銘(應受訪者要求使用化名)，旅居武漢4年，原本有意願搭乘專機返回台灣，但因為大陸籍妻子和1歲的小孩還未領有入台證，而放棄回台灣。

他向BBC中文說：「很多朋友、台灣的親人都勸我回到台灣，我也已經登記要搭乘專機回台灣，但老婆還沒有入台證也沒有辦法。」並透露，他也擔心回台灣後，會和哥哥的3個小孩居住，會造成困擾。

Image caption 在超市，有些商品短缺。

魏偵銘說，家裏在封城前就備用口罩，因此口罩充足，但為了讓懷孕的妻子吃到新鮮食材，平均每3天就必須出門到超市購買新鮮蔬果。

他說：「我不能讓我老婆天天吃泡麵，若出門採買，絶對是我，我不能讓他們出門。」並透露，現在已買不到鮮殺的母雞幫妻子燉湯補身體，上一次買到雞已經是5天前。

你的器材不支持播放多媒體材料 武漢肺炎：關於新疫情，我們目前所知道的

當然，魏偵銘也會擔心疫情，他坦承還是覺得"滿恐怖的"，但目前就是避免去醫院，像是他的小孩有過敏性鼻炎，只敢去藥店買藥，不敢去醫院。

他表示，妻子因為懷孕，原本2月中旬要到醫院看診，但醫師希望她不要到醫院，已通知延後到3月。

「比SARS還嚴重」

另一名在武漢的台商何志仁，家庭和事業都在武漢，因此暫時決定留下，但看著確診病例及死亡人數迅速攀升，心裏擔憂程度也逐漸升高，開始思考是否要改變主意回台灣。

他對BBC中文說：「這幾天我都有看新聞，感覺好像越來愈嚴重，到底控不控制得下來，我也搞不清楚，但身邊的大陸鄰居倒是很有信心。」

他透露：「去年12月，住在台灣的姐姐告訴有關武漢肺炎的新聞，當時我根本不知道那麼嚴重。」

Image caption 街上車輛稀少

何志仁回憶，當時他完全不知道武漢肺炎的嚴重性，1月21日外出吃飯，到平常要排隊的餐廳，竟然都沒有人，「嚇了一大跳」。

他表示，武漢1月23日全面封城前，就買大量蔬菜和餃子等食物囤積在冰箱，因此1月23日封城後，他就不再出門。

已在武漢居住22年的何志仁，對於這次疫情的嚴峻情況感到震驚。他表示，就連當年SARS也沒那麼誇張。「每年過年武漢市區還是很熱鬧的，但今年路上的行人稀少，幾乎都沒人了」。

何志仁住在武漢漢陽區，距離爆發疫情的華南海鮮市場約14公里。

他不斷思考是否要搭乘專機返台，但因需隔離14天，自由受限，另外因家中有年邁母親也擔心造成困擾，因此在生活狀況、家裏生活日常用品足夠的情況下，決定暫時留下。

何說：「是滿無奈的。因為家中隔離環境還可以，目前還算安全，若真的疫情失控了，我也要想辦法離開這裏，現在也只能姑且相信這個政府。」

他現在最擔心的就是生病要看醫生，因此有慢性鼻炎的他，一感覺到鼻子不對勁，就會立刻吃鼻炎藥。

返台後需隔離

Image caption 何志仁回憶，當時他完全不知道武漢肺炎的嚴重性，1月21日外出吃飯，到平常要排隊的餐廳，竟然都沒有人，"嚇了一大跳"。

若要搭乘專機回台灣，必須填寫一張承諾書，除了基本資料，還需承諾按照中國的檢疫法檢測體溫，確認沒有發燒，回台灣後要服從台灣檢疫法的要求。

據媒體統計，目前計劃回台灣的不到400人，他們登機前必須量測體溫，飛行途中全程穿戴防護衣和N95口罩，下飛機機後，則得全身消毒後由專車送到北、中、南的三個隔離場所，14天後才能離開。

台灣疾管署表示，隔離的檢疫場所以「一人一室」為原則，每天需監測體溫兩次，若有發燒、呼吸道症狀或身體不適時，立即依規定就醫，遭隔離者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，因此與附近居民不會有接觸。