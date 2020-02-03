圖片版權 Getty Images Image caption 世界衛生組織在1月30日宣佈將新型冠狀病毒疫情，列為「國際公共衛生緊急事件」。

武漢疫情持續，台灣被影響甚巨，除了在防疫上步步為營，台灣與世界衛生組織（WHO 簡稱世衛）多年的角力也再次端上台面。

自一月下旬，隨著疫情逐漸擴散全球，歐美與亞太各國先後宣佈確診個案，世界衛生組織在1月30日宣佈將新型冠狀病毒疫情，列為「國際公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。同一周，加拿大總理杜魯特以及日本首相安倍，亦首次發言呼籲WHO讓台灣加入，此為前所未見。美國也有資深官員表態中國不應阻礙台灣參與國際組織。

台灣與世界衛生組織

武漢疫情在世界各國延燒之際，隸屬聯合國，執掌全球醫療衛生及健康的世衛在台灣再次引起激烈討論。主要原因之一是2016年蔡英文執政後，台灣一直被世衛以「一個中國」原則排除在外，連成為「觀察員」的資格都無。

台灣外交部表示，因為不是世衛會員，台灣無法獲取最新疫情信息，因此影響台灣與各國防疫的合作以及台灣民眾的健康人權。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣外交部表示，因為不是世衛會員，台灣無法獲取最新疫情信息，因此影響台灣與各國防疫的合作以及台灣民眾的健康人權。

台灣與世衛的前世今生

隸屬聯合國的世衛組織最初創始於1948年，主旨為全球防疫以及公共衛生把關。

第二次國共內戰結束後實際統治台澎金馬地區的中華民國，1971年因在聯合國擁有的中國席位被中華人民共和國取代，被迫退出隸屬於聯合國之下的世衛組織，此後便由於「中國代表權問題」的因素，失去與世界衛生組織相互間的官方聯繫。1972年第25屆世界衛生大會（WHA）決議中華人民共和國正式取代中華民國在世界衛生組織的席位。

台灣官方指責，正是因為「中國因素」，使得台灣長期無法成為世衛組織成員。

多年來推動台灣加入世衛的「台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心」執行長林世嘉稱，1997年台灣首次以「中華民國」名稱申請成為觀察員，參與「世界衛生大會」（WHA）。之後20多年，台灣每年嘗試採取不同名稱叩關世衛皆未成功，其中僅有3次成功進入WHA議程並付諸會員國表決，分別為1997年、2004年與2007年。

2009年，馬英九任職總統期間，台灣曾收到邀請，成為觀察員出席世衛大會，馬英九對外說明成功原因在於國際支持、國內共識以及「兩岸和平」。

2018年5月，中國向世衛年會施壓，表示在會議中台灣代表不能獨立於中國代表團，導致台灣代表與隨行媒體皆被拒絶進入大會，台灣總統蔡英文因此發言向國際抗議。

2019年，世衛在北京舉行流感疫苗選株國際會議。台灣稱在會議前一天凌晨一點鐘才收到會議透過中國轉交的邀請函，因而無法及時組隊參與會議，造成台灣2014年以來首次缺席選株會議。BBC中文當時詢問世衛總部，聯絡人回信解釋世衛依循「一個中國」原則處理台灣在世衛的參與。

林世嘉批評，馬英九執政時期因為接受「九二共識」，也時而對世衛文件中稱台灣為中國一省不做任何抗議，因而台灣能夠參與會員國。她認為， 嚴格來說，中國以九二共識在世衛綁架台灣的會員資格。

世衛為何對台灣重要

此次武漢疫情擴及全球，台灣外交部發言人歐江安說明，位於防疫最前線，台灣需在第一時間獲得疫情全面資訊，但一直未獲邀出席世衛專家會議，不利防疫工作。

林世嘉解釋，台灣加入世衛是基於醫療人權的考慮。她舉例說，1998年腸病毒流感肆虐台灣，台灣因為不是世衛會員，而沒有被及時通報疫情，也難與世衛組織會員國合作防疫，造成許多嬰孩喪命。2003年「薩斯」病毒（SARS）肆虐期間也有類似問題。

「因為台灣被排除在世衛通報體系之外，沒有被即時通報疫情。反而是在疫情嚴重之際，借著『美國政府疾病防疫中心』了解疫情，通報晚了一步，讓許多人在『薩斯』期間病逝。」 林世嘉說。

圖片版權 Getty Images Image caption 劉仕傑認為，2020年5月將舉行的世界衛生大會上，因為武漢疫情，各國對台灣的聲援加入世衛，將更具正當性。

國際外交戰繼續

台灣前外交官劉仕傑表示，主管國際衛生醫療的世衛，是聯合國理想主義下的美好產物。各國代表每年開會，計劃改善全球醫療及衛生。「但在這次武漢疫情認定上，世衛被批評失能，在美國的壓力下才承認判斷疫情有所延誤。世衛的公信力在這次武漢肺炎事件後遭受嚴重挑戰。這也是國際外交上，現實主義的表示。」劉仕傑解釋。

對於台灣在此次武漢疫情上的參與，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）說，台灣充分參充分並了解武漢肺炎發展情況，世衛與所有出現病例的國家都有聯繫。劉仕傑則認為，2020年5月將舉行的世界衛生大會上，因為武漢疫情，各國對台灣的聲援加入世衛，將更具正當性。

無論如何，台灣向世衛叩關，短期間不會停止。