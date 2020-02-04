圖片版權 Reuters Image caption 響應罷工的香港醫護人員在醫院管理局大樓外集會，要求局方向香港政府施壓，全面禁止旅客經中國大陸進入香港，防止新型冠狀病毒疫情擴散。

香港部份醫護人員要求當地政府全面關閉連接中國大陸的邊境檢查站，防止新型冠狀病毒的疫情進一步擴散，但被政府拒絶。代表醫護人員的工會宣佈談判破裂，罷工行動升級，眾多負責緊急服務醫生和護士今天首次加入五天的罷工行動。

他們周二早上在醫院管理局總部大樓集會，遞交請願信要求局方向政府施壓。香港媒體引述一名參加罷工的急症室醫生說，醫護人員發起罷工並不是害怕照顧病人後自己會遭到感染，他個人也因為罷工影響對病人的服務感到內疚，但強調保護廣大市民更加重要。

另一名兒科醫生也指出，控制疫情並不應該有政治考量，但目前香港政府實施管控措施的速度太慢，因此希望特首林鄭月娥可以改變想法，答應他們的要求。

醫院管理局員工陣線其中一個要求，是港府針對曾到訪中國大陸的人實施更嚴格的入境限制，包括禁止曾到訪中國大陸的非香港籍旅客入境，並對曾到訪大陸的香港居民實施隔離，以從源頭堵截病毒在香港社區傳播。

香港政府周二公布當地第一宗死亡個案，男死者39歲，本身有長期病患。當地媒體報道指出，他在接受治療期間一直情況穩定，但到周一情況突然惡化，直至周二病逝。

許多香港泛民主派和建制派政黨先後表態，認為盡量減少香港和中國大陸之間的人流，有助阻止疫情擴散。香港法例也容許僱員在工會的領導下發起罷工，但各界對醫護人員在疫症來臨之際發動罷工卻有不同看法。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港政府已經關閉大部份連接中國大陸的關口，但許多意見認為只關閉部份關口無助預防疫情擴散。

影響有多大？

負責統籌香港公營醫療機構運作的醫院管理局周二（2月4日）發表聲明說，受罷工行動影響，約4,300名政府醫院的醫護人員沒有上班，包括約2,000名護士和300名醫生，部份緊急服務受到嚴重影響。

根據香港醫務委員會和護士管理局的數字，現時香港有約15,000正式和非正式註冊醫生，當中約6,400名醫生為醫管局工作。另有，香港有約56,700名註冊護士，約27,200名為醫管局工作。除了醫生和護士，醫管局還聘有許多支援和行政人員，總共有差不多80,000名職員。

而發起罷工的醫院管理局員工陣線發言人表示，工會旗下有超過1.8萬名會員，其中9,000名會員已經表態支持罷工，但沒有說明當中有多少名醫生、護士或後勤職員。

「不擇手段」

罷工行動其中一個最受影響的群體，是依賴政府醫療服務的病人。部份不滿罷工的病人認為，在公營醫院工作的醫生、護士等都是公職人員，應該對政府和市民負責任。

罷工行動在周一（2月3日）開始，主要有負責康復治療等非緊急的醫護人員參加。其中，香港親中報章《大公報》報道多名病人在周一到達醫院後，才發現因為罷工行動而被迫改期覆診，批評罷工醫護人員「為求目的，不擇手段」。

近日入境香港人士大多是香港居民 香港政府30日起關閉部份連接中國大陸的管制站，入境香港的人流減少，但大部份都是香港居民。

醫院管理局為處理罷工，邀請一些私人執業或已經退休的醫生到醫院工作，盡量增加人手。一些應邀的醫生表示，醫護工作是自己的本業，香港市民需要的時候他們就會幫忙。一些有建制派背景的醫護人員工會也呼籲，香港社會應該重拾2003年抵抗非典型肺炎時期的團結精神，反對罷工。

特首林鄭月娥日前宣佈關閉更多連接香港和中國大陸的關口，但她指出這個決定並不是因應罷工行動，強調任何人利用「極端手段」威迫政府都不會成功。《大公報》也發表社評形容，醫護人員以借疫情要挾政府是「軟性恐怖主義」。

圖片版權 Getty Images Image caption 特首林鄭月娥強調任何人利用"極端手段"威迫政府都不會成功。

不「封關」無補於事

鄰近香港的廣東省截至周二錄得約800宗確診個案，是繼湖北和浙江後新型冠狀病毒疫情最嚴重的中國省份。

香港截至周二共有17宗新型冠狀病毒的確診個案，差不多一半都是來自武漢的訪客，香港政府連續個多星期都被批評，沒有採取足夠措施減低來往香港和中國大陸的人流，防止疫情傳進一步傳入香港。

新型冠狀病毒在中國大陸、

香港和澳門的感染病例數字 病例數目 0 1-5 6-20 21-100 >100 選擇一個地區 中國 報告確診病例: 9651 死亡人數: 215 中國大陸及港澳地區共9651人感染，215人死亡 資料來源：中國國家衛健委、各省市衛健委和香港政府 截至北京時間2020年1月31日早上10:00

一些支持罷工行動的意見認為，罷工醫護人員的目標正確，全面禁止旅客經中國大陸入境香港可以阻截疫情進一步擴散。部份支持罷工行動的團體包括代表病人利益的組織，認為如果政府不採取行動堵截病毒流入，即使醫生如常應診也對解決疫情無補於事。

除了發起罷工的醫院管理局員工陣線，另外一些醫護人員的工會也對工業行動表示支持。其中，香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文批評，政府和醫管局都沒有認真處理醫護人員的罷工行動，只是不斷做「公關秀」。

香港媒體也引述部份支持罷工的病人指出，病人的生命保貴，但政府同時也應該確保醫護人員的生命不受威脅，而且罷工醫護人員的要求並不是出於私利，而是為全港市民的健康著想。