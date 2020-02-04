圖片版權 Weibo Image caption 李醫生自己最後也感染了病毒，目前在醫院接受治療。

2020年1月初，絶大多數中國人還都在上班，並沉浸在即將到來的春節的凖備和憧憬當中。

但許多人有所不知的是，一種新型冠狀病毒正在中國大城市武漢悄然肆虐。

李文亮是武漢市中心醫院的眼科醫生。

2019年12月30日，他在同學群中發了一條關於華南海鮮市場疫情的信息。

因為他看到一份病人的檢測報告，顯示檢出SARS冠狀病毒高置信度陽性指標，出於提醒同為臨牀醫生同學注意防護的角度，他發出了警告信息。

其實，他當時有所不知的是，它並不是SARS病毒，而是一種全新的病毒。

但不久後，他就被當地派出所因「在互聯網發佈不實言論」，提出警示、批評。

公安局找到他，要求他簽了訓誡書，並對他提出嚴厲警告，訓誡他如果不聽從勸告和悔改，繼續從事違法活動，將會受到法律制裁。

武漢警方發佈通告稱：一些網民在不經核實的情況下，在網絡上發佈、轉發不實信息，造成不良社會影響。

公安機關經調查核實，已傳喚8名違法人員，並依法進行處理。

李文亮就是這8名「違法人員」之一。

感染病毒

簽署了訓誡書之後的李文亮繼續留在醫院工作。而此時此刻的武漢當局也試圖阻止人們「造謠傳謠」，穩定人心。

但隨著病毒疫情的發酵，死亡和感染病例的與日俱增，武漢實行了前所未有的封城計劃。

沒有人再說這8名「吹哨人」是造謠者。

但問題是，這已經為時過晚，病毒疫情已經在武漢和全中國蔓延。

圖片版權 Weibo Image caption 李文亮1月31日在病牀上，說出自己被公安局傳喚的原委。

1月8日，李文亮接診了一位年長的青光眼患者。第二天，這位患者就發燒，並出現了肺炎的症狀。

當時，李文亮就高度懷疑這位患者患的是這種新型肺炎。

1月10日，李文亮開始咳嗽，隨後病情加重，並住進了重症監護室。

1月31日，仍在病牀上接受治療的李文亮通過社交媒體講述了他被公安傳喚的經過。

他還上傳了一張武漢市公安局下屬派出所讓他簽字的訓誡書的照片。

圖片版權 Li Wenliang Image caption 李文亮上傳了一張武漢市公安局下屬派出所讓他簽字的訓誡書。

不僅如此，後來李文亮的父母也感染了新型冠狀病毒，並被送進了醫院。

1月20日，中國終於承認病毒疫情的嚴重情況，隨後實施武漢封城。

「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了，」 李文亮在1月30日說。

他之前的幾次測試都是陰性，但最後的一次測試終於確診。

圖片版權 Weibo Image caption 曾被當局定性為造謠者之一的李文亮醫生。

李文亮的微博帖子一齣，立即有數千個評論和表示支持他的回帖。

有人形容他是一名英雄，但擔心李文亮的經歷所反映的中國國情。「將來，如果醫生發現傳染病的跡象就更害怕，不敢提前預警了。」

還有人評論說：「中國需要上千萬個李文亮，才能有更安全的公共衛生環境。」