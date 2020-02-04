圖片版權 Getty Images

周一（2月3日），中共政治局常委召開會議，研討應對新型冠狀病毒「武漢肺炎」疫情的防控工作。

疫情持續延燒，中國最高權力層的專門會議自然會引起外界的極大關注。

但是，此次會議引人注目的還有另外一點：習近平終於「露面」了。

只不過，作為最高統帥的習近平和他統領的政治局常委此次露面頗為「另類」—無影無形，耐人尋味。

圖片版權 CCTV Image caption 中國央視報道播音員一直念了十多分鐘

習近平在哪裏「親自指揮」呢？

此前一次習近平公開露面還是在1月28日會晤來訪的世界衛生組織WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

當時習近平強調，武漢疫情的防控由他「親自指揮、親自部署」。

但是接下來連續好幾天，習近平沒有再公開露臉。中國中央電視台的新聞聯播沒有報道習近平活動的畫面；談到武漢疫情防控時，大多會播出李克強主持工作的相關報道和畫面。

在疫情持續延燒、世界各國密切跟蹤並採取相應對策的時候，病毒發源地的國家領導人習近平行蹤成迷。外界紛紛猜測，他究竟到哪兒去了？是否仍在「親自指揮、親自部署」呢？

政治局常委為什麼「發聲不露臉」？

周一，我們終於從中國官媒得知，習近平還在「親自指揮」—他主持了政治局常委的會議。

不過，他們這一次的露面真是「無影無形」。

央視有關會議的報道長達十幾分鐘，播音員一播到底，沒有習近平主持會議和各位常委的任何畫面。同一天，新華社在報道時也只使用了央視播音員。

重大新聞的高調報道媒體採用如此不尋常的方式，引發外界諸多揣測。

開的是電話會議？現在被疫情所迫遠程辦公的人很多，常委或許也不例外。

面對面開會、但是不願意讓外界看到中國最高權力圈人人捂著口罩？別忘了，李克強不久前可是剛剛去過武漢。

為什麼習近平「掛帥不出征」？

說起李克強去武漢，聯想起這樣一個問題：習近平為什麼沒去武漢看一看？

前幾天習近平一直沒有公開露面 ，中國互聯網上曾一度盛傳他去了武漢。在無從確認前，我們只能假定那是謠傳。

因此，說習近平「只掛帥、不出征」似乎不為過。

自從中國高層承認疫情爆發以來，習近平已經數次發表最高指示。但他不僅沒有去過武漢，官媒也從來沒有報道過他去任何一家醫院看望在一線工作的醫務工作者、患者，或者親自前往感謝捐款捐物捐愛心的義工。

真正去了武漢的，是被任命為疫情防控領導小組組長的國務院總理李克強。

中國報道稱，國務院總理李克強受習近平委托，於1月27日前往湖北省武漢市考察武漢肺炎疫情，看望慰問患者和醫護人員。

為什麼「親自指揮」、「親自部署」的習近平不親自上前線去看一看呢？從中國互聯網上的網民、到外國媒體觀察人士，提出這一問題的還真不在少數。

圖片版權 CNS Image caption 李克強戴上口罩是這樣子的，習近平呢？

怎樣解釋習近平的"低調"？

在西方中國觀察人士看來，習近平此次的「無影無形」確實有點難以理解。

比如周二（2月4日）英國《衛報》的文章就說，習近平的畫像、指示印滿中國各地的橫幅標語，他在新聞聯播幾乎日日有形有聲，國家面臨危機的關口他如此低調，確實有點「不符合他的一貫性格」。

報道援引中國問題專家分析，或許習近平是故意這樣做。因為他大力集權、把自己打造成中共的核心，如果病毒引發政治變動，他面對的風險或許也更大。

牛津大學中國中心的舒教授（Vivienne Shue）告訴《衛報》，「如果形勢改善，他（習近平）可以把功勞收歸自己；如果惡化，他可以把責任推到李克強頭上。」

圖片版權 CNN

習近平從前曾「失蹤」過

不過，習近平從前也曾經「失蹤」過一次。

2012年9月，時任中國國家副主席的習近平從公眾視野消失長達兩個星期。

當時外界普遍預測，習近平將接替胡錦濤成為中國下一任領導人。因此，他的「失蹤」引發諸多猜測。

後來，還是前香港特首董建華在接受美國有線新聞網採訪時透露，習近平是因為在游泳時拉傷背部，才沒有露面。