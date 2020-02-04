圖片版權 Reuters Image caption 台灣執政民進黨蔡英文與賴清德在2020年1月初的大選中分獲勝。

台灣候任副總統、民進黨籍的賴清德2月4日從紐約乘火車抵達美國首都華盛頓，以「民間人士」身份受邀參加「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），是否會和美國總統特朗普互動引發關注。

這是首次台灣副總統級別政治人物進入華府，也是台美斷交40年後層級最高的台灣官員訪問華府，被台灣媒體形容是台美關係的「重大突破」。

美國學者分析，台獨形象鮮明的賴清德訪華府將引發中國強烈反彈，但有台灣學者認為，美國同意賴清德在就任副總統前訪美，是特朗普為尋求連任，操作中美關係的手段之一。

最高層台灣官員低調訪問華盛頓

賴清德2月2日晚間離台訪美，行程安排涉及國際事務智庫、僑界等拜會，從台灣出發時，在桃園機場並未發表談話，低調且謹慎，維持過去台美官員交流的一貫作風。

陪同到美國訪問的台灣前立法委員蕭美琴向媒體強調，此次行程「並未被賦予對特定議題進行協商或討論的任務」，不過她透露，美國有許多人想認識賴清德。

她表示，賴清德是以「個人身分」受邀至華府參加年度「國家祈禱早餐會」，活動由民間友人促成，在確定搭檔參選總統選舉前就已受邀請，不是當選後的規劃，預定於2月9日返回台灣。至於是否會與美國總統特朗普見面，蕭美琴對媒體表示將「順其自然」。

賴清德抵達華府後，穿著配有中華民國和美國國旗的別針，與長期友台的共和黨籍參議員盧比歐（又譯盧比奧Marco Rubio）見面。盧比歐辦公室事後通過社交媒體推特（Twitter）發表兩人握手及會談的照片，並表示在會議中談及增強台美關係及台灣參與世界組織的議題。

無內容

2月9日賴清德將會出席今年度在華府舉辦的「國家祈禱早餐會」。據台灣中央社報道，「國家祈禱早餐會」是華府年度盛事，美國總統特朗普與當地政界重要人士都會出席，其他國家政界或宗教人士也會參與，多訂於每年2月第一個星期四在華府舉行。

「國家祈禱早餐會」是什麼？

美國華府一年一度的「國家祈禱早餐會」最早起源於美國總統祈禱早餐會，從美國前總統艾森豪威爾（Eisenhower）執政時就每年舉辦一次，如今已成為各國領袖、政要與會的國際盛事之一。

台灣政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生撰文分析，這個看似為宗教團體齊聚，展現關懷政治態度的集會，「事實上是政治、社會及企業領袖建立關係的場合」。

慣例上，各國駐美使節都是邀請對象。台灣前總統馬英九執政時，時任駐美代表金溥聰、國民黨中央委員的連勝文都曾獲邀參加，陳水扁執政時，則由擔任總統府資政吳澧培、前行政院長謝長廷出席。蔡英文任內則由駐美代表高碩泰參加。

此次，由候任副總統賴清德出席，層級明顯提高。

2015年，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）曾邀請西藏精神領袖達賴喇嘛參加「國家祈禱早餐會」，奧巴馬在早餐會上主動向達賴致意，並特別稱其為好朋友。

當時中國新華社曾發表評論稱「莫讓達賴破壞中美新型大國關係」，指美方邀請長期圖謀分裂中國的「藏獨」總頭目，參加由美國總統出席講話的早餐會，難免讓人懷疑美方構建新型大國關係的誠意。

為何現在訪美？

賴清德5月20日正式就任副總統前訪問美國，可能與美國總統特朗普見上一面。美國學者分析，這可能使北京作出強烈反應。

美國戴維森學院政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）向媒體表示，「對中國而言，賴清德有著鮮明的台獨形象，在蔡英文團隊中是危險的台獨人士，因此賴清德和特朗普見面，對蔡英文和台灣而言都有很大風險，北京會對此作出強烈反應。」

賴清德在參選總統選舉期間，曾多次表示自己是個「務實台獨工作者」。他強調台灣已是主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，不必另外宣佈台灣獨立。

中國國台辦發言人馬曉光也曾對此公開回應，「賴清德此前多次妄稱自己是『台獨工作者』，遭到兩岸各界強烈譴責。」

不過，台灣中山大學政治研究所助理教授陳宗巖認為，中國並不會對賴訪美有太過強烈的反應，因為賴清德仍然是候任副總統，且他是以個人身份訪美，因此中國政府雖然會不開心，但可能就只會公開批評表示反對。

他認為，美國願意讓賴清德在候任副總統期間訪美，與美國總統特朗普個人利益有極大關係。他表示，特朗普今年尋求連任，可能希望借由台獨務實背景的賴清德訪美，加強與中國在「貿易戰」上的談判籌碼和力道，是「操作中美關係的手段之一」。

陳宗巖對BBC中文說：「中美貿易戰仍是特朗普競選連任面對的最大問題，因此他可能把台灣作為與中國交換的條件，希望將自己塑造成有辦法應對中國的人。」

他表示，表面看來是台美關係的重大突破，但這並非一朝一夕發生，而是經過政府背後持續游說才達成。但他認為，「象徵意義較大，如果今天他已經是副總統，就不一定能促成。」

另外，賴清德訪美期間，正是武漢肺炎疫情嚴峻時刻。台灣媒體關心是否會借此爭取美國支持台灣加入世界衛生組織（WHO），蕭美琴表示「只要有機會都會爭取」。