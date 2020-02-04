圖片版權 Joyce Xu Image caption 2020年1月31日早上7點，我乘坐的車子抵達長沙，城市空曠，路上幾乎沒有人，兩名環衛工人在街上。

1月31日早上6點，當載著我的車子在高速路上飛馳，天未亮，人們在沉睡，望著窗外深沉的夜色，昏黃的街燈，我心裏忽然有了一種特別的情緒，我似乎是在逃離，似乎有些不負責任的，我離開了我的國家，我的家人。

我身後的國家，此時正在全國抗病毒，人人自危，新聞每天每時每刻都在滾動報道疫情，一場全民抗擊新型冠狀病毒的戰役，已經從春節前打到了春節後，仍然在火熱的進行著，絲毫不能鬆懈。

也就是在同一天，英國時間下午5點半，我乘坐的飛機抵達倫敦希思羅機場的時候，打開手機看到的第一則消息是：英國首次發現了兩例冠狀病毒感染。

飛了12個小時，從一個國家繞到另一個國家，被感染的病人在持續增加。

戲劇性的是，當天也是英國脫離歐盟的日子，支持脫歐的民眾們在狂歡，慶祝，他們也許忽略了這兩例被感染的患者的消息。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國就如何防止新病毒蔓延正在與世界衛生組織開展合作。

這個2020，會不會好一點？

根據中國醫療專家提示，未來一周也就是截止到農曆正月十五是冠狀病毒爆發的關鍵時期，是一個拐點。這個春節假期，整個諾大的國家都沉浸在密不透風的惶恐和緊張之中，新聞每天滾動播出報道疫情，手機裏，各種社交媒體上都在傳播病毒的消息，電視裏重覆播出的視頻叫人如何洗手，如何戴口罩，明星們和專家們告誡人們，要呆在家裏，做好隔離和防控。

2003年非典的時候我也在國內，似乎沒有今年冠狀病毒的影響力這麼強烈，很大程度上歸功於社交媒體，自媒體的發達，讓信息的傳播更加廣泛，而因為有了非典的經驗，中國政府和媒體在疫情的新聞報道方面更加透明，嚴謹和及時。

載客司機：「大家說我不怕死」

載我去機場的司機叫小胡，經濟的發展和交通的需求，使得我家鄉小城興起了一種獨特的租車服務，往返於省城的高鐵站或者機場，生意不錯。

在這個人心惶惶，疫情緊張的時刻，小胡是為數不多的依舊在營業的司機之一，他說他服務的租車公司只有兩台車在工作，他是其中之一。

「大家說我不怕死。」他笑著說。我也問他如何做好防護工作，保證自己的安全。

他隨身攜帶著酒精消毒液，用來擦手和擦方向盤，開車途中他也時不時遞給我，讓我來擦擦手。每天接送完客人，他會給車內車外消毒，做好清潔。每天穿過的衣服都會更換掉，消毒。當然，口罩是時時戴著的。

他這樣周密的消毒和防控措施，讓我開始有點慶幸，不再心疼租車所花費的高價錢。我支付的租車費，若再多租兩三次，可以讓我買一張新的往返倫敦的機票了。但我家鄉城市的火車站，汽車站都關閉了，我沒有選擇。航空公司電話總打不進去，我也沒有辦法改簽機票，只有如期返回，而且就算真的延期了，大概也不知道何時能回英國，因為疫情仍然不可預知。實際上就在當天凌晨4點我醒來，手機上讀到的第一條新聞就是「世界衛生組織已經將冠狀病毒列為全球性的緊急事件」。

這是一個驚人的消息。

圖片版權 Getty Images Image caption 武漢街頭身穿著防護服的工作人員

全國人民「坐月子」

所有的人都不曾料想到2020年以這樣的方式開頭，這似乎是一個殘酷的玩笑，但實實在在的發生了。網上有人調侃，「這個年我不過了，麻煩退我一歲。」 也有人想看看那個吃蝙蝠的人到底是誰，害得全國人民陪著「坐月子」。

「坐月子」是針對產後孕婦的一種調養方式，在中國，孕婦產下嬰兒之後，被建議呆在家裏，一個月不要出門，以便安心調養和補身體。「坐月子」一詞也形象的描述了中國大陸的人們如何度過這個春節，以一種和往常截然不同的方式。

中國人最愛熱鬧，而春節則是每年最熱鬧的節日，走親訪友，聚會吃飯喝酒，宴席一桌又一桌的開，一般至少持續3-7天。

因為冠狀病毒的傳播，今年政府發了禁令：取消所有的拜年活動以及聚會。當國外媒體讚譽中國的執行力的時候，這一點就是一個突出的例子，全中國人民真的取消了拜年聚會活動。

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我的家鄉湖南常德一對凖備結婚的青年取消了婚慶，並將購買的肉類食品捐贈給了當地社區。這是典範。也有人頂風作案，大辦宴席，社區工作人員勸阻不成，無奈只好將廚房裏凖備好的菜齊齊端走了——沒有菜，你們總沒有辦法吃吧？雖是無奈之舉，實際上是為了大家的健康，聚眾吃飯，觥籌交錯，唾沫橫飛，是病毒最熱衷的傳播方式。

我所了解的中國人民從來不乏取樂的精神，即使在百無聊奈的「宅」著過春節的日子裏，他們從來不忘記幽默一把，以應對這疫情不定，人心惶恐的日子。民間自導自演的視頻，模仿春節拜年被拒的鬧劇，某人提著禮物來拜年被堵在了門口，主人就是不讓進門，曰：「新年紅包我可以給你，但是你不要進來，響應政府號召，不串門，不拜年，不聚會。」 相距幾步之遙的兩個人之間，言談舉止所表現出來的尷尬與滑稽，令人大笑。

圖片版權 Weibo

社區裏，街道上的貼滿了各類標語，告誡人們不要串門，不要聚會，注意安全，類似「走親訪友就是自相殘殺」這樣的標語，很形象，很直觀，也很嚴肅。網絡上，各種音樂，視頻，圖片等，在微信上廣為流傳，很搞笑，也很嚴肅。病毒和疫情並沒有降低人的智商和幽默感，正相反，危難時刻，更需要幽默和樂觀精神，這是中國人民的心理利器。

一個無法繞開的話題是關於「吃」。在春節可以縱情吃喝的氛圍中，病毒與野生動物的話題同樣也無法繞開。很不幸，不論非典還是新型冠狀病毒，都是因為「貪吃」，吃了不該吃的東西而引發。我們能在「吃」的問題上簡單一點，也許能解決許多問題，未來也會避免很多問題。