圖片版權 BSIP Image caption 如果是一種全新的病毒, 能夠輕易感染人類，並且以有效持續的方式在人際之間傳播，那麼就更有可能引發全球流行病。

新型冠狀病毒疫情如何從武漢蔓延至全世界？中國當局在疫情爆發初期又做了哪些應對措施？BBC按照時間為你詳細拆解。

12月1日

當時公開信息：無

目前已知信息：國際醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）刊載武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林等人撰寫的論文，稱該醫院在當日收治了首例後來被證實是新型冠狀病毒肺炎的患者，其並沒有中國武漢市華南海鮮市場暴露史。這比武漢市衛健委後續通報中所述的，12月8日出現首例「不明原因」的病毒性肺炎患者發病，提早了7天。

華南海鮮市場是武漢市區一座販賣海鮮與野味的市場，其後來被認為與此次疫情有緊密關聯。

12月10日

當時公開信息：無

目前已知信息：據《柳葉刀》雜誌論文，該日另外3人髮病，其中1人接觸過華南海鮮市場，這是目前已知信息中首個與華南海鮮市場有關的病例。

12月26日

當時公開信息：無

目前已知信息：上海市公共衛生臨牀中心收集到武漢市中心醫院和武漢市疾控中心的不明原因發熱患者標本一份，隨即展開研究。

12月30日

一張武漢市衛健委的內部通知在網絡上流傳，稱武漢出現「不明原因」的肺炎，並與該市的華南海鮮市場有關。

當天，包括武漢市中心醫院醫生李文亮在內的8人在聊天軟件上發佈此事的相關信息。

12月31日

武漢市衛健委首次公開通報肺炎疫情，稱該市目前發現了27例「病毒性肺炎」病例，其中7人病情嚴重。但通報指，未發現「明顯人傳人」證據，也未發現醫務人員感染。

當日，中國國家衛健委委派專家組抵達武漢指導疫情處置工作。

1月1日

華南海鮮市場被關停，有檢疫人員前來檢測物質。

同日，武漢市公安局通報稱，8名網友因發佈不實信息被「依法查處」。

圖片版權 Dr Li Wenliang Image caption 武漢中心醫院醫生李文亮是最早發現武漢疫情的人，當他試圖警告同行和他人時不但沒有受到重視，反而遭到噤聲。李醫生自己最後也感染了病毒，目前在醫院接受治療。

1月3日

武漢市衛健委通報稱，共發現不明原因肺炎病例44例，未發現明顯「人傳人」證據。

同日，新加坡宣佈在機場對來自武漢的旅客進行體溫檢測。

1月5日

武漢市衛健委通報稱，「不明原因」肺炎患者上升到59例，無死亡病例，未發現明顯「人傳人」證據。

同日，上海市公共衛生臨牀中心成功從標本中檢測出一種新型SARS類冠狀病毒，並獲得該病毒的全基因組序列。

圖片版權 Getty Images Image caption 專家們懷疑，新型冠狀病毒的致死率可能低於近年來爆發的其他傳染病，如非典型肺炎（SARS)。

1月6日

中國疾控中心在機構內部發文，啟動二級應急響應。

另據中國《財新網》報道回溯，在當日，湖北省新華醫院一位呼吸內科醫生出現肺部異常。醫院召開內部會議，強調不能把情況外洩，尤其不能「告訴媒體」。該院隨後出現多名醫護人員感染，並有醫生去世。

1月8日

中國國家衛健委確認，「新型冠狀病毒」為疫情病原。

協和醫院有多名醫護人員陸續感染。

1月10日

中國科學家向世界公布新型冠狀病毒的全基因組序列。

1月11日

武漢市衛健委稱，被確診的新型冠狀病毒肺炎病例為41例，其中1人死亡。通報同時強調，在1月3日以後武漢未發現新發病例。未發現明顯「人傳人」，未發現醫務人員感染。

同日，湖北省政協會議開幕，湖北進入省「兩會」時間。

1月13日

一名武漢遊客在泰國被確診患有新型冠狀病毒肺炎，成為在中國境外確診的首例病例。

1月15日

武漢市衛健委發文稱，該市沒有新增病例，且尚未發現明確的「人傳人」證據，不能排除「有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低」。

同日，中國疾控中心在機構內部發文，啟動一級應急響應。

1月16日

日本宣佈確診該國首個感染病例。

從1月11日到1月16日，武漢市衛健委連續7天宣佈未有新增病例。

1月17日

倫敦帝國理工學院的MRC全球傳染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）根據模型預測，在中國的實際感染人數已接近1700例。

湖北省「兩會」結束。

1月18日

武漢市衛健委通報有4例新增病例。

武漢市百步亭社區舉行大量人員聚集的「萬家宴」。

1月19日

武漢衛健委通報稱有17例新增病例，累計有62例確診病例。

中國國家衛健委通報稱，已向地方下發新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒，要求各地加強檢測。

同日，國家衛健委高級別專家組赴武漢考察，在中國擁有良好聲望的呼吸病學專家鍾南山任組長。

1月20日

武漢新匯報136例確診病例，累積確診的病例人數猛增至198人。

北京和深圳也在當日凌晨分別通報了2例和1例確診病例，這是中國在武漢以外的地區首次報告疫情情況。

當日晚上，鍾南山在接受官方媒體採訪時，首度確定該病毒可以「人傳人」，並透露有14名醫護人員感染。

同日，國家衛健委發佈公告，宣佈將新型冠狀病毒肺炎納入乙類傳染病，但按甲類防控。根據中國《傳染病防治法》，中國的甲類傳染病僅包括鼠疫和霍亂。但衛健委強調，當前疫情仍「可防可控」。

圖片版權 Getty Images

1月21日

美國確診第一例新型冠狀病毒肺炎病例，這是在亞洲以外的首例確診案例。台灣發現首宗新型冠狀病毒確診病例。

湖北省委書記、省長等出席春節團拜會並觀看演出，後受到民眾批評。

1月22日

香港和澳門分別確診當地首宗新型冠狀病毒肺炎個案。

1月23日

武漢、黃岡、鄂州等多個湖北城市陸續宣佈「封城」，限制公共交通出入。

湖北省的感染病例上升至444例，武漢新增8人死亡。

同日，浙江、廣東、湖南等多個省市陸續啟動一級應急響應。北京等地宣佈關閉廟會和著名旅遊景點。

圖片版權 Getty Images

1月24日

中國迎來農曆除夕，但當晚，社交媒體上出現大量前線醫護人員的求助信息，稱「物資不足」。當日，湖北啟動一級應急響應。當局宣佈將仿照北京應對SARS（即「非典」、「沙士」）建立的「小湯山醫院」模式，緊急興建「火神山醫院」。

美國疾病預防控制中心（CDC）對中國湖北發出最高級旅遊疫情警告，建議計劃前往的旅客取消任何不必要的旅程。

1月25日

中國官方媒體報道稱，中共中央政治局常委會召開會議，研究新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，中國國家主席習近平主持會議。這是中國最高領導人首次公開對防疫工作作出指示。

當日，中國大陸新增確診病例688例，累計確診病例達到1975例。

美國宣佈安排飛機，撤離被困武漢的美國外交人員和公民。

1月27日

中國國務院總理李克強前往武漢視察疫情。

當日，中國大陸新型冠狀病毒的死亡病例突破100例，累計確診病例增至4515例。

中國國務院宣佈延長2020年春節假期至2月2日。

圖片版權 AFP Image caption 白信認為，圍繞領導權，習近平和國務院之間、政治局常委之間的討價還價和權力爭奪貫穿著疫情上升和爆發，無形中繼續延誤著決策和應對。圖為中國國務院總理李克強1月27日視察武漢防疫工作現場。

1月28日

香港特首林鄭月娥宣佈大幅削減來往中國大陸交通服務，包括關閉高鐵西九龍站，暫停所有來往香港和中國大陸的高鐵、輪渡服務。

日本宣佈派遣包機到武漢，撤離滯留當地的日本人。

1月30日

世界衛生組織（WHO）宣佈新型冠狀病毒疫情構成「國際突發公共衛生事件」，但不建議外國對中國採取停飛或其他旅行管制措施。

同日，西藏確診首例病例，代表著疫情已蔓延至中國所有省份。

美國確診第6例新型冠狀病毒病例，這是美國首例「人傳人」例。美國國務院將赴中國旅遊警示上調到最高級別，呼籲美國公民暫時勿前往中國。

圖片版權 Reuters

1月31日

美國宣佈公共衛生緊急狀態，拒絶近期到過中國的非美國公民入境。

被困武漢的83名英國人和27名其他國家人士乘包機飛往英國。

2月1日

新型冠狀病毒肺炎的全球確診病例突破1萬例，其中絶大多數出現在中國，超越2003年「非典」疫情的8100例確診病例數量。

澳大利亞政府宣佈拒絶所有來自或途徑中國的非澳大利亞公民入境。

2月2日

湖北省宣佈對所有疑似病患進行集中隔離。

同日，火神山醫院交付。

中國大陸確診病例增至14,380例，累計死亡病例304例。

2月3日

中國春節假期結束的首個交易日，上證綜指暴跌近8%，創下四年半以來最大單日跌幅。

中國多家媒體收到報道禁令，要求限制對疫情的報道。

同日，中國大陸確診病例增至17,205人，死亡361人，超過當年「非典」在中國大陸的死亡人數。

2月4日

此前舉辦「萬家宴」的武漢百步亭社區多個門棟出現發熱患者，主要為中老年人。

中國大陸確診病例增至20,438例，死亡425例。