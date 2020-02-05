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自中國湖北爆發新型冠狀病毒疫情以來，口罩作為防疫專家倡議的重要醫療物資一直缺貨。中國外交部發言人華春瑩也於2月3日證實，中國現在最急需的是防疫醫療物資，如醫用口罩、防護服、護目鏡等。

中國是全球的口罩生產和出口大國，每年口罩產量佔全球50%。除開供需失衡造成的口罩缺口外，還有哪些因素被忽略？中國的缺口引發全球多個國家的供需變化，又給當地帶來什麼影響？

中國的口罩缺口有多大？

中國工信部本周給出的數據顯示，中國口罩產能每天2000萬個，目前產能恢復率60%左右。但是工信部沒有披露的是，中國的14億人口，如果嚴格按照專家建議每四小時更換一隻口罩，單中國內部每天的需求量至少是28億個。

圖片版權 Reuters Image caption 1月28日，馬來西亞一家藥房貼出的告示：口罩和消毒液賣光

為彌補缺口，中國政府已開始徵用民營口罩廠。按官方說法，這是中國國家防控物資臨時儲備制度，對重點生產企業的物資直接調配。

多家口罩經銷商向BBC中文記者確認，各級市政府入駐口罩廠，口罩一生產出來就立即被政府拿走。此前已預訂口罩的零售商不得不向客戶退款。多名中國的口罩購買者向BBC中文記者證實，他們早前下單的口罩至今未收到貨。

中國醫護群體的口罩缺口如何造成？

除了普通市民外，一線醫護人員被認為是最急需口罩的群體。

物資調撥不利和缺乏儲備被認為是導致一線物資缺乏的重要因素。

N95口罩現在不僅是湖北一線醫生急需，湖北之外很多疫情嚴重地區的醫院都向社會發出公開徵集捐贈倡議書。

2月4日，湖北紅十字會物資分配不均偏袒莆田系醫院等問題的輿論發酵一周後，湖北省紅十字會的三位主要負責人被處理。湖北省紀委通報他們的問題為，在疫情期間接收和分配捐贈款物工作中存在不擔當不作為、違反「三重一大」規定、信息公開錯誤等失職失責問題。

湖北紅十字會作為半官方機構，於1月27日被湖北省政府委以重任：所有物資統一歸口到紅十字會，即湖北和武漢紅十字會為唯一有權接收捐贈的機構。

湖北當地紅十字會工作人員則表示，物資的調撥權不在他們手裏。但公眾對紅會的說法普遍持懷疑態度，認為紅會如果沒有調撥權，莆田系醫院如何拿到多於一線醫院的醫療物資？

作為重大疫情期間的重要防疫物資，中國的儲備嚴重不足的問題也已經暴露。中國官方稱，因為口罩有效期問題，在非特殊情況時期，不會有大量的囤貨庫存。而對於N95口罩、防護服等，醫院通常也不會大量儲備。

圖片版權 Getty Images Image caption 2月4日泰國皇宮外的衛兵戴著口罩防範新型冠狀病毒感染。

中國是世界最大的口罩生產和出口國，年產量佔全球的50%。中國缺貨後，全世界會不會受到影響？

全城找口罩的香港

香港的口罩至少八成依靠從中國進口，其餘兩成來自東南亞國家。據香港的口罩零售商估算，約700萬人口的香港，每天需要用口罩300萬個。

1月30日，香港政府稱，已和中國內地協調有800萬口罩抵港，而香港海關也在安排2400萬口罩給香港零售商用。但香港的零售商稱，這些口罩有很多是此前已經下過的訂單。

按照最保守的估計，一天300萬個口罩的消耗量，這些調來香港的量撐不過10天。

香港特首林鄭月娥也承認，由於全球爭奪防疫裝備，物資存在短缺，不是短時間內可以處理，會優先把物資提供予香港醫護人員，為了確保醫護人員有足夠供應，不能向香港市民派發口罩等物資。

近一周因為口罩緊缺，香港街頭出現排隊買口罩的長龍。有市民甚至通宵達旦排隊買口罩，但因商家的供應量有限，只能空手而歸。而香港周二（2月4日）更出現一盒平時賣價為幾十港幣的口罩賣出近1000元港幣的報道。

用電子系統管理口罩的澳門

對比香港，澳門本次防疫措施受到好評，尤其通過電子系統管理市民口罩領取的措施獲得公眾認可。

澳門人口約76萬，據澳門特首賀一誠的說法，2000萬個口罩供應肯定無問題，亦足夠用一個月。此前澳門推出憑身份證購買口罩的措施，外傭和市民可以在當地50多間藥房自費購買口罩，10日內每次限購10個，而且價格穩定。

1月26日，澳門還抽調了5萬個口罩支援珠海的醫院。

禁止出口口罩的台灣

台灣人口約2400萬，1月24日宣佈禁止口罩出口一個月。台灣口罩的第一齣口國為日本，而中國是台灣口罩的進口國。

宣佈禁止出口後，台灣行政院稱台灣的存量確保四大便利店還有200萬個左右存貨，而3300萬片的庫存也陸續給醫療銷售流通管道使用。台灣經濟部的統計數據顯示，台灣平面口罩廠商每日產能188萬個、最多可達244個片，N95 口罩每日產能10萬個，最多可生產12萬個。台灣口罩禁令生效後的一周，台灣海關沒收了非法郵寄出口的3萬個口罩。

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全球多國家口罩遭搶購

中國工信部表示，在1月24日到30日的6天裏，共進口5600多個只口罩。澳門行政長官賀一誠說，葡萄牙都被買光了，沒口罩了。從各國社交網絡的反饋來看，中國已經買空包括英國、泰國、韓國等多個國家的口罩。

BBC中文記者了解到，中國多個市級政府的採購人員在海外大量進口口罩，有時甚至發生一家口罩廠被兩三個市政府「盯」上的情況，甚至因搶口罩出現某地方政府得罪另一個地方政府的案例。

中國江蘇網2月2號的消息稱整個肯尼亞的40萬個口罩差不多被當地華人團體買光並送回國內。江蘇網並賦予組織籌備買口罩的華人「真心英雄」的稱號。中國的社交網絡上也有批評聲認為，中國不該買光醫療本就落後地區的物資，這會對當地造成不必要傷害。

日本經濟新聞網稱，日本的口罩已經嚴重缺貨，甚至有口罩商稱四月前都不會有貨。日經網的數據顯示，日本口罩產能是一個月4億個，極限產能是一個月6億個。日本民間和官方截止2月5日，已向中國捐贈約150萬個口罩。中國外交部也向日本表示感謝。

但每年2月到5月之間是日本花粉症的多發期，日本的花粉過敏症人群有約4000萬人。再加之日本國內截止2月5日已有20例確診病例，國內民眾對口罩需求強烈。也有中國社交媒體用戶倡議，「建議中國人不要再去搶購日本的口罩了。會造成當地民眾的不便和不安，不要給幫助我們的人添麻煩」。