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中國新型冠狀病毒確診個案增至超過2.4萬宗，死亡人數逼近500人。香港兩日內新增6宗本地感染個案，整體數字增至21宗。

香港政府宣佈，將從2月8日開始，規定所有從大陸入境的人，不論國籍，都要接受強制檢疫14天，期間不得離境，詳情會稍後公布。

香港每天仍有約幾萬人從大陸入境香港，當中大部分是香港居民，暫時未知如何對這個數字的人，實施強制檢疫措施。

圖片版權 Reuters Image caption 香港天水圍一輛巴士上測量體溫。

香港行政長官林鄭月娥說，香港新增幾宗確診個案並無外遊紀錄，屬本地感染，或顯示香港出現社區傳播，疫情有惡化的趨勢，進入嚴峻階段，未來14日十分關鍵，所以引用《預防及控制疾病條例》，制定相關附屬法例，相信有強制檢疫措施，可以進一步減少從大陸進入香港的人流。

為什麼不即時展開強制隔離而要等到周六呢？林鄭月娥說，是因為有法律問題去研究如何執行，她指出，受影響的市民，在未來兩天，可以作出所需安排，不認為這兩日時間會製造空檔，讓人大量湧入香港。

香港政府官員的記者會沒有交代如何具體執行強制檢疫，只表示兩日內會有另作公布。

被記者問到，這些措施是否來得太遲？林鄭月娥說，這些措施是不斷按著疫情變化、聽取專家意見和顧及香港情況來決定，調整頻密度和力度都是愈來愈嚴厲。

林鄭月娥說，相關措施對不少香港市民帶來影響，例如每日跨境工作的人，已指示勞工及福利局局長制定方案，為員工及僱主、以及需要跨境的單程證母親提供協助。

圖片版權 Reuters Image caption 林鄭月娥（右二）1月底出席記者會時佩戴了口罩。

林鄭月娥在周二面對記者時表示，由於政府採購口罩不太成功，所以要求政府各部門人員帶頭，除了患病、經常在前線與人接觸、或到人多密集地方之外，不可以戴口罩。如不符合有關要求，官員不可以戴口罩，即使戴了口罩，也要除下。

她周三在記者會上就這番配戴口罩言論，因表達不清楚引起誤會道歉。她解釋，當時要指出，政府要優先照顧醫護和前線提供公共服務人士的需要，所以會因應風險評估原則，決定官員是否在公開場合配戴口罩，所講對象是主要官員，希望他們以身作則，減少非必要情況下，配戴口罩，以減少用量。

香港同日宣佈關閉郵輪碼頭。一艘曾經接載確診患者的郵輪世界星號，被台灣當局拒絶停泊後轉抵香港。

船上有約1800名乘客和1800名船員，乘客中9成是香港居民，其餘是外籍旅客，目前並沒有中國大陸人。

香港當局表示，這些人在未獲批准下不得下船，香港當局派人上船工作，為他們做身體檢查和檢測，不排除會整艘船做檢疫，初步得悉30名員工出現病徵，其中3人髮燒，送往醫院隔離，其他27人則是把其樣本送往化驗。

中國官方在周一通報，此船曾接載確診患者，郵輪原本計劃停泊高雄港，但被台灣拒絶。

200多名曾與確診患者同船的乘客早前已在香港落船，香港當局正在追蹤這批乘客。