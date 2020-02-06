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「世界工廠」發生了疫情，對整個世界的經濟運行都將產生影響。

作為生產者，中國製造業產值約佔全球的30%；作為消費大國，作為消費大國，2018年中國出境1.5億人次，在境外買單1200億美元。

這樣一個經濟體的經濟活動因疫情而凍結，對整個消費市場帶來的衝擊，已經顯現。經濟學家和分析師預測，中國GDP增速將下跌至5.6%，甚至跌破5%。

GDP數據之外，一些消費市場的數字可能更容易被感知，對於另一些行業而言，甚至因禍得福，因疫情而大幅增長。

70億元票房——「顆粒無收」的電影賀歲檔

過去一年多，中國電影行業剛剛經歷查稅風波和資本退潮，不少影視明星無戲可拍，在網上參與直播賣貨。

2020年春節的賀歲檔本該是電影業打翻身仗的時候。1月初，中金公司根據往年數據推測，賀歲檔票房增幅有望達到5.3%-29.5%，實現62.1億元-76.4億元的收入。

然而，疫情來襲，原本爭奪賀歲檔「肥肉」的七部影片先後宣佈撤檔，70億元的票房收入消失，行業還要承受前期宣傳發行成本。

七部影片之一的《囧媽》，撤檔後，作為應對措施，轉手6億多元把影片賣給了互聯網公司字節跳動。用戶可以在字節跳動旗下的視頻平台免費收看。此舉引發影院的強烈不滿，因為前期院線為這部影片投入的宣傳成本，為別人做了嫁衣。

不過，分析人士認為，這為中國的互聯網流媒體顛覆傳統影視行業開創了先例，可能是本次疫情一個意料之外的副作用。

400萬部iPhone——分析師預測蘋果一季度銷量下滑

貿易戰中，蘋果躲過一槍，美國針對中國製造的手機等產品的25%關稅被一再延期，最終在第一階段貿易協議簽署後取消。

這家製造基地在中國的美國公司，因此經歷了一個收獲季——2019年第四季度，蘋果出貨量達到7380萬部，反超華為和三星，奪得全球第一。

然而，由於疫情兇猛，iPhone在銷售和生產兩端都面臨挑戰。

在銷售端，蘋果決定關閉中國大陸地區全部42家蘋果直營店至2月9日，預計2月10日重新營業。同時，蘋果還關閉了在中國大陸的所有辦公室、零售店和呼叫中心。

在生產端，行業分析師郭明錤稱，蘋果將在2020年一季度推出一款低價iPhone，進一步深化在中國、印度等發展中國家市場的市場佔有。《紐約時報》報道，疫情將對這款本應該在2月量產的機型的生產將受到疫情的衝擊。

iPhone的代工企業富士康宣佈在河南和上海的兩家工廠將延遲到2月10日復工。路透社稱，如果屆時無法復工，iPhone將面臨缺貨。

郭明錤直接髮佈報告預測，因為疫情衝擊，對2020年第一季度iPhone出貨量的預測下調了10%，至3600-4000萬部。

圖片版權 Reuters Image caption 志願者為中國的火車站消毒

發愁的不僅僅是蘋果，整個智能手機行業70%左右的手機都是在中國製造，而作為勞動密集型行業，如果冠狀病毒疫情嚴重，將為整個行業帶來壓力。全球調研機構Strategy Analytics預測，2020年全球智能手機出貨量將比預期減少2%。

3188隻股票跌停——節後開盤即股災

2月3日，是中國春節假期後第一個交易日，疫情的陰影依然籠罩。

剛一開盤，近3000隻個股跌停，上證指數低開8.73%，創造了中國股市23年來的紀錄。最終，當日收盤後，滬指跌7.72%，深成指跌8.45%，兩市合計跌停的股票達到3188隻。

其中，物流行業、文化旅遊行業，以及剛剛經歷了慘淡賀歲檔的影視行業表現慘淡，大範圍跌停。

值得注意的是，在一片「跌跌不休」之中，當日有84隻股票逆市漲停。幾乎全為生物醫藥和醫療器材公司。

特別中的特別是泰隆藥業、人民同泰、哈藥股份、珍寶島，這四家企業因為生產的中藥雙黃連製劑意外走紅而漲停。

雙黃連走紅源於1月31日晚，中國官媒報道，中國科學院上海藥物研究所和中國科學院武漢病毒所聯合研究初步發現，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。官媒背書下，第二天全民瘋搶雙黃連。

其後，對於雙黃連是否真的有效質疑聲不斷，中國疾控中心流行病學首席科學家曾光公開稱，不要把雙黃連視為治療和預防新冠病毒肺炎，療效還沒有得到確認，還有很長的路要走。

但質疑聲並不妨礙相關股票逆市漲停。

-87%——中國大陸赴澳門遊客大幅縮減

往年的春節，澳門的賭場和景區常是人頭攢動的景象，今年卻換了光景。

根據澳門官方數據，今年春節七天假期，有14.9萬內地遊客赴澳門，同比下跌83.3%。澳門的酒店入駐率也從往年超過九成，跌至五成。

新澳門博彩員工權益總裁趙克勞（Cloue Chao）稱，澳門賭場客人數量已降至正常時期的10%左右，即使關閉賭場對經濟也不會產生明顯的負面效應，但可以保護員工。

澳門特首賀一誠隨後稱，2月4日澳門確診的第9例感染者在博彩企業工作，因此從2月5日開始博彩場所暫停營業半個月。

澳門由於高度依賴旅遊業，世界旅遊及旅行理事會（WTTC）稱旅遊業帶來的收入佔澳門國內生產總值的30%左右，位居全球第三。

對中國而言是整個旅遊行業的冰封，中金公司稱，目前，國內旅遊已處於基本停滯狀態，1月26日，文化和旅遊部要求全國旅行社及在線旅遊企業暫停經營團隊旅遊及「機票+酒店」旅遊產品。

根據ING forecast預測，疫情將使全球旅遊行業下降三成。

單日20億元——除夕當日破紀錄的手遊

分析人士指出，中國最流行的手機遊戲，在疫情封鎖中迎來大豐收。

手遊《王者榮耀》在1月24日除夕當天峰值流水高達20億元，去年同期為13億元，同比攀升約50%。

中文媒體報道，經過數據粗算，多位證券公司分析師表示，整體來看，重度頭部遊戲產品2020年春節當月月流水環比增長可能在20%-40%幅度。

除了醫藥產業外，「宅家經濟」是疫情封鎖之中的另一收益行業。包括遠程辦公、遠程醫療、在線教育、電子商務、無人配送、網絡遊戲等。

比如，遠程辦公軟件釘釘就表示，在2月3日一天全國有全國上千萬家企業、近兩億人在家辦公。早上9點，釘釘視頻會議功能迎來歷史流量高峰。此後一度出現網絡限流。

17年前的非典疫情，因為全面阻隔人員流動，使很多經濟活動轉移到網上。當時初創僅四年的阿里巴巴受益巨大，由於傳統渠道受阻，當時阿里的主要的B2B業務飛速增長，甚至在非典疫情嚴重的5月10日，推出了針對個人用戶的淘寶網。