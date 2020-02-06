中國新冠病毒疫情持續擴散，中國大陸社交媒體出現大量有關疫情的短片。有人因未戴口罩被捕，有人因為發佈有關疫情的訊息而被相關部門上門訓示，亦有警察將懷疑染病的人鎖在家中。
2月3日，香港行政長官林鄭月娥宣佈關閉更多連接中國大陸的關口，未有全面封關。香港的醫護人員不滿, 一個有1.8萬名會員的醫護工會醫管局員工陣線發起罷工，促請港府關閉連接中港的過境口岸，禁止曾前往中國大陸的非香港籍人士前往香港。
BBC記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）報道。
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中國新冠病毒疫情持續擴散，中國大陸社交媒體出現大量有關疫情的短片。有人因未戴口罩被捕，有人因為發佈有關疫情的訊息而被相關部門上門訓示，亦有警察將懷疑染病的人鎖在家中。
2月3日，香港行政長官林鄭月娥宣佈關閉更多連接中國大陸的關口，未有全面封關。香港的醫護人員不滿, 一個有1.8萬名會員的醫護工會醫管局員工陣線發起罷工，促請港府關閉連接中港的過境口岸，禁止曾前往中國大陸的非香港籍人士前往香港。
BBC記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）報道。