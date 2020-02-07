武漢肺炎：「萬家宴」後的社區疫情危機折射政府管治缺失

圖片版權 XINHUA Image caption 2月3日晚，3所"方艙醫院"在武漢開建，至4日早上，已搭起數百張臨時病牀。這是洪山體育館內部。

曾熱熱鬧鬧舉辦「萬家宴」的武漢百步亭社區近日疑似陷入「疫情危機」，出現超過10宗新型冠狀病毒確診案例，至少50棟樓出現發熱病人。

百步亭居民告訴BBC中文記者，已經有半個多月沒有出門，窗戶也不敢開，擔心自己染病也害怕被他人傳染。

百步亭是武漢的一個大型社區，包括怡和苑、安居苑、景蘭苑、天順園等9個小區，人口達13萬。

至少10人確診

周二（2月4日），中國社交媒體上開始流傳武漢江岸區百步亭社區「疫情大爆發"，微信截圖消息稱包括安居苑、百合苑等多個小區居民出現發熱症狀。微博上，「#武漢百步亭社區多棟發熱門棟#」也成了熱門搜索。

中國媒體財新和《經濟觀察報》周三（2月5日）確認流傳的微信截圖屬實。《經濟觀察報》指2月4日當地居委會工作人員在百步亭轄區內的安居苑、百合苑業主群公開了發熱病人門棟信息。

圖片版權 XINHUA Image caption 武漢市社區工作人員為進小區者量體溫。

報道指，安居苑共55棟樓，其中33棟出現發熱病人，百合苑共36棟，17棟出現發熱病人。另一個小區怡康苑有至少10人確診新型冠狀病毒肺炎，高度疑似超30人，輕症在家數十人。

1月18日中國傳統農曆小年，百步亭曾舉辦第二十屆「奮鬥新時代夢圓小康年」萬家宴。當時媒體報道，在1個主會場和9個分會場，社區居民擺滿了自創的近1.4萬道菜品，超過4萬個家庭參加了此次活動。

隨後一周，武漢疫情迅速惡化。1月20日，中國呼吸病學專家鍾南山表示：「（武漢新型冠狀病毒肺炎）肯定有人傳人現象。」23日凌晨，武漢下達「封城令」，全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運停運。無特殊原因，市民不能離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉。

「窗戶都不敢開」

「看到（微博）熱搜我瑟瑟發抖，窗戶都不敢開，」28歲的劉未目前獨自住在百步亭，周三她告訴BBC中文記者，已經半個多月沒有出門，擔心自己染病也害怕被他人傳染。

「沒有必要大家都不會出門的，因為陸陸續續身邊的人都被確診了，大家都挺害怕的，」她說。

劉未住的這棟樓屬於「發熱門棟」，大年三十晚樓下來了救護車帶走了一名病人，她嚇得趕緊把窗戶關上，兩天都沒換氣通風。

12月底，劉未在微博上看到武漢出現了一種新病毒，就給家人和自己購買了口罩。1月20日起，她看新聞發現病例越來越多，開始自我隔離、待在家裏。

但待在家裏每天心理壓力很大，她一直想著前段時間出門是不是被傳染了，「每天疑神疑鬼，我剛開始老覺得冷，後來又喉嚨疼，一邊安慰自己肯定是心理作用，一邊又想著現在喉嚨疼，明天會不會就開始咳嗽發燒了。」

後來她逼自己不要去想這些，每天在家打掃衛生消毒，整理屯糧，定時給住在武漢另一個小區的爸爸媽媽報平安。

劉未告訴記者，目前小區內仍然有居民走動，仍有幾個老人每天在樓下不戴口罩聊天、玩健身器材。

同樣住在百步亭的大學生王方對BBC中文表示，她和父母也已經有半個多月沒有出門。

1月21日晚，王方從北京返回武漢，封城前在網上買了很多食物，不過吃到現在，家裏只有麵條餃子了。

「我們家好久沒吃菜了，」她說。

政府和社區管理缺失

早在12月初，中國官方通報的首例不明原因肺炎患者就發病了。可1月1日，武漢市公安局仍傳喚了8名網民，稱他們在不經核實的情況下，在網絡上發佈、轉發有關肺炎的不實信息。周四（6日）病逝的李文亮就是這8名所謂的「違法人員」之一。

圖片版權 Weibo Image caption 最早公開武漢疫情的"吹哨人"李文亮醫生因染上新冠病毒肺炎，於當地時間周四（6日）病逝。

未接到當局任何警示或指引，武漢居民沒有感到危險迫近。1月18日，百步亭社區仍舉辦了一年一度的「萬家宴"。武漢市長周先旺1月21日曾對媒體稱，繼續舉辦活動「是基於之前我們對這一次疫情傳播是對人與人之間有限性傳播的這個判斷」。

香港中文大學政治與行政學系助理教授李薇認為，此次事件反映出武漢當地政府在疫情事先預警機制和事後彌補機制都存在問題。

「1月18號這個活動之前已經有相關信息表明疫情爆發，舉行活動可能加劇疫情，為當地居民和公共衛生帶來風險，政府應當在活動舉辦前就評估風險，決定是否應該取消，」李薇說。

圖片版權 XINHUA Image caption 新華社說，在活動中心主會場和9個分會場，當天共有4萬多個家庭一起吃團圓飯。

李薇指，舉辦「萬家宴」之後，疫情不斷惡化，政府也應該了解大規模聚會可能導致的後果，採取補救措施，包括隔離觀察、通過居委會去密切監測參加活動的居民等。

在「萬家宴」舉行之後，百步亭社區管理仍有諸多漏洞，目前當局的措施似乎依然難以滿足防疫要求。

25歲的百步亭居民許文對BBC中文表示，社區的信息不夠透明公開，在發熱居民樓下貼「發熱門棟」標識十分低效，許多人可能並沒有注意到；另外，即使貼上標識，居民仍然自由出入，沒有任何檢查。

對於那些疑似感染的居民，許文指社區也沒有任何送菜等幫扶措施，即使有疑似症狀，居民也需要去超市買菜，加大傳染風險。

劉未則認為，政府和社區的宣傳不到位。作為年輕人她在微博上獲取信息，可是居住在百步亭的大多是沒接觸過過網絡的老人，或許直到封城才了解到疫情的嚴重。

「哪怕封城前一天，社區都沒有廣播宣傳。」她說。

（應受訪者要求，文中劉未、王方和許文均為化名。）