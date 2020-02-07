圖片版權 EPA Image caption 一家意大利實驗室在研究治療新型冠狀病毒的藥物。

武漢新型冠狀病毒爆發以來導致的死亡人數截止周五（2月7日）北京時間一點達到637人，確認病例31212例。各國在測試不同藥物的臨牀反應，以期最快找到適合的藥物。

目前還沒有針對該病毒的特效藥，臨牀普遍採用幫病人提高免疫力，維持機體功能的治療方式。鑒於新藥從研發到批量生產需數年時間，如果採用現有藥物，能大大節省時間。因此，目前全球各國救治新型冠狀病毒病人（以下稱新冠病人）的藥物主要是已研發或已面市的藥物。

尚無特效藥

圖片版權 EPA Image caption 一家用於收治新冠病毒感染病人的歐洲醫院病房。

中國媒體《財新》引用在一線治療感染病毒的武漢大學中南醫院重症醫學科主任彭志勇稱，新冠病毒最大的危害是攻擊人的免疫系統，導致淋巴細胞下降，肺功能受損，呼吸衰竭。很多危重症病人因為呼吸衰竭而死，也有很多病人因免疫力系統下降，導致併發症，多器官衰竭而死。

彭志勇稱，目前沒有針對該病毒的特效藥。搶救重症患者的原理是幫病人維持機體。

具體來說，針對不同病人的症狀，呼吸困難的就給病人供氧，腎功能衰竭就給病人透析，休克就用ECMO（體外心肺支持）搶救，病人缺什麼就補充什麼以維持其生命。

這種情況下，病人康復或者治癒，全靠自己的免疫力恢復，將病毒消除。

彭志勇稱目前所謂的「特效藥」可能是病人使用某種藥物再加上其他治療，情況有所好轉，但個案不代表普遍有效，和該病人的病重程度、身體素質等有關。

圖片版權 EPA Image caption 泰國方面的用藥包括抗流感病毒藥奧司他韋和抗艾滋病病毒藥洛匹那韋和利托那韋。

美國藥物已在中國開展臨牀試驗

美國公司吉利德（Gilead）研發的抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）曾於24小時內在美國首位重症新冠病毒患者身上療效顯著。目前該藥已完成審批和註冊工作，從周四（2月6日）開始在中國進行臨牀試驗，將在武漢一線醫院接診的761例患者身上試驗。

國際醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）的論文稱美國首位新冠患者為男性，35歲，入院第七天後，其胸部CT顯示非典型性肺炎特徵。醫生決定為其提供瑞德西韋藥物。入院第7日晚，這名患者接受瑞德西韋的靜脈輸注。第8天，其臨牀症狀出現立竿見影的改善。改名患者無需吸氧，氧飽和度也恢復至94%至96%的水平。除了乾咳和流鼻涕外，無其他症狀。

瑞德西韋臨牀試驗項目負責人、中日友好醫院副院長曹彬稱，該藥在前期的細胞和動物實驗中均顯示出對非典冠狀病毒、MERS冠狀病毒有較好的抗病毒活性。

但中國工程院副院長、中國醫學科學院院長王辰表示，有無效果還需要等待嚴格的科學試驗結果。吉利德公司也在聲明中指出，瑞德西韋是一種試驗性藥物，迄今為止僅有極少數感染新冠的患者使用過，因此對其療效尚無足夠充分的了解，且目前不足以確保藥物能被廣泛使用。

中國：抗艾滋病藥 +中醫

圖片版權 AFP

中國官媒《人民網》引述武漢市金銀潭醫院院長張定宇稱，在診治過程中該院醫護人員發現，他們以往用於抗艾滋病的藥物克力芝，對新型冠狀病毒有一定療效。很快，這種藥便在金銀潭醫院率先用於治療。

中國國家衛健委專家組成員王廣發確診感染新冠病毒後，在1月23日接受採訪時稱，艾滋病治療藥物克力芝對他很有效，服用後一天體溫就好轉。

「克力芝」是美國製藥巨頭艾伯維(AbbVie Inc.)生產的艾滋病抗逆轉錄病毒藥物，它可以阻斷某些病毒複製所需的酵素。

中國國家衛健委的診療方案也指出，要注意與克力芝相關的腹瀉、噁心、嘔吐、肝功能損害等不良反應，同時要注意和其它藥物的相互作用。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國新冠狀病毒疫情持續擴散，中國大陸社交媒體出現大量有關疫情的短片。有人因未有佩戴口罩被捕，有人因為發佈有關疫情的訊息而被相關部門上門訓示，亦有警察將懷疑染病的人鎖在家中。

BBC中文記者查閲發現，中國國家衛健委至今發佈五版診療方案，從1月18日發佈的第二版診療方案中，將克力芝作為指導用藥。在4天後發佈的第三版方案中，加入了中醫方案，方案稱，希望各地區因地制宜，辯證治療。

直至2月4日的第五版方案，克力芝仍然在列。但推薦配合使用另一種抗病毒藥利巴偉林。

同一天，中國工程院院士、中國國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟團隊稱，克力芝在治療新冠患者上效果不佳，且有毒副作用。李蘭娟團隊發現，阿比朵爾、達蘆那韋能有效抑制冠狀病毒。

其中，阿比朵爾主要適應症為甲型及乙型流感病毒引發的流行性感冒，同時亦對其他呼吸道病毒感染有機會有抗病毒活性。達魯那韋則是一種治療愛滋病的藥物，在世界衛生組織的基本藥物標凖清單上。

李蘭娟建議將以上兩種藥物加入第六版診療方案，截止2月7日，中國未發佈新的診療方案。

你的器材不支持播放多媒體材料 武漢肺炎：患者家屬講述就醫艱難路，無法確診死亡迅速火化

泰國：流感藥+抗艾滋病藥

泰國公共衛生部官網2月2日的消息稱，一名新冠病毒感染者在泰國接受抗流感病毒藥和抗艾滋病病毒藥的聯合用藥48小時後病情好轉，病毒檢測結果為陰性。

泰國方面的用藥包括抗流感病毒藥奧司他韋和抗艾滋病病毒藥洛匹那韋和利托那韋（商品名：克立芝）。

但泰國的醫療團隊強調，這種用藥方案可能並不適用於所有新冠感染者。有一名病人接受同樣療法，卻出現過敏反應。因此，未來還需更多研究聯合用藥方案目前還不是一種標凖治療方法。

台灣：支持性療法

台灣2月6日宣佈，首例新冠病毒感染者女台商已解除隔離限制，可安排出院。台灣稱目前沒有特效藥，對該位患者使用的是支持性療法。但並未解釋或透露更多關於支持性療法的細節。

台灣指在治療過程中，有請教中國國內專家，觀察患者症狀和生命跡象，每天測其心跳血壓、血氧狀況；每天都做喉頭試紙採樣，並觀察肺部變化。