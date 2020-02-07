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隨著武漢新型冠狀病毒疫情持續發酵，各國政府紛紛發出勸告，建議其公民撤離中國。

與此同時， 那些正在中國探親的海外華人也面臨艱難的選擇。

珍妮（化名）就遇上了這種事。她在英國工作和生活， 春節回中國探親看望父母。

本來是闔家團圓，享受天倫之樂之際，卻遭遇新型冠狀病毒肆虐，世界衛生組織宣佈全球進入公共衛生緊急狀態。

面對這種形勢，珍妮非常為難，是趕緊返回英國，把年邁的父母留在中國，還是自己暫時留下？

眼看著回英國的航班吃緊，許多航班被取消，珍妮心裏焦慮緊張，五味雜陳。

最終，珍妮回到了英國。但在去留之間，她又是經歷了怎樣的煎熬和不安呢？以下是珍妮的故事。

病毒擴散

剛回到中國的家時，一切都感覺很美好和正常。超市商品琳琅滿目，到處都是購物的人群。大家都忙著為農曆新年凖備年貨。

周圍也沒有什麼人戴口罩。

我和家裏人一起包餃子、炸藕盒、蒸包子，炒香辣牛肉等，凖備過年。

圖片版權 Getty Images Image caption 武漢肺炎感染症狀包括發燒、咳嗽

但隨著武漢肺炎疫情不斷蔓延，人們開始越來越感到緊張。

我給北京的一個朋友發短信，問她情況怎麼樣，因為她去年剛生了小寶寶。

「我發燒了，」她說。「醫院現在還不能做測試，所以我自己在家隔離，」她告訴我。

朋友的老公每天把食品放在她的臥室外，避免接觸傳染。

朋友說她非常擔心，我也覺得憂心忡忡。

我試圖安慰她，但無論我說什麼其實也無濟於事。

搶購口罩

當我們家鄉出現確診病例後，我們都開始呆在家裏，只有必要時才出門。家裏的電死新聞頻道從早開到晚，時時跟蹤最新疫情。

圖片版權 WeChat Image caption 網上出現各種各樣搞笑的圖片和視頻

為了哄父母開心，我給他們看微博上各種各樣搞笑的圖片和視頻。人們開始把水果、蔬菜、胸罩以及衛生巾等改造成自製口罩。

就連快遞小哥也不想與人接觸。有一天，我接到快遞小哥的電話說，他感冒了，就不上樓了。他告訴我，把我在網上訂購的貨物放到我家社區的保險箱，把密碼發給我讓我自取。他說希望我能理解。

「我們又有了50個口罩！」我驕傲地向父親展示著剛收到的口罩。

專家說，病毒攜帶者接觸過的表面也可能被感染，因此，我特別注意洗手。

兩周前，我在買口罩時爸爸還在笑話我，說我有點神經質。現在，他已經不這樣想了。

Image caption 買到了50個口罩

這樣在家裏呆著很無聊， 微博上的網友開始在網上分享遊戲，其中，就有與致命病毒鬥智斗勇的遊戲。

雖然，我手機上也下載了這個遊戲，但我根本不想看它。

與此同時， 大家都在關注重災區武漢兩座醫院的建設進展，網上還有直播。

這兩所醫院，火神山和雷神山醫院在一個星期左右就迅速建成。

人們還給建築工地上的推土機和卡車起了各種各樣的綽號。

其中，人們把一個水泥攪拌機稱作宋徽宗，以取其諧音。

航班被取消

在我預定返程航班的兩天前，我早上5點半就醒了。

我醒來第一件事就是看一下最新疫情。當時，中國確診的病毒感染病例已經有一萬五千例。

許多航空公司已經取消往返中國的航班。我的航班也被取消了。

我意識到我有可能會滯留在中國，回不去了。

我給英國公司的經理髮了信息，告訴他我面臨的困難。同時，開始做長期打算。

但仍有一些航班可以飛英國，所以我也沒有借口不回去。

於是， 我重新定了新的航班，每隔5分鐘就檢查一下航班是否被取消。

我私下裏暗自希望航班能被取消， 這樣我就可以留下來陪父母了。

我一再讓父母保證絶不出門。

圖片版權 EPA Image caption 當局加強查驗體溫

我還在網上給我媽買了很多書法紙，幫他們續約網上直播遊戲，甚至考慮為他們買一個可以折疊的跑步機。

我是家裏的獨生女。每年回中國探親返程前都會抹眼淚。因為，畢竟我和父母遠隔重洋，相距6000英里。但這次，更是不同。

「別出門」

我臨行前的早晨，爸爸起來做早餐，是他最拿手的炒飯。

他囑咐我，如果在機場餓了就吃點方便麵。不要在餐館吃東西。爸爸給我盛了一大碗炒飯。

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早晨7點我們出發，先到當地的小機場乘飛機到成都，然後，再從成都飛英國。

機場裏旅客不多，很容易測試體溫。

走到安檢大門前，我才意識到父母只能送我到此為止。

我叮囑他們好好照顧自己。我會每天給他們打電話。最後告訴他們，千萬別出門。

隔著玻璃門跟他們揮手道別，我留下了眼淚。

每年春節，我祖父母都會嘮叨同樣的話，說我好狠心，把父母留在中國，一個人在國外等等。

從前，我不會在意他們說這種話。因為，我總覺得趁著我父母還沒有年邁體衰，我應該盡量好好利用這段時間。

但現在，疫情如此嚴重，我已經不再肯定自己的選擇是對的。我非常擔心父母。

在飛機起飛前，我給媽媽打電話，她聽上去好像剛哭過。

飛往成都的飛機上座無虛席， 每個人都戴著口罩，空姐還帶著一次性手套。

方便麵

在成都機場轉機時，工作人員穿著保護服噴灑消毒液。

一些父母在訓斥那些不好好戴口罩的孩子。大家都不容易，尤其是孩子，長時間戴口罩，肯定不舒服。

在過安檢和邊檢前，每人都要填寫健康申報表。

在登機前還有點時間，我一個人在免稅店閒逛。我想給倫敦的朋友買點茶葉。

我注意到售貨員戴著兩層口罩。

在付錢時，我忍不住告訴她，電視上說同時戴兩個口罩不好，因為它會讓你呼吸更用力，反而更危險。

「我知道，」她說。「但我裏面的是一次性口罩，外面的是N95口罩。我不想勤換和浪費我的N95口罩，因為很不好買，」她解釋說。

雖然，我還有時間好好吃一頓午餐，但想想我爸的話，還是乾脆吃方便麵算了。對面的餐廳裏也是空無一人。

圖片版權 EPA Image caption 自己動手改裝製作口罩

我們必須要先乘機場的擺渡車才能登機。車上人非常多，但儘管這樣，大家仍然試圖避開與他人有任何身體接觸。

站在我旁邊的女孩鑰匙鏈上還帶著一小瓶消毒洗手液。

我登機後，第一件事就是給我的座位和電視屏幕消毒。

隔離

飛機終於降落了。我給媽媽發了短信，當時已經是中國時間的半夜，但她立即就回復了。

英國的氣氛與中國完全不同， 雖然也有海報警告新冠狀病毒疫情，但機場的工作人員沒有一個戴口罩。

在過海關時，我摘下了口罩，把我的簽證和護照遞給移民官員。

「我能問你一個問題嗎？你覺得我應該戴口罩嘛？」移民官問我。

「絶對應該戴，」我說。

我還告訴他，不但他應該戴，還應該告訴機場的管理人員，他們應該對此更警覺。

我回到公寓後要自我隔離兩個星期。

上牀前，我拿出我爸給我的一些新年裝飾。本來我想把這些裝飾貼在自己的公寓門外，但一想，如果這樣做可能會嚇著同樓住的鄰居。

「也許明年吧，」我自言自語地說。

我隨手把它們貼在自己房間的牆上。