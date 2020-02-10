圖片版權 XINHUA Image caption 2月10日當地時間下午，中共中央總書記習近平和其他中央領導在北京朝陽區某社區「調研」

中國最高領導人習近平相隔數日後再度在中國官方媒體上亮相。據中國官方媒體報道，習近平在北京了解疫情並「調研指導新冠肺炎疫情防控工作」。

這是自2月5日習近平在北京會見到訪的柬埔寨總理洪森之後再一次公開亮相。

新冠肺炎病毒從武漢爆發到全球蔓延，中國政府的疫情防控行動舉世關注。此前，國際媒體對中國最高領導人習近平多日只在官方媒體上「聞言不見人」有各種分析與猜測。

北京現身

據新華社周一（2月10日）下午在新華視點微博上發佈的消息稱，「10日下午，習近平在北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作。習近平首先來到朝陽區安貞街道安華裏社區，了解基層一線疫情群防群控、居民生活必需品保障供應等情況，看望慰問社區居民和工作人員。」

新華網上還發佈了多張習近平和其他中央領導人戴著口罩在安貞街道的照片。其他官媒隨即轉發了這條短訊和相關照片。中央電視台通過臉書發佈了相關視頻。

圖片版權 facebook

習近平這之前在官方媒體公開露面是2月5日與柬埔寨總理洪森見面和1月28日會晤到訪世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。習近平在會晤譚德賽時強調，他「親自指揮、親自部署」武漢疫情防控工作。

中國網絡上一段時間曾流傳習近平「去了武漢」的訊息，但此訊息迄今未得到官方確認。

無視頻常委會

此前，最引發國際媒體關注的是中國中央電視台2月3日《新聞聯播》節目對中共中央政治局常委開會談論應對新冠病毒疫情的報道。在全篇報道中，央視播音員全程朗讀新聞稿，沒有出現會議現場和領導人的鏡頭。

圖片版權 CCTV Image caption 中國央視報道播音員一直念了十多分鐘

習近平一段時間未在中國官方媒體亮相一度引發國際媒體揣測。美國有線電視網CNN記者格里菲思（James Griffith）曾分析認為，強調疫情防控由最高領導人指揮同時卻沒有本人亮相，背後原因可能的假設是中國宣傳部門希望把抗擊疫情的成就歸功於習近平，同時使他避免因實際工作中的各種差錯、失誤而受指責。

北京承認武漢新冠病毒疫情爆發後，國務院總理李克強被認命擔任疫情防控領導小組組長，1月27日親赴武漢考察疫情，看望患者和醫護人員。

英國《衛報》也曾在2月4日的報道中引述牛津大學中國事務專家許慧文（Vivienne Shue）的話說，「如果形勢改善，他（習近平）可以把功勞歸於自己；如果惡化，則可以把責任推到李克強頭上。」

中國疫情發佈中心2月10日發佈訊息，截至當地時間早晨8：25，全國累計確診新冠肺炎病毒40235人，新增確診人數3073人，900多人死亡。

圖片版權 CNS Image caption 李克強到武漢視察，慰問。不少人想到為什麼習近平不親自去疫情原發地。

國際媒體還提到習近平以前也曾有長時間從公眾視線消失的情況。當時外界也是議論紛紛。

2012年，時任中國國家副主席的習近平9月1日在中央黨校講話後從媒體」失蹤「兩周。正值最高權力交接敏感時期，又逢終日關係緊張之際，而且原定習近平跟一些到訪外國政要的會晤也相繼取消，包括時任美國國務卿希拉里·克林頓、西家坡總理李顯龍和丹麥首相施密特。

9月15日，官方媒體集體報道了習近平到北京農業大學視察並發表講話的消息，結束了各種猜測，但關於他從公眾視線長時間消失的原因始終沒有官方解釋。

後來是香港前特首董建華接受CNN採訪時透露，那原因是習近平游泳時背部受傷。