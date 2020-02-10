圖片版權 Reuters Image caption 2月10日的周一，成為很多企業復工的日期，工作人員在為火車站消毒。

2月8日是中國的元宵節，從傳統意義上講，元宵節過後，春節正式結束了。大量回到中西部鄉村過年的勞工，經常選擇這個時間點之後，返回沿海的製造業中心，繼續新一年的工作。

因此，2月10日的周一，成為很多企業復工的日期。

但是疫情影響下，勞動密集型的產業成為返工後疫情進一步擴散的溫牀；然而，如果遲遲不復工，對於正在承受下行壓力的中國經濟而言將是雪上加霜。

如何在兩難中進行取捨，是中國當局和企業家在2月10日面對的問題。

復工的代價與應對

圖片版權 Getty Images Image caption 手機的生產線上，成千上萬的工人並排而坐讓人擔憂。

iPhone手機的生產線上，成千上萬的工人並排而坐，各種零部件經工人之手組裝成一部部手機。

來自全國各地的大量人員，長時間聚集，工廠成為疫情進一步傳播的新風險點。

因此，對於這類企業復工，政府比較謹慎。深圳市政府通報稱，正對富士康集團(iPhone的製造商）在深圳的法人企業復產復工進行核查，目前核查工作正在有序進行中，網傳「富士康恢復生產的計劃被政府叫停」為不實信息。

路透社援引知情人士稱，周一上午，富士康在鄭州的工廠接到政府的復工許可，深圳、昆山皆尚未收到政府的復工批文，仍在協調中。

即便如此，復工的產能也難以達到正常水平。鄭州工廠目前大概有1萬6千名員工，返工率不足一成。在正常情況下，該廠區員工規模在20萬人左右。

中國交通運輸部的數據顯示，目前春運返程率不足20%。

中國政府則對申請復工的企業進實施防疫措施的規定，以防止疫情繼續散播。例如，每位員工每天必須凖備至少一隻口罩；企業必須落實一處符合疫情防控要求的隔離場所；必須每天進行至少一次衛生消毒等。

行業分析師郭明錤稱，蘋果將在2020年一季度推出一款低價iPhone，進一步深化在中國、印度等發展中國家市場的市場佔有。

這款本應該在2月量產的機型的生產將受到疫情的衝擊。路透社此前稱，如果2月10日富士康依然無法復工，iPhone將面臨缺貨。

郭明錤發佈報告預測，因為疫情衝擊，對2020年第一季度iPhone出貨量的預測下調了10%，至3600-4000萬部。

「地獄模式」的開局

圖片版權 Getty Images Image caption 根據中國交通運輸部的數據顯示，目前春運返程率不足20%。

對於很多中小企業而言，2020年的開局是「地獄模式」：中美貿易戰遺留下的關稅還未解除，疫情突然一刀斬斷了供應鏈和資金鏈。

2月10日，企業大規模復工第一天，中國統計局公布，1月居民消費價格指數(CPI)同比上漲5.4%，創下8年來最高，大幅高於預期。

CPI是指居民消費價格指數，它的漲跌反映出物價的漲跌，如果該指數持續大幅上漲則意味著通貨膨脹。

分析師稱，由於生產恢復緩慢，再加上嚴格的隔離措施使運輸難度增加，多種因素影響供給，推升物價上漲。

反映在消費者一端，感受是物價上漲。在生產者一端則是切膚之痛。

交銀金融研究中心發佈報告稱，如果消費需求難以盡快恢復，疊加節後返工延期，將嚴重影響實體企業復工和營收增長，部分中小型生產和服務企業可能面臨生存壓力。

一旦大面積發生企業倒閉，投資的產出不利，造成債務違約潮，再傳導至銀行體系，系統性金融風險將陡增。

這種風險不會僅僅局限於中國。貿易信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）報告稱，中國生產基本停頓，意味著全球向中國輸出的貨品及服務的出口損失每周可達260億美元，因此下調2020年全球貿易增幅0.5個百分點，至1.3%；香港、美國、日本、韓國及德國將最受影響。