美國指控中國軍方黑客入侵Equifax竊取逾億個人資料

圖片版權 EPA Image caption 美國司法部長巴爾（William Barr）說，"這是有史以來最大的數據盜竊案。"

美國司法部周一（10日）宣佈對中國軍方的4名成員提起訴訟，理由是他們涉嫌參與了2017年對美國信用評級機構巨頭Equifax數據庫的大規模黑客攻擊。

這4名黑客被指控竊取了約1.45億美國人的敏感個人信息，這是世界上最大的數據洩露事件之一。

該公司一些英國和加拿大的客戶也受到影響。

美國司法部長巴爾（William Barr）說，「這是有史以來最大的數據盜竊案。」

法院文件指出，這4人據稱是中國人民解放軍第54研究所的成員。

司法部的起訴書指控這些被告花費數周時間，侵入Equifax公司的安全網絡並竊取客戶個人資料。

起訴書還指控被告竊取商業機密，其中包括數據匯編和數據庫設計。

圖片版權 FBI Image caption 美國聯邦調查局通緝令

2017年發生了什麼事？

Equifax表示，這些黑客在2017年5月中旬至2017年7月底期間竊取客戶信息。公司在7月底發現信息被盜。

官員們說，當局花了一年多的時間來追蹤他們在據稱用來掩藏蹤跡的20個國家中的34台服務器。

司法部的起訴書指控中國軍隊第54研究所的四名成員吳志勇，王謙，徐克和劉磊（音譯，Wu Zhiyong, Wang Qian, Xu Ke and Liu Lei）——涉嫌黑客、計算機欺詐，經濟間諜和電匯欺詐等多項罪名。

Equifax公司存有超過8.2億消費者的數據以及9100萬企業的信息。

聯邦調查局副局長戴維·鮑迪奇（David Bowdich）表示，到目前為止，沒有證據表明這些數據被用於竊取個人的銀行帳戶或信用卡。

在發現黑客攻擊後，Equifax向聯邦貿易委員會支付了7億美元的和解金。美國監管機構稱，這家位於亞特蘭大的公司未能採取合理步驟來保護其網絡。

巴爾在一份聲明中說：「這是對美國人民私人信息的蓄意而全面的侵犯。」

他指出，「今天，我們要求解放軍黑客對他們的犯罪行為負責，我們提醒中國政府，我們有能力揭開互聯網的匿名偽裝，並查出這個國家屢次部署黑客對我們發動攻擊。」

中國尚未對這些指控發表評論。

圖片版權 Reuters Image caption 美國司法部長巴爾（William Barr）說，「這是有史以來最大的數據盜竊案。」

新聞背景分析：

BBC安全事務記者戈登·科雷拉（Gordon Corera）

這已不是美國首次向中國軍方指控黑客入侵美國公司。

美國第一份起訴書是在2014年提出的，兩國並於次年促成達成一項協議，試圖制止此類黑客活動。

但是，很顯然，美國認為需要重新拿起公開起訴的武器，再次對中國施加壓力。

美國不僅對所謂的經濟秘密被盜感到擔心，而且對情報風險也越來越關注。

Equifax是與中國有關的一系列大數據洩露事件之一，其他事件包括醫療保健公司。最重要的是，國聯邦人事管理局人事數據庫被黑客入侵，因為該機構存有幾乎所有美國聯邦僱員的敏感記錄。

美國安全官員擔憂的問題之一，是中國間諜可能將這些龐大的美國公民數據匯總在一起。

美國官員說，這些信息可以用來創建「目標檔案包」，確定其中哪些人可以接觸敏感信息並存在潛在漏洞，以便與他們聯繫。 他們還說，到目前為止，他們還沒有發現被竊取的Equifax信息用於該目的。