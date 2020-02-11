湖北衛健委書記主任雙雙被免 中央空降官員接任

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根據中國官媒央視新聞報道，2月10日，湖北省委常委會決定：免去張晉的省衛生健康委員會黨組書記職務；免去劉英姿的省衛生健康委員會主任職務。

湖北省是新冠病毒爆發中心，省衛健委是直接相關的政府機構，一日之間最高級別的兩位主官被免。

兩個職務都由新到任的省委常委王賀勝兼任。

疫情爆發後，湖北省和武漢市展現出的治理能力不足，重視不夠，以及針對武漢紅十字會調配物資狀況的輿論質疑，使地方政府深陷公信力危機。「吹哨人」李文亮的去世使政府公信力跌入谷底。

2月8日，國家監察委派調查組抵達武漢，全面調查李文亮醫生的有關問題。

同一天「空降」湖北官場的還有中國衛健委副主任王賀勝。2月8日，王賀勝被調任湖北省常委，兩日後接任湖北省衛健委。

圖片版權 EPA Image caption 2020年2月10日，習近平在北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作。

疫情發生時，王賀勝任中國衛健委副主任，他作為副總理孫春蘭率領的「中央赴湖北指導組」的成員赴湖北，該組一方面負責督導湖北省和武漢市政府的工作，另一方面負責在全國範圍調集醫療人員和醫用物資援助武漢。

從王賀勝的官方履歷來看，他從天津醫科大學開啟仕途，2016年調任中央前全部仕途都在天津，主要任職於教育及醫療相關的職務。2016年8月調任中央，任衛計委副主任。

17年前的非典時期，也有「臨陣換將」的先例，疫情爆發後，上任僅三個月的北京市長孟學農因為處理危機不當而被免去黨內職務，隨後辭去北京市長一職。接任他的是時任海南省委書記王岐山。