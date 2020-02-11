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2月10日，中國領導人習近平相隔數日後再度公開亮相，引發普遍關注。

周二，中國官方媒體繼續高調報道、評論習近平在北京了解疫情、「調研指導新冠肺炎疫情防控工作」。

疫情之下，中國高層的舉動，自然引起西方媒體的關注。

圖片版權 Web Image caption 新華社有專頁，跟蹤報道習近平指揮抗疫

「總指揮」和「最後的勝利」

11月，北京各大官方媒體繼續高調跟蹤報道，並發表評論、分析。諸多報道一如既往，充滿了對抗疫「總指揮」的讚美之詞和中國人民必勝的信心。

新華社在英文報道中直接稱習近平是抗疫「人民戰爭的指揮」，並且再次列舉自從疫情爆發以來他「親自指揮、親自部署」的一系列行動和推出的措施。

中共喉舌《人民日報》稱，習近平（2月10日）在北京作出的有關疫情防控的重要講話「引發熱烈反響」。報道中援引多位在不同地區抗疫前線的人傳達信息：習近平在一線調研指導，充分顯示了他「深厚的人民情懷」。

人民網和中國共產黨新聞網則採訪多位知名學者，對習近平10日「擲地有聲」的話語進行解讀。

新華社英文在題為《抗疫勝利，以人民的名義》的評論文章中說，「戰爭仍在繼續，中國人民只會更加堅強......勝利不是終點，是......中國逐夢路上光榮的前奏」。

有關新型冠狀病毒，BBC中文詳細報道在這裏：

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「戴口罩」和「契爾諾貝利一刻」

西方各大媒體也關注了習近平在北京的露面。不少報道在標題中凸顯習近平戴口罩；也有媒體注意到，這是在「吹哨人」李文亮去世以後習近平第一次公開露面；更多分析則關注習近平選擇此時高調亮相背後的原因。

《華盛頓郵報》的標題是：戴口罩的習近平走出引人注目的缺席、訪問冠狀病毒「前線」。

該報說，有關習近平此次出行的照片和視頻「沒有偏離習近平和中共高層官員一貫的模式」。報道認為，雖然官方媒體此前也致力將習近平描繪為在幕後部署、指揮，但是，他很少露面早已引起注意。有人懷疑習近平那樣做是被迫的，也有人說這是他的戰略決策：和湖北、武漢地方政府的錯誤劃清界限。

報道認為，單是，保持低調或許已經不再是習近平「可行的選項」，因為他不露面引發各種猜測、公眾的情緒也已經逐漸從對當地幹部的失職、失誤的抱怨轉為對北京中共的不滿。

《紐約時報》也說，疫情擴散期間，他的「缺席」特別引人注目。

報道援引在北京的獨立政治分析人士吳強（音譯）說，病毒給習近平帶來「壓力」，他需要向公眾和中共內部展示自己處於抗疫的核心；疫情已經成為「政治安全問題」。不過吳強解釋，他所說的政治安全指的是，如果疫情擴散到北京和上海，將威脅到首都地區的政治運作。

同一天，英國《金融時報》發表署名文章稱，習近平眼下面臨的挑戰遠比他遇到的其它難關更加重要。報道認為，如果接下來幾個星期病毒得到控制，在批評省級官員對危機負責之後，習近平仍然有可能「相對毫髮無損」。而且，控制疫情讓經濟受到了嚴重衝擊，習近平甚至有可能借此機會做到加強對社會的監視和控制。

但是，如果疫情不能盡快控制，危機有可能成為「中國的切爾諾貝利一刻」：專制的謊言和荒唐昭然於世。