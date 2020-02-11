李文亮事件後續：更多「吹哨人」遭中國當局打壓

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武漢肺炎疫情持續發展，中國每日確診人數以千計。最早公開武漢疫情的「吹哨人」李文亮醫生病逝後，憤怒之火在中文網絡上爆發，再次引發了對中國言論自由的渴望。

數十位學者、律師實名聯署發表公開信，要求改變現狀。另外還有署名清華大學部分校友、復旦大學生物系部分校友的公開信在網絡上流傳。

然而打壓言論的現象並未消減，口頭警告、解除聘用、強制隔離等方式層見迭出，中國當局展開了新一輪的言論打壓行動。

公開信倡言論自由

一封題為《唯有改變，才是對李文亮醫生最好的紀念——致全國人大、國務院並全國同胞書》的公開信受到普遍關注。簽署者包括中山大學退休教授艾曉明、北京大學教授張千帆、清華大學教授郭於華、獨立學者笑蜀、郭飛雄等。

公開信中寫道，「堵住李文亮的嘴，放開病毒肆虐的路，中國乃至世界為中國人喪失言論自由買單……惟有改變，才可望終結人禍；惟有改變，才是對李文亮醫生最好的紀念。否則，所有的悲憤，所有的淚水，終不免淪為泡沫。」

公開信的簽署者提出六項訴求，包括：厚葬李文亮；把每年2月6日定為言論自由日；釋放所有因思想、信仰、言論、政見和信仰遭受刑罰的公民並予國家賠償；開放媒體自由報導和網路自由言論；開放民間自主救援；以及全面反思近年國內外政策。

簽署者郭於華對BBC中文說，「這麼大的事件難道還不值得引起注意嗎？我們也是希望能夠好起來，因為限制言論自由本身就是一種災難，不僅是在掩蓋災難，而且是在製造災難。這個情況必須要有所改變。」

另一位簽署者、學者郝建對BBC中文說，「許章潤和其他朋友已經給我們做出了那麼好的榜樣，最關鍵的是，眼下這件事對中國百姓人命關天，我認為提出自己的看法，不管對錯，都是責無旁貸的。」

當局禁令頻出

一些公開信的簽署者收到當局警告。

學者郝建說，他所在的單位最近通過短信和電話警告他，明確表示以後不讓參加這類行動。

郝建說，「（對方）說有什麼意見應該走正規渠道。我說，給國務院、全國人大寫信都不是正規渠道，那什麼才是正規渠道呢。」

郝建讚揚許章潤於本月初發表的文章《憤怒的人民已不再恐懼》，通過轉發文字、截圖、文件等方式嘗試發佈微信朋友圈，「跟騰訊斗來斗去」。他的微信號不久被封。

許章潤在文章中寫道，「壟斷一切、定於一尊」的「組織性失序」和只對上負責的「制度性無能」，特別是孜孜於「保江山」的一己之私而置億萬國民於水火的政體道德性敗壞，致使人禍大於天災，在將政體的德性窳敗暴露無遺之際，抖露了前所未有的體制性虛弱。

他說，「人禍之災，於當今中國倫理、政治、社會與經濟，甚於一場全面戰爭。」

該文在社會上廣傳。

許章潤的幾位朋友懷疑許章潤現已遭到當局限制。其中北京出版人耿瀟男稱，許可能遭到軟禁。

她對BBC中文說，這幾天與許的聯絡非常不通暢，只能收到有限回復。她回憶，2月8日晚近10點，許章潤在微信中稱，別在這裏說話。隨後還稱，「門口有倆人」。

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耿瀟男說，「這種應對能夠很清晰的感覺到，他的言語、通信和行動是受控狀態。」

郭於華教授在接受BBC中文的訪問時說，許的微信被禁言8天。問到許目前的狀況，郭寥寥回應說，「他在家，還好。」之後便不再多言。

失聯的公民記者陳秋實

令有公民記者陳秋實失聯，受到廣泛關注，被認為是當局打壓言論自由的另一佐證。

曾任律師的陳秋實在1月24日大年初一凌晨抵達武漢。他以公民記者的身份參觀了該市各大醫院、殯儀館和臨時隔離病房，並在網絡上發佈自己錄製的報道視頻，聲稱「要把疫情真相傳出去」。

2月7日凌晨，陳秋實的Youtube賬號上發佈他母親的視頻，稱兒子失聯。陳母在視頻中說，「兒子前一天告知要去方艙醫院，從晚上七八點到凌晨兩點都處於失聯狀態。」

陳秋實的好友徐曉冬當日通過網絡直播稱，陳秋實已經被當局以擔心感染為由強制隔離，但不知實際位置。

陳秋實在失蹤前兩天剛剛接受過BBC的訪問。他在訪問時說，曾有地方公安通過電話聯繫到他和他的家人，稱「不要做不實報導」。

不過，他說主要的心理壓力並不是來自政治，而是擔憂受到病毒感染，以及感染後無法得到及時救治。

陳秋實說，「這兩天我心裏壓力很大，主要並不是來自政治壓力。在這個地方，病毒的感染性還是很強的，我們又經常去醫院這樣感染源比較多的地方，也經常看到屍體，看到嚴重的感染者，所以會有這樣的擔心和恐懼。這裏的醫療資源很匱乏，一旦感染能否得到及時治療，是無法保障的。」

陳秋實還對BBC說，翻牆軟件在最近一段時間經常受到攻擊，所以不清楚自己的系統何時會癱瘓，導致報導暫停。

「武漢地區的互聯網防火牆明顯在加強，這也是一個鬥智斗勇的過程，」陳秋實說。

陳秋實的報導大多以直播或自拍的形式進行。截至目前，陳秋實的YouTube頻道已有超過4.4萬人訂閲。有關肺炎死者家屬的訪問、武漢資源緊缺等視頻片段有超過上百萬人觀看。

不過，對於陳秋實發佈的內容和風格，爭議不斷。有人認為，他的報道並不涉及過激敏感言論，不過是體制需要的海外政治宣傳，俗稱「高級五毛」；也有人向他在中國做公民記者的勇敢致敬，擔憂他遭到打壓。

陳秋實也曾於8月報導香港抗議運動。他在微博中挑戰官方對「暴徒」和「分裂主義」的論述，稱大多數人只是和平示威。不過，他隨後被當局召回北京，並稱多次遭到盤問。

被舉報的教師

另外，還有教授遭到舉報，甚或解聘。

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香港籍社工周佩儀曾任職中國社會科學院大學文法學院，主要教授高級社會工作實務課程。校方於2月7日以周佩儀「發表不當言論」為由將其解聘。

解聘通知上寫道，有學生舉報周佩儀，學院調查後確認，其言行違反了中國教育部《新時代高校教師職業行為十項凖則》第一條凖則，並「在學生中造成不良影響」。於是校方決定解約，即日終止授課資格。

在網傳的周佩儀微信朋友圈截圖中，她這樣寫道：「制度形成的社會問題真不是聽幾個心理課程就完事的，冤死的命會落在每個人的心上變成恨……我真再聽不下正能量了！麻煩各位愛國小粉紅把我刪了吧！」

除了周佩儀，還武漢大學哲學系副教授周玄毅遭到學生舉報，稱其經常在網絡上發表"危害國家安全和分化階級對立"的言論。所謂這些言論包括，周轉發了CNN關於李文亮醫生的報導，附上一句話「我們在悼念我們自己」。

尚未有消息稱周玄毅遭到單位處理。

舉報事件引起諸多網友關注，其中一位在微博上稱，「我下載研究了一下舉報材料，指責內容捕風捉影，言辭字字誅心，頗有數十年前的古風。按這個標凖，微博上60%的人都應該坐牢。」

也有教師同行提醒大家注意：「不要加學生為好友，不要加價值觀不同的人為好友，不要用微博，不要發表言論，專業課程以外，都別談。」