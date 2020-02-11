肺炎疫情：習近平警告官員防疫措施威脅中國經濟

圖片版權 Getty Images Image caption 手機的生產線上，成千上萬的工人並排而坐讓人擔憂。

中國國家主席習近平警告高層官員，為遏制新型冠狀病毒採取的措施大大超過合理範圍，已經威脅到中國經濟。人們日益擔心已經在中美貿易戰期間放緩的中國經濟可能進一步受到拖累。

在中國經濟增速降至近30年來最低水平之際，習近平似乎急於在保護已經放緩的經濟和撲滅一場已造成逾1000人死亡、逾4萬人感染的傳染病之間取得平衡。

路透社報道引述兩位消息人士透露，在參考了中國國家發改委和其他經濟部門的疫情報告後，習近平在2月3日中央政治局常務委員會上警告地方官員，一些為了遏制疫情而採取的行動損害了經濟。

這兩位人士還透露，習近平敦促他們不要採取「更多限制性措施」。

圖片版權 Reuters Image caption 2月10日的周一，成為很多企業復工的日期，工作人員在為火車站消毒。

隨著肺炎疫情不斷蔓延，武漢以外的地方政府就已經關閉了學校和工廠，封鎖了公路和鐵路，禁止公共活動，甚至封鎖了居民區。

習近平表示，其中一些措施不切實際，且還在公眾中引起恐慌。

中國國務院新聞辦公室沒有立即回復路透的置評請求。

官方新華社周一報道中央政治局會議指出，這次新冠狀病毒疫情是「中國治理體系和能力的一次大考」。

周二中國國務院的新聞發佈會上，國家發改委秘書長叢亮表示要抓企業的有序復工復產，這是保障疫情防控物資需要的必然要求。

他表示，「對於疫情比較輕的地區，要在鞏固好防疫有利形勢的前提下，合理設置防護標凖，努力創造條件，盡快實現全面復工。」

「地獄模式」的開局

但是疫情影響下，特別是勞動密集型的產業成為返工後疫情進一步擴散的溫牀；然而，如果遲遲不復工，對於正在承受下行壓力的中國經濟而言將是雪上加霜。

如何在兩難中進行取捨，是中國當局和企業家面對的問題。

對於很多中小企業而言，2020年的開局是「地獄模式」：中美貿易戰遺留下的關稅還未解除，疫情突然一刀斬斷了供應鏈和資金鏈。

2月10日，企業大規模復工第一天，中國統計局公布，1月居民消費價格指數(CPI)同比上漲5.4%，創下8年來最高，大幅高於預期。

CPI是指居民消費價格指數，它的漲跌反映出物價的漲跌，如果該指數持續大幅上漲則意味著通貨膨脹。

分析師稱，由於生產恢復緩慢，再加上嚴格的隔離措施使運輸難度增加，多種因素影響供給，推升物價上漲。

圖片版權 Getty Images Image caption 根據中國交通運輸部的數據顯示，目前春運返程率不足20%。

交銀金融研究中心發佈報告稱，如果消費需求難以盡快恢復，疊加節後返工延期，將嚴重影響實體企業復工和營收增長，部分中小型生產和服務企業可能面臨生存壓力。

一旦大面積發生企業倒閉，投資的產出不利，造成債務違約潮，再傳導至銀行體系，系統性金融風險將陡增。

這種風險不會僅僅局限於中國。貿易信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）報告稱，中國生產基本停頓，意味著全球向中國輸出的貨品及服務的出口損失每周可達260億美元，因此下調2020年全球貿易增幅0.5個百分點，至1.3%；香港、美國、日本、韓國及德國將最受影響。