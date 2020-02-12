圖片版權 Getty Images Image caption 在這次以中國武漢為中心新型冠狀病毒疫情中，已經有多起超級傳播者的案例出現。

世界各國正努力抑止新冠狀病毒疫情蔓延，但同時中國大陸與台灣卻在「一個中國」論述和立場上持續拉扯。

多國針對中國或中港澳實施旅遊禁令或暫停航線，但是否包括台灣，規定不同。

2月2日菲律賓禁止中國、港澳人士入境，2月10日突宣佈將台灣列入管制地區，引發台灣政府抗議。

另外，世界衛生組織因「一個中國」原則，不准台灣參加相關會議。日前，加拿大、日本等國呼籲世衛不應該以政治為由拒絶台灣。世衛組織同意2月11日允許台灣專家以「台北」（Taipei）名義，視訊方式參加「新型冠狀病毒專家論壇」。

肺炎疫情染上政治味，在兩岸包機上也表露無遺。多國派專機將國民從武漢撤回國。但台灣的包機安排，則因台灣與中國的特殊關係不斷拖延，首架包機抵達台灣後，台灣方面稱中國登機檢疫漏洞，導致後續包機計劃遲遲無法進行，但此說法遭中國否認。

「一中」原則

對中國發佈旅遊禁令時是否包括台灣？通常禁令若排除港澳地區，台灣就不在禁令內。但禁令若包括中港澳，各國則有不同作法。

菲律賓2月2日宣佈禁止中港澳人民，或過去14天曾停留中港澳的人士入境。8天後，2月10日菲律賓衛生部突宣佈，遵循「一中政策」，因此將台灣納入旅遊禁令中。

衛生部官員表示，世界衛生組織認定「台灣是中國的一部分」。

2月10日晚間駐台灣馬尼拉辦事處一度表示這並非官方立場，但同一天深夜菲律賓民航局發出公文禁止台灣人民入境，造成百名台灣人受困馬尼拉機場。

台灣外交部發言人歐江安2月11日向媒體表示，這是菲國政府平行之間沒有做完整溝通，背後因素是「中國的陰影一向存在」，要求菲律賓政府盡速更改這項片面決定。

菲律賓知名媒體評論員法席斯（Jesus Falcis）向BBC中文表示，將台灣納入旅遊禁令並非基於公共健康利益，而是政治考量。

他說，雖然菲律賓是遵循「一個中國」政策，但我們和台灣也通過辦事處建立某程度的外交關係。「這是個錯誤且奇怪的決定。」

香港城市大學東南亞研究中心主任湯普森（Mark Thompson）認為，菲律賓將台灣排除在中港澳旅遊禁令後，又突然納入台灣「有點奇怪」。

目前菲律賓當局並未解釋為何改變禁令。

圖片版權 Getty Images Image caption 菲律賓奎松市綜合醫院安裝了新冠病毒患者隔離帳篷。

湯普森對BBC中文說，武漢肺炎爆發時，菲律賓政府不願針對中國旅客發出禁令，當地的評論人士批評總統杜特爾特不敢惹怒北京，才不發禁令。

他說：「後來菲律賓對中國發出旅遊禁令，且包括香港、澳門，現在又納入台灣。當地評論又稱這是因為杜特爾特不想要孤立中國。」

除了菲律賓，意大利也將視台灣為中國一部分，1月31日針對中國、港澳地區實施的航空禁令，也將台灣納入其中。台灣與意大利的航班4月28日前全部取消。

台灣外交部對此表示：「此錯誤決策根源是因世衛將台灣當成中國一部分，雙方交涉沒有結果。」

長期研究兩岸關係、美國西東大學（Seton Hall University）法學院教授陸梅吉（Margaret Lewis）通過郵件向BBC中文稱，蔡英文上任後的首個任期，北京增加減少台灣的國際空間的力道，「如今台灣面臨有關各國航班禁令的挑戰，更凸顯出中國打壓台灣空間的趨勢正在延續。」

世衛的政治角力

各國針對台灣的旅遊禁令，大部分是參考世衛組織的「一中政策」。台灣曾連續八年以觀察員身分出席世衛大會。但蔡英文2016年上任後，台灣已連續3年無法參加會議。

中國代表2月3日在世衛會議上曾表示，中國本著對中國人民健康及全球公衛安全負責的態度，實施各項防範措施，繼續一如既往與世衛、有關國家及港澳台地區分享訊息。

美國與中國2月6日世衛執行委員會上言語交鋒，中方指責美國等國炒作台灣議題，但美國則回擊中國不要在公共衛生議題上政治化。

執委會上，有多個台灣邦交國提到台灣，中國代表在會議結束前發言表示，提到台灣的國家發表不負責任的涉台言論，中方絶對不接受。

日本、加拿大等國領袖皆表態支持台灣以觀察員參與世衛，台灣官方表示，台灣專家會以視訊方式參加世衛2月11日、12日，在日內瓦舉行的武漢肺炎疫情專家會議。

陸梅吉說：「我沒聽過任何基於公共衛生或公共安全，將台灣排除在世衛組織之外的理由」。她強調，讓台灣以觀察員身份參與衛生組織或或國際飛行組織，會使世界更加安全，「病毒可不在乎你是哪一個國的國民」。

早前，世界衛生組織2月7日稱呼台灣為「台北及周圍地區」，台灣外交部表示不滿，中國國台辦則強調，絶不允許台灣有人「以疫謀獨」，借機搞「台獨」絶不會得逞，針對台灣參與世界衛生組織必須在「一個中國」原則下解決。

台灣未來在世界組織中是否能一席之地，還很難說。但美國學者南樂（Lev Nachman）向BBC中文表示，此次疫情已凸顯出世界對台灣的不公平。

他強調，中共從未統治過台灣，台灣仍是中華民國。

去年，美國眾院議員約霍（Ted Yoho）提出的《支持台灣重返世界衛生組織法案》已於今年1月23日通過。該法案要求美國國務卿研擬相關策略，幫助台灣重獲世衛組織觀察員地位。

當時外界評論表示，在美中貿易戰背景之下，台灣與美國的關係逐漸熱絡，美國官方支持台灣逐漸向世衛組織靠攏，是美國施予中國壓力的象徵。

兩岸關係

新冠狀病毒在武漢剛出現確診時，中國曾同意台灣派人赴武漢訪查。1月11日台灣總統大選投票日，中國同意接待台灣訪查團，將派2名專家前往了解病患臨牀表現、治療經驗等，以掌握更多疫情資訊。

據台灣媒體報道，台灣疾管署1月6日向中國國家衛生健康委員會發出信函，請求中國依據「兩岸醫藥衛生合作協議」，同意讓台灣派專家至武漢地區對疫情進行了解。疾管署在11日傍晚收到中國以電話回復，同意接待台灣專家訪查團。

中國代表2月6日在世衛執委會上也表示，海峽兩岸針對新冠狀病毒已進行數十次相互通報。

因此兩岸在疫情上有所交流，但在派專機從武漢撤離台灣人的溝通上，似乎問題不斷。

首架從武漢搭載台灣民眾回台北的包機2月3日深夜抵達桃園機場，但機上卻有7成乘客不在陸委會預先給武漢台辦的優先名單內，還有一名乘客下機後確診新型冠狀病毒，引發爭議。

蔡英文2月10日曾對媒體表示，弱勢、檢疫優先的原則不變，整體防疫工作周全的初心不變，會秉持這些原則持續與對岸溝通。

2月6日，大陸國台辦發言人馬曉光接受新華社採訪時表示，由中國東方航空申請6日、7日各執行2班，8日執行1班的運送計劃，未得到確認配合。

馬曉光並說，台灣方面稱「收容能量有限」、「斷無可能在兩天內連續收容及安置890人」，這不應該成為拒絶在湖北台胞返鄉的理由。

因此第二趟包機淪為兩岸的政治角力，何時能進行至今仍是未知數。