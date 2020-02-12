中國軍機連續繞台灣飛行 矛頭指向賴清德防美

圖片版權 Pentagon Image caption 殲11B資料圖

武漢疫情蔓延，本周台灣海峽上空亦不平靜。2月9日至10日，中國解放軍24小時內連續派出轟6及殲11等軍機執行「遠海長航訓練」繞台灣島嶼飛行，並於10日短暫逾越海峽中線。

台灣國防部證實此消息並於新聞稿聲明，台灣空軍以F16空中偵巡機及防空部隊全程緊貼監控解放軍軍機，並實施廣播驅離，解放軍機隨即飛返海峽中線以西空域。

圖片版權 EPA Image caption 台灣空軍有400多架戰機，包括130架經國號、150架f-16S、60架幻影戰機。台灣陸海空三軍防空部隊2016年年底在全島實施制敵空襲的"聯翔操演"。

大陸國台辦發言人馬曉光2月10日回應記者稱解放軍軍機繞台是「警告和打擊台獨，防止台美勾連的新動作，奉勸民進黨當局不要玩火。」

台灣國防部發言人史順文說明，這兩天中國解放軍軍機遠海長訓，是「中共運用計劃性作為，常態赴西太平洋遠海飛訓，目的在向對周邊國家，具體展現戰略威懾意涵」。

有分析認為，中國解放軍在武漢疫情還在蔓延之際，大動作繞行台灣，穿越台灣海峽中線，意在抵制台灣候任副總統賴清德剛結束的訪美行程。

中國反制賴清德訪美

針對本周解放軍高調繞台，中國官媒《環球時報》稱：「冠狀病毒疫情爆發，並不會影響到解放軍的戰力，我們派出軍艦和軍機去繞行台海，目的就是要鎖定台獨分子。」

環時批評的是台灣候任副總統賴清德剛結束的7天訪美行程。

外界分析，雖然賴清德目前毫無任何公職，以民間人士身份於2月3日訪美一周。但作為候任副總統，賴赴白宮國安會與美國官員會面對談70分鐘，是台美斷交40年後層級最高的台灣官員訪問華府。此外，2月6日賴清德出席在華府舉辦的年度「國家祈禱早餐會」，與美國總統特朗普，副總統彭斯及各國重要宗教領袖同台。

長期研究兩岸外交的學者任雪麗（Shelley Rigger）向媒體解釋：對中國而言，賴清德有著鮮明的台獨形象，在蔡英文團隊中是危險的台獨人士，因此賴清德和特朗普見面，對蔡英文和台灣而言都有很大風險，北京會對此作出強烈反應。

賴清德曾數次公開稱自己是個「務實台獨工作者」，也強調過台灣已是主權獨立的國家，名字叫中華民國，不必另外宣佈台灣獨立。

美中台軍事角力繼續

圖片版權 Taiwan Ministry of National Defense Image caption 台灣軍方2018年公布的數據指出，一年多以來，中國軍機已經頻繁繞台飛行高達23次（台灣國防部資料圖片）。

華府研究東亞軍事部署的重點智庫「2049研究所」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton）之前接受BBC中文訪問解釋，F16對台灣是極好的戰略武器，主要是可以對於中國近年來軍機多次圍繞台灣周圍領空的挑釁以及窒息性的壓迫性戰略，有喝止作用。

易思安在蔡英文今年連任總統後，於台媒《自由時報》發文指出，面對中國已經搶快於針對台灣的軍事部署，美國和台灣仍未嚴陣以待，才剛起步。

2017年，台灣軍事研究者吳怡農在《紐約時報》投書稱，台灣已經把軍隊的現役人數從1996年的40萬削減至遠低於20萬（確切數字屬於機密）。「近兩百萬的後備軍只存在於官方文書中：他們幾乎毫無裝備、沒有編入任何作戰單位、大多數人也未受召集重新訓練。」

易思安又提及，美國國防部最近測試了兩種武器的原型，一種是陸射巡弋飛彈，一種是陸射彈道飛彈，「 似乎都是為了協防台灣、抵禦中國入侵量身訂做。」

「台灣方面也悄悄地研發了少量攻擊範圍可深入中國內陸的雄風-2E陸射巡弋飛彈。」

他預測，未來台灣軍方還可能陸續推出更多新式武器，包括射程可達北京的飛彈。

台灣前海軍教官呂禮詩則告訴台媒聯合報稱 ，解放軍此次繞台意在警示美國。

呂禮詩觀察1月下旬以來，美中在台灣周邊海域及菲律賓海域一直有若干演訓交鋒觀察。

他指出，1月31日美軍才有B-52Ｈ轟炸機，從關島基地起飛、以飛彈攻擊航線進入台灣防空識別區，引起印太區域各國高度關注。

呂禮詩認為，美國此舉是與在菲律賓海域訓練的「美利堅號」遠征打擊群，共同對甫通過巴士海峽進入菲律賓海的解放軍年度遠海聯合訓練的161編隊進行模擬夾擊。「此次解放軍機艦繞台，其實是針對美軍近期在東海活動的強硬回應。」

不過，台灣資深媒體人胡採蘋則觀察，解放軍繞台是習近平告訴中國社會以及警示國內政敵，即便武漢疫情情勢險峻，他還是當家作主的人。