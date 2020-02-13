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據中國官媒新華社消息，中國中共中央對湖北省委主要負責人職務作出調整。上海市長應勇接替湖北省委書記蔣超良職務，濟南市委書記王忠林接替武漢市委書記馬國強職務。

報道稱，應勇出任湖北省委委員、常委、書記，蔣超良不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務。王忠林任湖北省委委員、常委和武漢市委書記，馬國強不再擔任湖北省委副書記、常委、委員和武漢市委書記職務。

這是此次新型冠狀病毒疫情中心湖北省目前為止出現的最高級別人事變動。

根據上海市人民政府官網介紹，應勇是中共第十九屆中央委員，在上海擔任市委副書記、市長、市政府黨組書記職務。

圖片版權 EPA Image caption 上海市人民政府官網介紹，應勇是中共第十九屆中央委員，在上海擔任市委副書記、市長、市政府黨組書記職務。

人民網官員資料庫目前顯示，蔣超良職位為湖北省人大常委會主任，馬國良沒有其他職務。

在這次人事變動出現前一天（2月 12日），中共中央政治局常務委員會剛剛召開會議，習近平主持並在會上表示，疫情防控工作到了"最吃勁的關鍵階段"，要加強疫情特別嚴重或風險較大的地區防控。

習近平稱，這次疫情「既是一次大戰，也是一次大考」，要求中國各級黨委、政府和各級領導幹部「扛起責任、經受考驗」。

圖片版權 Getty Images Image caption 新華社報道稱，蔣超良（圖）不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務（資料照片）。

與此同時，中國國務院港澳事務辦公室人事也有所調整。中國政府網2月13日消息稱，免去張曉明的港澳辦主任職務，改任副主任（正部級），中國全國政協副主席夏寶龍兼任港澳辦主任一職，香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯班主任傅自應兼任港澳辦副主任。

應勇簡歷

人民網資料庫顯示，應勇同蔣超良同為1957年出生，他在浙江任職多年，之後調到上海工作。

習近平主政浙江期間，應勇曾在浙江先後擔任浙江省監察廳廳長，浙江省高級人民法院黨組書記、代院長、院長等職務。

而在習近平調任上海市委書記職務後，應勇也被調到上海工作。職務也由上海市高級人民法院黨組書記逐步升至上海市市長。

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