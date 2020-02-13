圖片版權 Getty Images

2月13日一早，中國民眾一覺睡醒，得知湖北一夜之間確診新冠病人激增1.4萬多人。是此前單日增加病例慣常數字的十倍。

截止2月13日北京時間早上10:30分，湖北省的累計確診案例達到48206例，全中國的累計確診案例達59882例，死亡1367人。

湖北省確診人數的徒增，官方解釋為根據中國國家衛健委的第五版診療方案的建議，將臨牀診斷納入確診方式。即湖北省突增的14840名患者中，有臨牀診斷病例13332例。

為什麼要納入臨牀診斷

圖片版權 Getty Images

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，為了更快速，更凖確檢查病人是否確診，把臨牀診斷病例納入確診病例為必要的更改。

他解釋稱，此前必須在實驗室測試為陽性後，才可接納為確診個案；後來因個案激增，更改成醫院以快速測試來確定。不過在疑似病人不斷湧現，醫院無法為所有人作測試，部分病人未經確診便死亡，所以未納入確診案例。

此前四川成都的一名新冠患者，前4次核酸檢測均呈陰性，第5次送檢後才被確認。目前為避免漏診，「把部分新冠肺炎病例不發熱、核酸檢測有可能出現陰性」等情況納入醫護人員的日常實操中。

中國官媒央視引述中央指導組專家、北京朝陽醫院副院長童朝暉稱，第五版衛健委的方案裏已經對湖北地區已經提出來臨牀診斷病例問題。其次根據病學原理（核酸檢測）確診的病人佔比有百分之二三十，有百分之七八十靠臨牀診斷。

圖片版權 Getty Images

臨牀診斷的依據包括發熱、呼吸道咳嗽、憋氣的臨牀症狀和臨牀體徵、CT影像和流行病史等綜合因素給病人下結論。

中國門戶網站搜狐的文章稱，投入使用新的診斷標凖，帶來統計數字上的巨變，更要記住標凖之變的另樣含義：它預示著此前統計的缺陷，一些等不到核酸檢測的市民死去，被當成其他死因，或籠統稱之為重症肺炎，沒有納入新冠病毒死難者名單。這是統計學的憾事，是社會學意義上的犧牲，以及人道主義的代價。

為什麼2月12日突增

圖片版權 Getty Images

值得注意的是，中國國家衛健委的診療方案於2月8日公布，到2月12日湖北的確診數據激增，中間的4天時間發生了什麼？

2月10日晚，武漢市前市委書記馬國強在發佈會中表示，截至2月9日，武漢戶數排查的百分比已達到98.6%，人數排查百分比達到99%。此外馬國強還表示，武漢的1499名重症確診患者全部入院。

此話引發公眾質疑，在央視微博的評論中有許多疑似患者發佈個人信息，稱自己未被收治和確診。公眾批評馬國強睜眼說瞎話。

也在同一天的2月10日，湖北省衛健委黨組書記和主任被免職。

圖片版權 Getty Images

2月11日非典專家，傳染病防治領域的權威人物鍾南山接受路透社採訪時指出，新冠病毒疫情可能4月終結。此前他曾預測拐點可能會在二月出現，現在被證明當時的判斷為時過早。

2月12日，湖北的確診人數激增1.4萬人。

2月13日，湖北的人事出現調整。中國當局對湖北省委和武漢市委主要負責人職務作出調整。上海市長應勇接替湖北省委書記蔣超良職務，濟南市委書記王忠林接替武漢市委書記馬國強職務。

有中國微博網友評論稱：「怪不得一下子一晚上突然增加了一萬多，原來是為了盤賬、理庫存，畢竟換了掌櫃，不能把老賬算到新掌櫃身上。」