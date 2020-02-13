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中國國務院2月13日公布，免去港澳辦主任張曉明的職務，改任港澳辦分管日常工作的副主任。港澳辦主任一職由全國政協副主席、秘書長夏寶龍兼任。

香港中聯辦主任駱惠寧，以及澳門中聯辦主任傅自應，則兼任港澳辦副主任。

在這次人事變動出現前一天（2月12日 ），中共中央政治局常務委員會剛剛召開會議，習近平主持會議。第二天，湖北及武漢主要領導被撤換，同時公布了港澳辦領導調整的消息。至此，在修例風波後北京已撤換了主管港澳事務的兩個中央部門一把手，中聯辦主任王志民早前由曾任山西和青海省委書記的駱惠寧接替。

圖片版權 HONG KONG GOVERNMENT Image caption 駱惠寧2018年以山西省委書記身份到訪香港，與特首林鄭月娥會面。

與此同時，中國國務院港澳事務辦公室人事也有所調整。中國政府網2月13日消息稱，免去張曉明的港澳辦主任職務，改任正部級的常務副主任，中國全國政協副主席夏寶龍兼任港澳辦主任一職，香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯班主任傅自應兼任港澳辦副主任。

根據最新人事變動，港澳辦組成是1名主任，6名副主任。有政界人士分析，今次人事變動是港澳工作體制的重大調整，將港澳辦職能升級。由副國級領導人兼任主任，並首次加入中央駐港澳代表（港澳中聯辦主任均兼任港澳辦副主任），形成了新的港澳事務「鐵三角」，為日後（港澳辦及中聯辦）一體化領導做好凖備。

副國級領導人兼任港澳辦主任並非第一次，此前廖承志和廖暉都曾以副國級身份兼任此職。

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習近平舊部夏寶龍

公開資料顯示，夏寶龍1952年在天津出生，畢業於北京大學經濟學院政治經濟學，獲經濟學博士學位。曾任天津市和浙江省要員，之後官至全國政協副主席兼秘書長。

夏寶龍於1998年至2003年期間任天津市委常委、副市長。之後調任浙江省，於2013年至2017年期間擔任浙江省委書記、省人大常委會主任。

夏寶龍是中國國家主席習近平在浙江任職期間的心腹幹將。習近平2002年主政浙江後，夏寶龍次年由天津市副市長一職調任浙江省委副書記，成為時任省委書記習近平的副手。

夏寶龍主政浙江期間，最著名的事件之一是強拆十字架運動。他在2013年起力推「三改一拆」，即整改舊住宅區、舊廠區、城中村改造和拆除違法建築。期間摧毀超過2000間基督教堂的十字架或整座建築，還引發多起流血衝突。

2018年，65歲的夏寶龍升任十三屆全國政協副主席兼秘書長。僅一年前，夏寶龍成為第十二屆全國人大環境與資源保護委員會副主任委員，此時外界認為夏因年齡問題凖備退居二線。

被降職的張曉明

圖片版權 Getty Images Image caption 中聯辦大樓曾經成為香港示威者的目標，向大樓外的中國國徽潑墨塗污。

今年56歲的張曉明是江蘇泰興人，畢業於西南政法學院法律系，之後於中國人民大學法學院修讀刑法碩士。

張曉明於1986年加入國務院港澳辦，出任副主任科員。 1988年至1990年任中英聯合聯絡小組中方代表；1994至1997年任港澳辦香港政務司處長；2004年至2012年期間出任港澳辦副主任；2012年出任香港中聯辦主任；2017年接替王光亞任港澳辦主任。

針對香港由反對修訂《逃犯條例》引起的抗議運動，張曉明曾說：「香港的修例風波越鬧越大，暴力活動愈演愈烈，社會波及面越來越廣，可以說香港正面臨回歸以來最嚴峻的局面。」

治港機構大調整

香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權表示，張曉明被調任分管日常工作的副主任「形同打雜」，可能只是過渡性安排，以便交接工作。

呂秉權還表示，新任港澳辦主任夏寶龍不像之前幾任主任只有處理港澳事務的經驗而沒有全面管制地方乃至國家級別的經驗，再加上這次由新任中聯辦主任駱惠寧兼任港澳辦副主任，是「直通天庭」的角色，顯示上至港澳辦，下至前線的中聯辦將開始與中央路線接軌。

呂秉權認為，這一調整還顯示港澳事務是除疫情之外的另一重大問題，而香港作為大陸經濟受挫後「逃生口」的角色加大，以致北京希望在此時機把握住香港。

時事評論員林和立亦認為，夏寶龍與習近平關係密切，相信日後北京對港事務上「發言權更大」。