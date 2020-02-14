肺炎疫情：快遞哥向護士妻示愛 百米之外說愛你

中國把臨牀診斷病例納入確診病例後，湖北一夜之間確診新型冠狀病毒感染病人數激增1.4萬多人，死亡人數增加242人，引發公眾憂慮：這部分死亡人數究竟是過去三周累積的總和，還是表明過去每日的死亡人數都是如此之巨？

然而，這些都不能阻擋肺炎時期的愛情。一名快遞員在百米之外，向身穿防護衣的護士妻子說愛你。

BBC記者沙磊（John Sudworth）從北京報道。