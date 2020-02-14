肺炎疫情蔓延 北京要求所有返城人員14天隔離觀察

圖片版權 Reuters Image caption 返城返崗潮來臨，北京、上海、廣州和深圳這些擁有3000萬人口流動的城市將面臨嚴峻考驗。

北京政府周五（2月14日）表示，為了控制武漢肺炎新冠狀病毒的傳播，北京將對所有返回北京的人實施為期14天的自我隔離，並將嚴懲那些拒絶隔離或不遵循官方規定的人。

官方媒體《北京日報》援引北京病毒預防工作組的通知說：「從現在開始，所有回到北京的人都要留在家裏或在抵達後接受14天團體觀察隔離。那些拒絶接受在家或集中觀察隔離、及其它預防和控制措施的人，將依法追究責任。」

通知說，返京人員還須在回京前向在京所在單位以及居住的社區或村莊報告。

這份通知沒有具體提及來自中國境外的外國遊客，此隔離限制是否適用於他們。

中國多地通過延長春節假期以及推遲復工等方式減少人口流動以防止疫情擴散，但隨著假期結束，返城返崗潮即將來臨，而北京、上海、廣州和深圳這些擁有3000萬人口流動的城市將面臨嚴峻考驗。

經北京衛健委數據介紹，截至2月13日24時，北京市累計確診病例372例。出院79例，死亡3例，另有1例死於其它疾病，289例在定點醫院進行隔離治療，其中危重型22例。

另據中國衛健委公布的數據顯示，北京時間2月13日當天中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例5090例、新增死亡病例121例、新增疑似病例2450例，而在當天新增疑似病例中有1154例來自湖北，佔比不到50%。

世衛專家小組訪華

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞周五（14日）宣佈，協助中國抗擊新冠肺炎的國際專家組所有成員預計本周末抵達中國。

譚德塞說，屆時12名來自世衛組織和全球各地的專家將與規模相當的中國專家共同組成一支聯合專家組。

路透社報道，譚德塞曾在1月底前往北京跟中國國家主席習近平及多位高官進行會談，當時他與中方達成共識，世衛組織將派出一支國際專家團隊前往中國。但耗時將近兩個星期，中國政府才批准這個團隊的成員名單。

圖片版權 Getty Images

由加拿大流行病學家和應急專家布魯斯·艾爾沃德率領的國際專家組首批成員已於周一（10日）抵達北京。

譚德塞說，聯合專家組將著重了解病毒的傳播特性、疾病的嚴重程度以及目前採取的應對措施所發揮的作用。

他還透露，聯合專家組將訪問中國3個省份，實地了解地方政府應對舉措的實施情況和作用等。

能否獨立核實疫情？

路透社援援引一位西方高級外交官稱，如果世衛組織的專家小組能更早抵達，情況會更好，而目前還未看到期待中的實質性的、獨立的作用，「非常令人擔憂和不安」。

喬治城大學法學院全球衛生法教授格斯汀（Lawrence Gostin）質疑，中國政府是否會擱置政治和貿易分歧，接受美國聯邦疾病控制與預防中心(CDC)派遣的有經驗的人員。

他還質疑，中國是否會允許世衛組織專家獨立核實有關疫情發展軌跡的重要信息。

不過，世衛組織官員稱，中國有關部門一直是開放和合作的，在整個疫情期間與世衛組織以及世界各地的研究人員分享了相關數據。