中國律師大抓捕後續：政治活動家許志永逃亡數月後廣州被捕

圖片版權 Reuters Image caption 中國知名政治活動家許志永

中國政治活動家許志永2月15日在廣州被警方帶走。多名知情人士向BBC中文確認，許志永被番禺區公安局從其藏身的廣州律師楊斌家中帶走，楊斌一家三口也被扣留近24小時，於周日（2月16日）傍晚回到家中。

BBC中文於2月16日晚10點半左右致電廣州市公安局番禺區分局，接線警員說，沒有辦法在電話裏確認消息，因為是 「涉及秘密及個人隱私的」。

番禺警員補充說： 「（至於）他涉及到什麼事情，他有沒有被公安機關拘留，我們會在24小時之內以家屬通知書的形式發給他的家人，或者他自己申請的律師才能知道。 」並強調「24小時之內發出」，因 「要根據個人意願，如不願意通知家人，只能以掛號信的形式發出，時間會比較長」。

去年12月中，多位中國律師和公民運動人士在福建廈門參加一次聚會後，中國公安在福建、山東、北京、河北、四川、浙江等地展開抓捕行動, 但此次聚會的公開信息甚少。

許志永隨後因預感自己亦會被捕，從北京逃亡，輾轉各地，最終在廣州被捕。在逃亡期間，許志永就BBC中文的採訪問題在一份視頻答覆中說，這次大範圍抓捕不是偶然，而是蓄謀已久的。

他在視頻中說， 「過去七年來，幾乎所有獨立存在的社會組織、群體都被打壓，公民群體一直承受著壓力。因為他們（當局）希望每個中國人都做臣民，而我們執著地想喚醒國民，做一名公民。」

許志永是 「公盟」和「新公民運動」主要創始人，是推動中國公民運動的領軍人，倡導非暴力運動。他於2014年以 「聚眾擾亂公共場所秩序罪」被判4年刑期，出獄後基本被全天候監控。

許志永的朋友、人在美國的華澤經常通過郵件與許志永聯絡， 「每天多次往來」。她最後一次收到許的郵件是在15日早上10點半左右。

華澤說，這次未收到回復很不尋常， 「以前也有一到兩次在24小時之內沒有收到許的回復，但都是因為他在轉移地方」。

華澤轉述中國國內的朋友稱，許是在15日晚6點從楊斌家被帶走，同時被帶走的還有楊一家三口人。官方先確認了許的位置，並以排查新冠狀肺炎疫情為由上門，許被通過人臉識別的方式確定身份。該信息源因擔憂自身安全而不能公開姓名。

BBC中文目前不能獨立確認許被帶走的具體過程。

社會活動家胡佳在Twitter上稱，許在北京的女朋友李翹楚於周日凌晨發消息說 「有人敲自己的門」，隨後便失聯超過20小時, 可能與許的被抓有關。

據華澤稱，許是在去年年底回北京時，得知丁家喜律師失蹤的消息，從此開始了逃亡之路。

丁家喜的妻子羅勝春在Twitter上稱，丁家喜到目前已經失蹤50多天天，家屬和律師並未得知丁所犯何罪。

53歲的丁家喜曾是航空工程師，後來轉任律師，曾與許志永等人髮起 「新公民運動」。他於2013年4月因參與要求官員公示財產和移民工人子女教育平權，被刑事拘留，後來法院以 「聚眾擾亂公共秩序罪」定罪，判刑三年半。