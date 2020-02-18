肺炎疫情：最新研究指老人和病患者風險最大
- 2020年 2月 18日
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中國官方公布了7萬多例新型冠狀病毒（Covid-19）的首批病例細節，這是自疫情爆發以來的最大規模研究報告。
據來自中國疾病預防控制中心的數據顯示，超過80％的病例為輕度，患病者和老年人的風險最高。該研究亦指出了醫務人員的高風險。
該報告公布之際，武漢武昌醫院院長因感染新型冠狀病毒引起的肺炎而去世。
現年51歲的劉智明是武漢武昌醫院院長。武昌醫院是此次新冠肺炎武漢市首批定點醫院之一。劉智明也是迄今為止死亡的最資深的衛生官員之一。
研究結果顯示，至今新型冠狀病毒引起的總體死亡率為2.3％。在受災最嚴重的湖北省，死亡率為2.9％，而全國其他地區僅為0.4％。2月18日發佈的最新官方數據顯示，累計死亡人數為1868人，累計報告確診病例72436例。
中國官員說，過去一天新增死亡病例98例，以及1886例新增確診病例。其中93例新增死亡病例和1807新增確診病例發生在湖北。當局稱，已經有超過12,000人康復。
該研究說了什麼？
中國疾病預防控制中心周一（2月17日）在《中國流行病學雜誌》上發表論文，該論文研究了截至2月11日在中國診斷出的所有共計72,314例新型冠狀病毒病例，包括確診、疑似和無症狀病例。
雖然此研究報告很大程度上證實了先前對於這種病毒及其感染方式的描述，但此次還包括了對全中國44672例確診病例的詳細分類。
研究的一些結論包括：
- 大約80.9％的病例被判定為輕度感染，13.8％為嚴重（severe），極度嚴重（critial）的為4.7％。
- 最高的死亡率落在80歲以上的人群，約為14.8％。
- 9歲以下兒童，沒有死亡案例；39歲以下人群死亡率仍然很低，僅為0.2％。
- 39歲以上人群死亡率則逐漸增加。
- 40歲至50歲的人群死亡率為0.4％；50歲至60歲的人群的死亡率為1.3％；60歲至70歲為3.6％。
- 70歲以上的人群死亡率為8％。
- 男性（2.8%）比女性（1.7％）有更高的死亡率。
- 確定哪些現有疾病會使肺炎患者處於更危險處境：該研究發現心血管疾病位居第一，其次是糖尿病，慢性呼吸道疾病和高血壓。
醫務人員風險
該報告也指出了醫務人員的風險。研究稱共有3019名衛生醫療工作者被感染，其中1716例確診。並在2月11日前，也是該研究數據統計截止日，確認有5例死亡。
2月13日中國也擴大了對患者的診斷定義，包括之前與「確診病例」分開計算的「臨牀確診病例」。
疫情的未來判斷
該研究發現「症狀發作的流行曲線」在1月23日至26日左右達到峰值，直到2月11日才下降。
研究表明，總體疫情曲線的下降趨勢，可能意味著「隔離整個城市，廣播重要信息（例如，強調洗手、戴口罩和尋求護理），以及動員多部門快速反應小組正協助遏制疫情」。
但是該研究還警告，由於許多人從長假回來，當局「需要為流行病的可能反彈做凖備」。
為了遏制疫情蔓延，中國已經封鎖了武漢（湖北最大的城市）和湖北省其他地區，以及對全國各地的交通旅行實施嚴格限制。
中國新型冠狀病毒疫情時間軸
國際醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）公佈的首例後來被證實是新型冠狀病毒肺炎的患者發病。
一張武漢市衛健委的內部通知在網絡上流傳，稱武漢出現「不明原因」的肺炎，並與該市的華南海鮮市場有關。當天，包括武漢市中心醫院醫生李文亮在內的8人在聊天軟件上發佈疫情消息。
武漢市衛健委首次公開通報肺炎疫情，稱該市目前發現了27例「病毒性肺炎」病例，其中7人病情嚴重。但通報指，未發現「明顯人傳人」證據，也未發現醫務人員感染。當日，中國國家衛健委委派專家組抵達武漢指導工作。
華南海鮮市場被關停，有檢疫人員前來檢測物質。同日，武漢市公安局通報稱，8名網友因發佈不實信息被「依法查處」，其中包括李文亮。
武漢市衛健委通報稱，共發現不明原因肺炎病例44例，未發現明顯「人傳人」證據。同日，新加坡宣佈在機場對來自武漢的旅客進行體溫檢測。
中國國家衛健委確認，「新型冠狀病毒」為疫情病原。協和醫院有多名醫護人員陸續感染。
武漢市衛健委稱，被確診的新型冠狀病毒肺炎病例為41例，其中1人死亡。中國向世界分享病毒基因序列。同日，湖北進入省「兩會」時間。按照慣例，當局一般會在兩會期間降低負面新聞報道頻率。
一名武漢遊客在泰國被確診患有新型冠狀病毒肺炎，成為在中國境外確診的首例病例。
日本宣佈確診該國首個感染病例。從1月11日到1月16日，武漢市衛健委連續7天宣佈未有新增病例。次日，湖北「兩會」閉幕。
武漢市衛健委通報有4例新增病例。國家衛健委派出第二個高級別專家組赴武漢考察。武漢市百步亭社區舉行大量人員聚集的「萬家宴」。
武漢新匯報136例確診病例，北京和深圳也在當日通報2例和1例確診病例，這是中國在武漢以外的地區首次報告疫情情況。當日晚上，醫學專家鐘南山在官方媒體首度確定該病毒可以「人傳人」，並有14名醫護人員感染。同日，國家衛健委發佈公告，宣佈將新型冠狀病毒肺炎納入乙類傳染病，但按甲類防控。根據中國《傳染病防治法》，中國的甲類傳染病僅包括鼠疫和霍亂。
美國確診第一例新型冠狀病毒肺炎病例，這是在亞洲以外的首例確診案例。台灣發現首宗新型冠狀病毒確診病例。湖北省委書記、省長等出席春節團拜會並觀看演出，後受到民眾批評。
香港和澳門分別確診當地首宗新型冠狀病毒肺炎個案。
武漢、黃岡、鄂州等多個湖北城市陸續宣佈「封城」，限制公共交通出入。湖北省的感染病例上升至444例，武漢新增8人死亡。同日，浙江、廣東、湖南等多個省市陸續啓動一級應急響應。北京等地宣佈關閉廟會和著名旅遊景點。
中國迎來農歷除夕，但當晚，社交媒體上出現大量前線醫護人員的求助信息，稱「物資不足」。當日，湖北啓動一級應急響應。當局宣佈在七天內緊急興建「火神山醫院」。
美國宣佈關閉武漢領事館，並安排飛機撤離外交人員。
中國國務院總理李克強前往武漢視察疫情。國務院宣佈延長2020年春節假期至2月2日。當日，中國大陸新型冠狀病毒的死亡病例突破100例，累計確診病例增至4515例。
香港特首林鄭月娥宣佈大幅削減來往中國大陸交通服務，包括關閉高鐵西九龍站，暫停所有來往香港和中國大陸的高鐵、輪渡服務。
世界衛生組織（WHO）宣佈新型冠狀病毒疫情構成「國際突發公共衛生事件」。同日，西藏確診首例病例，代表著疫情已蔓延至中國所有省份。
新型冠狀病毒肺炎的全球確診病例突破1萬例，超越2003年「非典」疫情的8100例確診病例數量。澳大利亞政府宣佈拒絕所有來自或途徑中國的非澳大利亞公民入境。
湖北省宣佈對所有疑似病患進行集中隔離，開始建設方艙醫院。同日，火神山醫院交付。
中國春節假期結束的首個交易日，上證綜指暴跌7%，創下四年半以來最大單日跌幅。中國多家媒體收到報道禁令，要求限制對疫情的報道。
李文亮在感染新型冠狀病毒肺炎後去世，終年34歲。他的去世在社交媒體上引發廣泛悼念。
已有36,000人感染新型冠狀病毒肺炎，超過800人死亡，死亡人數超過「非典」在全球的記錄。