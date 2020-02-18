肺炎疫情：最新研究指老人和病患者風險最大

圖片版權 AFP Image caption 最高的死亡率落在80歲以上的人群，約為14.8％。

中國官方公布了7萬多例新型冠狀病毒（Covid-19）的首批病例細節，這是自疫情爆發以來的最大規模研究報告。

據來自中國疾病預防控制中心的數據顯示，超過80％的病例為輕度，患病者和老年人的風險最高。該研究亦指出了醫務人員的高風險。

該報告公布之際，武漢武昌醫院院長因感染新型冠狀病毒引起的肺炎而去世。

現年51歲的劉智明是武漢武昌醫院院長。武昌醫院是此次新冠肺炎武漢市首批定點醫院之一。劉智明也是迄今為止死亡的最資深的衛生官員之一。

研究結果顯示，至今新型冠狀病毒引起的總體死亡率為2.3％。在受災最嚴重的湖北省，死亡率為2.9％，而全國其他地區僅為0.4％。2月18日發佈的最新官方數據顯示，累計死亡人數為1868人，累計報告確診病例72436例。

中國官員說，過去一天新增死亡病例98例，以及1886例新增確診病例。其中93例新增死亡病例和1807新增確診病例發生在湖北。當局稱，已經有超過12,000人康復。

圖片版權 XINHUA Image caption 2月17日，武漢體育中心方艙醫院收治的新型冠狀病毒患者在休息。

該研究說了什麼？

中國疾病預防控制中心周一（2月17日）在《中國流行病學雜誌》上發表論文，該論文研究了截至2月11日在中國診斷出的所有共計72,314例新型冠狀病毒病例，包括確診、疑似和無症狀病例。

雖然此研究報告很大程度上證實了先前對於這種病毒及其感染方式的描述，但此次還包括了對全中國44672例確診病例的詳細分類。

圖片版權 AFP Image caption 研究發現，幼兒的死亡率為零

研究的一些結論包括：

大約80.9％的病例被判定為輕度感染，13.8％為嚴重（severe），極度嚴重（critial）的為4.7％。

最高的死亡率落在80歲以上的人群，約為14.8％。

9歲以下兒童，沒有死亡案例；39歲以下人群死亡率仍然很低，僅為0.2％。

39歲以上人群死亡率則逐漸增加。

40歲至50歲的人群死亡率為0.4％；50歲至60歲的人群的死亡率為1.3％；60歲至70歲為3.6％。

70歲以上的人群死亡率為8％。

男性（2.8%）比女性（1.7％）有更高的死亡率。

確定哪些現有疾病會使肺炎患者處於更危險處境：該研究發現心血管疾病位居第一，其次是糖尿病，慢性呼吸道疾病和高血壓。

醫務人員風險

該報告也指出了醫務人員的風險。研究稱共有3019名衛生醫療工作者被感染，其中1716例確診。並在2月11日前，也是該研究數據統計截止日，確認有5例死亡。

2月13日中國也擴大了對患者的診斷定義，包括之前與「確診病例」分開計算的「臨牀確診病例」。

疫情的未來判斷

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該研究發現「症狀發作的流行曲線」在1月23日至26日左右達到峰值，直到2月11日才下降。

研究表明，總體疫情曲線的下降趨勢，可能意味著「隔離整個城市，廣播重要信息（例如，強調洗手、戴口罩和尋求護理），以及動員多部門快速反應小組正協助遏制疫情」。

但是該研究還警告，由於許多人從長假回來，當局「需要為流行病的可能反彈做凖備」。

為了遏制疫情蔓延，中國已經封鎖了武漢（湖北最大的城市）和湖北省其他地區，以及對全國各地的交通旅行實施嚴格限制。