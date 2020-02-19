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2月17日，中國甘肅省的官方微博發佈一條女性醫護人員被集體剃光頭的視頻，引發公眾議論甚至反感。

甘肅的例子只是本次新型冠狀病毒疫情中各地官媒「正能量」宣傳的縮影。在公眾排山倒海的質疑和憤怒聲中，官媒的一些慣性表現成為其中一個遭受公眾審視的焦點。一位微博網友評論說：「媒體不再是媒體，是政府手中的筆和工具。但百姓不是那麼好糊弄的。」

新冠病毒爆發至今兩個月，輿論場成為公眾和官方的角力場，憤怒的中國民眾想從社交媒體上的各種蛛絲馬跡上找到造成新冠疫情發展至今的罪魁禍首。但2月初至今的半個月來，中國官方媒體試圖向公眾傳播正能量，轉移對一線醫療物資缺乏、政府管治缺失、官員不作為等問題的關注。

集體被剃光頭的女醫護

微博賬號《每日甘肅網》發佈的宣傳視頻中，一群女醫護被剪掉長髮，鏡頭顯示有理髮師拿著被剪掉的長髮給對方看，對方不忍看，理髮師拿著長髮在鏡頭前搖晃炫耀；還有幾位女醫護被剃光頭時落淚。最後宣傳視頻中，剃成光頭的14位女醫護們戰成兩排大喊「加油」。

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甘肅官方將這些醫護稱為「最美的逆行者」，她們是甘肅援助湖北的第三支醫療隊，剃光頭是集體出征儀式的一部分。

該視頻引發了反感和憤怒。女權主義者們狠批傳統上重男輕女，大男子主義橫行的甘肅消費女性；學者則呼籲，是否自願剃頭是一項基本人權，應得到尊重。

曾作為護士的微博用戶「內-向-小-太」評價道，如果不是手術，（頭髮）只要不妨礙穿戴隔離設備不外露，符合規定就可以了。剃這麼光溜根本沒必要！

「就是拿別人的自願犧牲，給自己醫院也好媒體也好政界也好，當噱頭作秀！」

圖片版權 Weibo Image caption 中國媒體宣傳河南採取措施嚴控武漢返鄉人員

微博用戶「肆口大綿羊」說： 「連做人的尊嚴都得不到保障，這種形式主義讓醫護人員和醫護人員家屬寒心。不知道保護她們的措施做的怎麼樣，這種腦殘新聞不想再看到。」

《每日甘肅網》頂不住憤怒之極的輿論壓力刪除了原微博。。

2月5號開始，中國中宣部就調集300多名記者深入湖北和武漢一線進行採訪報道。幾乎在同一天，中國國家網信辦指導有關地方網信辦依法查處違法違規網站平台及賬號，這意味著此前自媒體、門戶網站等平台不能再自採內容，所有的報道需要聽指揮，統一口徑。

武漢官媒的「三大奇文」

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300位官媒記者進場湖北約一周後，武漢市委機關報《長江日報》的表現讓人瞠目結舌，發佈了被公眾熱議的「三大奇文」。

2月11日，《長江日報》旗下門戶網站漢網發表《「疫」流而上，何不多給武漢市長暖暖心》的文章，掀起第一輪輿論批評。彼時公眾正在指責武漢領導班子抗疫不力，應該換帥，而漢網卻要為市長暖心。武漢市長周先旺被指處理疫情不當、存在瞞報問題，並且在一月底的新聞發佈會上，錯誤佩戴口罩引發公眾對武漢領導管治能力低下的質疑。

日本的捐贈物資包裝上寫有優美古詩詞，在獲得中國公眾的一致好評時，疫情重災區的武漢市委機關報《長江日報》於2月12日發表《相比「風月同天」，我更想聽到「武漢加油」》的評論員文章招致罵聲一片。引爆民憤後，該文章已經被下架。

也在同一天，武漢機關報發表《流產10天後，武漢90後女護士重回一線》的文章引發民意反感和憤怒。公眾質疑武漢官媒漠視醫護生命和人權。官媒不報道一線醫療資源缺乏，醫護感染的事實反而想引導民眾被流產十天重回一線的故事感動，結果適得其反。

中國各省的醫療隊還在源源不斷地援助湖北。疫情初期，中國官媒就將這群人稱為「最美逆行者」，彼時公眾還有所被感動。但因政府瞞報和壓制消息造成疫情失控，前方醫療資源緊缺，醫護相繼感染和死亡後，中國開始出現反思「不惜一切代價」這一做法的聲音。

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「加油中國」背後的事實錯誤

2月15日中國官媒中國新聞網的微博賬戶發佈《湖北武漢迎來降雪》組圖稿中，出現一張武漢某小區雪地出現「中國加油」的圖畫。此文隨後被中國的青年網、環球網、光明網等媒體轉載。

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同一天，中國遼寧省大連市廣播電視台旗下的「新聞大連」公號發佈的新聞也出現同一張圖片，但顯示為大連某小區。

但經網友多方查證，上述媒體發佈的中國加油圖片都發生在山東壽光。此後中國新聞網道歉，大連的公號刪除照片。

20天的嬰兒會說話

還是在2月15日，中國陝西都市生活類報紙《華商報》旗下的「華商漢中」頭條號發表稿件《孩子出生不到20天，他卻主動申請投入抗疫一線……》原文中，出現剛出生20天不到的雙胞胎孩子會說話，問「媽媽幹嘛去了？」該文引發公眾憤怒，認為寫稿人不顧讀者智商亂編，隨後該頭條號發表致歉生命，稱因工作倉促出錯，將兩個事件混淆所致。

聲明的末尾寫到，輿論宣傳無小事。