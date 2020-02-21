肺炎疫情陰影中 BBC記者走在空蕩蕩的北京

新冠肺炎疫情導致的感染人數有減緩趨勢，這在一定程度上源於中國對人口流動實行的嚴格措施。
在疫情爆發的湖北省，防疫措施最為嚴格。在其他省份，人們沒有被強制隔離，但當局採取了多種措施，包括進出小區需要使用出入證、乘坐大眾交通需檢查體溫等。
相當數量的企業仍處於停工狀態，人們的生活仍沒有恢復正常。
BBC駐中國記者麥笛文（Stephen McDonell）戴上口罩，來到北京空空如也的街道上，看看疫情中人們的生活如何。
視頻製作：愛德華·勞倫斯（Ed Lawrence）
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新冠肺炎疫情導致的感染人數有減緩趨勢，這在一定程度上源於中國對人口流動實行的嚴格措施。
在疫情爆發的湖北省，防疫措施最為嚴格。在其他省份，人們沒有被強制隔離，但當局採取了多種措施，包括進出小區需要使用出入證、乘坐大眾交通需檢查體溫等。
相當數量的企業仍處於停工狀態，人們的生活仍沒有恢復正常。
BBC駐中國記者麥笛文（Stephen McDonell）戴上口罩，來到北京空空如也的街道上，看看疫情中人們的生活如何。
視頻製作：愛德華·勞倫斯（Ed Lawrence）