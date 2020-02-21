肺炎疫情陰影中 BBC記者走在空蕩蕩的北京

新冠肺炎疫情導致的感染人數有減緩趨勢，這在一定程度上源於中國對人口流動實行的嚴格措施。

在疫情爆發的湖北省，防疫措施最為嚴格。在其他省份，人們沒有被強制隔離，但當局採取了多種措施，包括進出小區需要使用出入證、乘坐大眾交通需檢查體溫等。

相當數量的企業仍處於停工狀態，人們的生活仍沒有恢復正常。

BBC駐中國記者麥笛文（Stephen McDonell）戴上口罩，來到北京空空如也的街道上，看看疫情中人們的生活如何。

視頻製作：愛德華·勞倫斯（Ed Lawrence）