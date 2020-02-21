中國多地監獄集中爆發疫情 防控系統仍存漏洞

圖片版權 Getty Images Image caption 湖北省武漢市街頭空無一人。

2月21日，中國山東、浙江以及湖北三省共有5所監獄報告新型冠狀病毒肺炎疫情。其中確診病例512例，疑似病例10例。中國疫情仍然形勢嚴峻。

根據官方通報，山東省任城監獄共有服刑人員確診病例200例，幹警確診病例7例，疑似病例10例。浙江省十里豐監獄確診病例34例。湖北省監獄系統確診病例271例，湖北省武漢女子監獄230例，沙洋漢津監獄41例。另有疑似病例10例，其中沙洋漢津監獄9例，湖北省未成年犯管教所1例。

中國司法部監獄管理局負責人何平21日面對傳媒表示，對監獄罪犯感染疫情感到「內疚，沉重」。

三省相關負責人已被處罰。山東省司法廳黨委書記解維俊被免職，十里豐監獄政委和監獄長遭到免職處理，十里豐監獄另有一名涉事幹警被立案調查。湖北省女子監獄監獄長被免職，沙洋漢津監獄一名幹警被給予嚴重警告處分。

這也使得中國湖北之外地區每日新增確診病例激增，中斷了此前的連續下降趨勢。根據中國國家衛生健康委員會官方網站公布數據，此前湖北之外地區新增病例已連續16天下降。

20日中國大陸除湖北地區新增確診病例為258例，其中山東202例，浙江28例。山東與浙江新增確診病例中，各有200例與27例為監獄病例。

全封閉管理的副作用

何平21日表示稱，所有罪犯感染病例均為輸入性病例。而山東與浙江官方均在21日通報時提到了獄警確診的病例。山東省官員在記者會上表示，2月12日下午，任城監獄一值班幹警因咳嗽到醫院就診被隔離收治，13日晚確診為新冠肺炎，當天下午該監獄另一幹警也被確診。

你的器材不支持播放多媒體材料 武漢居家隔離的一家人，是如何打發時間的？

浙江省司法廳副廳長徐曉波同一天表示，十里豐監獄一名民警1月中旬去武漢後「刻意隱瞞，繼續上班」，1月29日被確診，造成多名罪犯感染。

監獄封閉性的管理環境恐成為此次疫情爆發的主要原因。山東、湖北等多地監獄自1月下旬開始已經陸續實行全封閉管理，湖北甚至啟動疫情防控戰時機制。

一名要求匿名的中國律師向BBC表示，自從疫情開始後，監獄大多實行幹警連續14天工作制，期間不得外出。如果有幹警已經在外面感染，這期間會再傳染給其他同樣封閉工作的同事及所管理的服刑人員。

「一定程度來講，這是可以預見的，」香港城市大學副教授、公共衛生管理專家唐寧思博士（Dr Nicholas Thomas）對BBC中文解釋稱。「因為監獄空間十分密閉，即使是最好的監獄也未必會有最良好的衛生條件。」

唐寧思指出，這些病例可能已經發展數周，「但更重要的問題是，為什麼之前我們沒有看見這些情況出現？」

圖片版權 XINHUA Image caption 為了遏制疫情擴散蔓延，武漢當局開展拉網式大排查（圖為社區工作人員登記排查數據）。

「系統性漏洞」

目前無法明確知道五所監獄疫情開始爆發的凖確時間，但在中國高度嚴格的官僚體系下，三地監獄系統同一天公開疫情為巧合的機率極其低。

湖北省衛健委稱，之前湖北省監獄沒有接入傳染病疫情網絡報告系統， 2月20日晚間才接到監獄部門手工通報。

「這些信息當局可能在之前就已經得知」，唐寧思表示，尤其是考慮到武漢女子監獄及任城監獄疫情規模較大，可能在幾周前就已經接到消息。

「這可能存在瞞報，但也僅局限於監獄及當地政府方面。」他認為，一旦有關部門從一個監獄獲得數據，就有可能需要對所有監獄情況進行審視。因此這種時機雖然看起來具有政治性色彩，但實際更多是由於數據收集和報告過程導致的。

任城監獄爆發疫情的消息在其所在的山東省濟寧市之前幾天已有小規模傳播。一些當地居民在微信群上開始談論此事，之後陸續表示自己所在微信群被解散。濟寧政府2月18日通報稱，「濟寧解散所有微信群」一聞為謠言。不少微博網友21日表示，「直到今天新聞出來才聯繫在一起」，「公信力就是這麼被玩沒的」。

這次疫情也暴露了中國疫情追蹤系統可能存在漏洞。自1月下旬開始，中國多地已經實行社區隔離機制，從外地返回居住地的人員大多被要求進行登記，並居家隔離14天，希望通過這種方式防止病毒在本地傳播。唐寧思指出，這次監獄疫情顯示，這些地方在自我隔離程序、人員追蹤及病毒檢測環節存在「系統性漏洞」。

圖片版權 XINHUA Image caption 目前武漢已全面啟用12家方艙醫院，方艙醫院計劃牀位逾兩萬張。當局正加緊修建新一批方艙醫院。

中國媒體《新京報》1月30日曾報道稱，1月下旬一份《關於責成十里豐監獄立即啟動戰時問責追責的命令》在網上傳播，文件中指出，十里豐監獄幹警羅某於1月14日至19日前往武漢看望家人，返回工作監獄後一直上班至1月25日，直至被當地疾控部門致電監獄，要求其前往檢測後，監獄才掌握相關情況並上報。

山東、浙江、湖北三省在21日通報中均強調，已經對相關監獄進行「全面徹底排查」，防止疫情擴大蔓延。

「真正的問題在於接下來兩周，當中國各地人員開始復工，他們的工作環境是否還會繼續實行隔離措施，又或者復工是否會給病毒傳播帶來新的機會？」唐寧思指出。